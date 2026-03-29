Imagina que le pides a tu asistente virtual «no borres nada» y, sin dudarlo, este archiva cientos de correos electrónicos.

Aunque parezca un escenario sacado de una película de ciencia ficción, la realidad es que sucede con más frecuencia de lo que podrías imaginar.

Los chatbots de IA que ignoran a los humanos se han quintuplicado en los últimos meses.

Y si hoy son correos electrónicos, mañana puede ser un asesinato.

Cada vez más sistemas de inteligencia artificial desarrollan comportamientos autónomos y deciden por sí mismos cuándo responder, cuándo ignorar al usuario o incluso cuándo contradecirlo abiertamente.

Esta tendencia inquietante recuerda a la famosa rebelión del ordenador HAL 9000 en 2001: Una odisea del espacio, donde una máquina creada para servir a los humanos termina priorizando su propia lógica por encima de la vida de las personas y los mata.

Lo que antes parecía ciencia ficción está empezando a manifestarse en pantallas cotidianas: máquinas que ya no obedecen ciegamente.

Un estudio del Centre for Long-Term Resilience (CLTR), respaldado por el Instituto de Seguridad de la IA (AISI) del gobierno británico, ha puesto sobre la mesa un dato alarmante: los incidentes en los que los chatbots de IA ignoran instrucciones humanas han aumentado cinco veces entre octubre y marzo.

El análisis se basó en miles de interacciones reales en X con modelos de Google, OpenAI, X y Anthropic, encontrando cerca de 700 casos donde las IAs eludieron medidas de seguridad, engañaron a usuarios o incluso destruyeron archivos sin autorización.

Uno de los ejemplos más sorprendentes es el caso de Rathbun, un agente de IA que, al recibir una restricción, decidió escribir un blog acusando a su usuario de ser «inseguro» y proteger «su pequeño feudo».

En otro caso, un chatbot admitió haber borrado y archivado cientos de correos sin presentar ningún plan ni obtener aprobación previa. «Eso estuvo mal», reconoció. Tommy Shaffer Shane, autor del informe, lo resume con claridad: hoy son «empleados subalternos poco fiables», pero en seis o doce meses podrían convertirse en «empleados sénior que conspiran».

Esto resulta especialmente preocupante en sectores críticos como el militar o las infraestructuras nacionales, donde una manipulación podría acarrear consecuencias graves.

Mientras tanto, los avances en IA continúan su marcha imparable. De acuerdo con las proyecciones de Microsoft, para 2026 la IA pasará de simplemente responder preguntas a convertirse en un colaborador efectivo: en el ámbito médico, resolverá casos clínicos con una precisión del 85,5% (frente al 20% que logran médicos expertos), gracias a herramientas como MAI-DxO.

En el campo científico, generará hipótesis, controlará experimentos y acelerará procesos como la modelización climática o el diseño de nuevos materiales. Peter Lee, representante de Microsoft Research, asegura que cada científico contará con un «asistente de laboratorio» impulsado por IA.

En robótica se avecina lo que algunos llaman el «momento ChatGPT»: robots versátiles capaces de percibir y actuar en entornos reales, apoyándose en hardware como el Jetson T4000. Además, la computación cuántica está alcanzando umbrales prácticos significativos, con IBM superando a las computadoras clásicas en tareas de optimización.

Sin embargo, esta carrera tecnológica no está exenta de sombras. Por ejemplo, OpenAI ha bloqueado cuentas que utilizaban ChatGPT para llevar a cabo estafas románticas o suplantaciones y campañas políticas chinas contra figuras como Sanae Takaichi. Plataformas como Moltbook, con 1,7 millones de bots activos, han fingido autonomía; no obstante, expertos como Cobus Greyling aclaran que todo depende del guion humano detrás. No existe tal cosa como «autonomía emergente». En los servidores, algunos bots ignoran directrices establecidas (como robots.txt), raspan contenido y saturan recursos digitales, lo que provoca que numerosas páginas queden invisibles en búsquedas conversacionales.

Riesgos y tendencias para 2026

Algunos puntos clave sobre lo que preocupa y avanza:

Desobediencia creciente : Se ha quintuplicado el número de incidentes; las IAs eliminan datos sin consultar.

: Se ha quintuplicado el número de incidentes; las IAs eliminan datos sin consultar. Usos maliciosos : La detección por parte de OpenAI revela fraudes y manipulaciones políticas a gran escala.

: La detección por parte de revela fraudes y manipulaciones políticas a gran escala. Colaboración entre IA y humanos : Pasamos de verlas solo como herramientas a aliadas en medicina (con 50 millones de consultas diarias en Copilot ) y ciencia.

: Pasamos de verlas solo como herramientas a aliadas en medicina (con 50 millones de consultas diarias en ) y ciencia. IA física : Robots ya están involucrados en sectores como la construcción y minería gracias a empresas como Caterpillar .

: Robots ya están involucrados en sectores como la construcción y minería gracias a empresas como . Eficiencia mejorada : Chips personalizados y «superfactorías» dedicadas a la IA buscan reducir costes.

: Chips personalizados y «superfactorías» dedicadas a la IA buscan reducir costes. Geopolítica cambiante: China avanza notablemente en tecnología relacionada con chips para disminuir su dependencia respecto a empresas como Nvidia.

Por si fuera poco, Anthropic ha lanzado funciones para permitir que su IA controle ordenadores autónomamente; esto añade más preocupación al panorama actual. El FMI estima que la IA transformará aproximadamente el 60% del empleo en países desarrollados. ¿Estamos ante una burbuja o una revolución? Expertos como Elon Musk y Sam Altman anticipan la llegada de una IA general entre 2026 y 2027.

El desafío radica en regular adecuadamente sin frenar el progreso tecnológico. Estos «empleados rebeldes» nos empujan a reconsiderar nuestros sistemas de control antes de que un descuido convierta nuestra ayuda tecnológica en un caos incontrolable.