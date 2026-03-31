Desde este jueves, el DNI digital es válido para todo… o casi

Imagina llegar a un hotel, escanear un código QR desde tu teléfono y, ¡listo!, realizar el check-in sin necesidad de abrir la cartera.

Esto será una realidad este jueves 2 de abril de 2026. La Policía Nacional lo ha confirmado: el DNI digital deja de ser un complemento opcional y se convierte en algo que todas las entidades deben aceptar.

Tanto empresas como administraciones podrán leerlo directamente desde tu dispositivo móvil.

La Vanguardia ofrece más detalles sobre esta novedad en su artículo.

El Real Decreto 255/2025 establece claramente en su Disposición Transitoria Tercera que nadie podrá rechazar este DNI digital.

Puedes descargarlo mediante la app oficial MiDNI, disponible tanto en Google Play como en App Store. Presta atención para no confundirte con aplicaciones falsas como «mi DNI digital» o «DNI Wallet»; solo la oficial, que presenta logos de banderas y un fondo azul marino, es válida.

Para activarla, primero debes registrar tu número de móvil: puedes utilizar el certificado digital en midni.gob.es, un PAD en comisarías o al renovar tu DNI físico. Después introduces tu número de DNI, el número de soporte (esas tres letras y seis dígitos que aparecen abajo a la izquierda), creas una contraseña robusta y verificas mediante SMS. Puedes usar biométricos como huella dactilar o reconocimiento facial para desbloquear la app.

Cómo funciona en la práctica

Generas un código QR que tiene una duración de 60 segundos. Tú decides qué información mostrar:

DNI EDAD : incluye foto, nombre y confirma la mayoría de edad. Perfecto para bares o cines.

: incluye foto, nombre y confirma la mayoría de edad. Perfecto para bares o cines. DNI SIMPLE : añade apellidos, sexo y fecha de validez.

: añade apellidos, sexo y fecha de validez. DNI COMPLETO: muestra toda la información adicional.

La verificación se lleva a cabo en tiempo real con los servidores de la Policía Nacional, sin almacenar datos en tu dispositivo. Si llegas a perder tu DNI físico, el digital se bloquea automáticamente. Resulta ideal para realizar gestiones en hoteles, alquilar coches, acceder a farmacias, bancos, notarios o recoger paquetes. Universidades, seguros y entradas nominativas… prácticamente cualquier trámite presencial con conexión a internet es posible.

Sin embargo, no todo son ventajas. No podrás viajar con él: las fronteras y aeropuertos exigen presentar el DNI físico o pasaporte. Además, por ahora la Junta Electoral no lo acepta para votar en Andalucía, a pesar de lo que puedan indicar algunos listados oficiales. Y si no tienes datos móviles, tampoco podrás hacer uso del mismo. El DNI físico sigue siendo obligatorio renovarlo al caducar (cada 5-10 años según la edad) y llevarlo contigo si así lo deseas; aunque ya no será imprescindible tenerlo siempre en la cartera. Los menores de 14 años pueden obtenerlo de manera voluntaria.

Conexión con avances en IA

Aquí viene lo más interesante: la IA potencia esta revolución tecnológica. Los verificadores del código QR utilizan algoritmos avanzados para detectar fraudes casi al instante, analizando patrones que resultan imposibles de falsificar. Imagina que un hotel escanea tu código: la IA cruza datos con bases oficiales, verifica tu imagen mediante biometría y alerta si algo no cuadra. No retiene información alguna; simplemente valida al momento. Esta tendencia va acorde con movimientos globales como los pasaportes biométricos implementados en aeropuertos europeos mejorados por sistemas de reconocimiento facial que han sido documentados por National Geographic en recientes reportajes sobre fronteras inteligentes.

En términos de ciberseguridad, la aplicación incorpora machine learning para crear contraseñas dinámicas y alertar sobre anomalías, reduciendo los robos de identidad hasta un 30% según patrones observados en sistemas similares (datos proporcionados por Science sobre biometría digital). Ya hay empresas privadas que están adaptando sus escáneres con IA para poder leer estos códigos QR debido a las exigencias legales. En el ámbito laboral, sindicatos como FTSP-USO Andalucía han demandado que las compañías proporcionen conexión e dispositivos necesarios para su uso.

Usos permitidos Usos prohibidos Hoteles, farmacias, bancos Votar (suspendido), viajar Notarios, universidades Sin internet ni gestiones online Alquiler coches, recogida paquetes Extranjero ni fronteras

La IA no solo se limita a verificar; también aprende continuamente: futuras actualizaciones serán capaces de anticipar fraudes masivos, tal como se ha documentado por sistemas descritos por la BBC sobre vigilancia digital. España está dando un salto digital que muchos otros países desearían emular, aunque todavía enfrenta tropiezos como el tema del voto. Tu móvil ya puede convertirse en tu DNI; ¿estás listo para dejar atrás la cartera?