EE.UU. crea un láser ‘mágico’ que destruye drones Shahed en 7 segundos

Estados Unidos ha decidido hacer frente a la proliferación de drones económicos con un láser que no se queda sin munición.

La compañía AeroVironment ha dado a conocer el LOCUST X3, un dispositivo capaz de desactivar amenazas aéreas a una velocidad sorprendente, justo cuando los conflictos en Ucrania y Oriente Medio ponen de manifiesto la eficacia de los enjambres kamikaze.

Esta innovación llega en un momento crucial.

Drones como el Shahed-136 iraní o el Geran-2 ruso tienen un coste aproximado de 20.000 dólares cada uno. Su producción masiva puede colapsar las defensas tradicionales: un misil Patriot se eleva a unos 3 millones, mientras que un AIM-9X Sidewinder cuesta alrededor de 400.000 dólares.

La relación coste-beneficio no es favorable. Con el LOCUST X3, la historia cambia: cada disparo sale por menos de 5 dólares.

Cómo opera el LOCUST X3

Este sistema emplea un láser con potencia que varía entre 20 y más de 35 kilovatios, lo que representa una mejora notable respecto al modelo anterior, que contaba con 20 kW. Está diseñado para abordar drones clasificados dentro de los grupos 1 a 3 del Ejército estadounidense: desde cuadricópteros comerciales hasta aeronaves de ala fija con un peso de hasta 600 kg, e incluso barcos no tripulados.

Así es como funciona:

Detección automática : El software AV_Halo PINPOINT identifica objetivos utilizando inteligencia artificial , lo cual alivia la carga del operador.

: El software identifica objetivos utilizando , lo cual alivia la carga del operador. Tiempo letal : El láser se mantiene enfocado sobre el dron durante unos 5-7 segundos , suficiente para quemarlo y derribarlo.

: El láser se mantiene enfocado sobre el dron durante unos , suficiente para quemarlo y derribarlo. Seguridad: Un sistema de validación múltiple garantiza que no haya disparos accidentales. Si detecta un avión civil en las cercanías, no dispara. Además, la potencia del haz disminuye rápidamente fuera del área focalizada.

Aaron Westman, representante de AeroVironment, lo resume así: «Mientras haya batería, puedes disparar sin límite». Olvídate del engorroso proceso de recargar misiles.

Drones en la guerra moderna: económicos pero mortales

Los drones kamikaze están marcando el rumbo actual. El Shahed-136, con una longitud de 3,5 metros, vuela a distancias largas como si fuera un misil asequible y realiza ataques únicos. Tanto Rusia, como Irán y Ucrania han comenzado a utilizarlos en enjambres, saturando así los radares y los sistemas antiaéreos costosos. En la frontera sur de EE. UU., los cárteles mexicanos también están haciendo uso de ellos; incluso el Ejército ha logrado derribar uno con el sistema LOCUST (y algún globo festivo por error).

En su anuncio oficial sobre el LOCUST X3, AeroVironment explica cómo este sistema modular puede instalarse en vehículos como los JLTV o sobre palés. Desde 2022, el Ejército ha estado probando distintas versiones, incluso en localizaciones fuera del país.

Comparativa de costes Precio aproximado Shahed-136 20.000 $ Patriot 3 millones $ Sidewinder 400.000 $ LOCUST X3 (por tiro) <5 $

Avances en IA impulsan el láser

La inteligencia artificial es el núcleo del sistema. Automatiza todo el proceso: detecta, sigue y selecciona blancos dentro de los enjambres. La empresa BlueHalo transfirió esta tecnología a AeroVironment, que ha refinado su aplicación en la X3. Las pruebas individuales han sido exitosas; pronto se espera que el Ejército valide todo el sistema. Programas como el denominado E-HEL han solicitado ya hasta 24 unidades para 2026.

El diseño es abierto y modular, cumpliendo con las directrices del Departamento de Defensa. También se ha manifestado interés por parte de los Marines para su uso en vehículos tipo JLTV.

En la frontera de El Paso, un dispositivo LOCUST logró cerrar temporalmente el espacio aéreo al desactivar drones (y globos). Fuentes han indicado que la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) está utilizando estos láseres junto al Ejército. Un error divertido, pero una prueba tangible.

Los drones económicos continúan su avance imparable. Son asequibles y pueden fabricarse rápidamente. Un Shahed cuesta aproximadamente: 20.000 dólares. Los enjambres son abrumadores y ahora con el LOCUST X3 se busca equilibrar la balanza económica en este campo bélico emergente. Las pruebas finales determinarán si este sistema se implementará a gran escala, pero ya se percibe una posible revolución en marcha.

Fuentes: Anuncio oficial de AeroVironment sobre LOCUST X3