Apple cumple 50 años: Los 3 productos que cambiaron el mundo y los 3 que se estrellaron

Apple comenzó su andadura en un garaje en 1976 y, en la actualidad, cuenta con más de 2.350 millones de dispositivos activos.

Sus creadores, Steve Jobs y Steve Wozniak, dieron vida a un imperio que ha cambiado la música, la comunicación y la computación.

Sin embargo, no todo ha sido un camino de rosas: errores significativos estuvieron a punto de llevar a la compañía al abismo. En su medio siglo de existencia, la firma dirige su mirada hacia la inteligencia artificial para forjar su futuro.

El Apple II, lanzado en 1977, fue pionero en llevar la informática a los hogares.

Diseñado por Wozniak como una máquina integral, contaba con gráficos en color, teclado incorporado y ranuras para expansión. Su éxito fue rotundo, convirtiéndose en una herramienta indispensable en aulas y oficinas gracias a VisiCalc, la primera hoja de cálculo. Este producto transformó pequeñas empresas en grandes corporaciones.

En 1984, apareció el Macintosh, que popularizó el uso de una interfaz gráfica con ventanas, iconos y ratón. Jobs lo presentó haciendo alusión a una canción de Bob Dylan: «The times they are a-changin'». Este equipo hizo que la computación fuera más accesible, dejando atrás las pantallas monocromáticas.

El lanzamiento del iPhone en 2007 supuso un auténtico hito. Jobs lo presentó como una fusión entre iPod, teléfono e internet. Con más de 3.000 millones de unidades vendidas, representa más de la mitad de los ingresos anuales de Apple, que alcanzan los 416.000 millones de dólares. Este dispositivo redefinió tanto los teléfonos móviles como las aplicaciones.

Sin embargo, también hubo fracasos sonados. El Newton MessagePad (1993), precursor de las PDAs, prometía reconocimiento de escritura a mano pero fracasó estrepitosamente: el software no lograba reconocer ni siquiera «Apple». Esto supuso pérdidas millonarias y afectó gravemente al valor de las acciones.

Otro descalabro fue el Pippin (1996), una consola destinada a competir con PlayStation y Nintendo. Su venta se limitó a tan solo 42.000 unidades debido a su elevado precio y falta de títulos atractivos; fue un verdadero fiasco.

Por último, está Lisa (1983), el primer Mac que incorporó una interfaz gráfica pero cuyo precio alcanzaba los 10.000 dólares. Esta cifra resultó excesiva para el público general, lo que llevó a unas ventas decepcionantes a pesar de sus innovaciones. Apple decidió liquidarla rápidamente.

La compañía ha aprendido valiosas lecciones tras sus tropiezos pasados. Tras enfrentar crisis durante los años noventa, Jobs regresó en 1997 para lanzar productos icónicos como iMac e iPod (450 millones vendidos) que acabaron con el CD y también iPad. Bajo el liderazgo de Tim Cook, Apple genera miles de millones pero aún depende del iPhone para mantener su flujo económico.

En cuanto al presente y futuro inmediato, la IA se convierte en un eje central para Apple. En octubre de 2025 se lanzó el chip M5, dotado de una GPU cuatro veces más potente que el M4 específicamente para tareas relacionadas con inteligencia artificial. Este nuevo chip incluye Neural Accelerators en cada núcleo GPU junto a un Neural Engine con 16 núcleos y memoria unificada que alcanza los 153 GB/s. Esto permite ejecutar modelos complejos en dispositivos como MacBook Pro de 14 pulgadas, iPad Pro y Vision Pro.

El chip M5 optimiza aplicaciones como Draw Things o webAI funcionando localmente. Mejora los gráficos mediante ray tracing y ofrece un rendimiento gráfico un 45% superior al anterior modelo. Además, potencia Apple Intelligence, donde Image Playground destaca por su rapidez y Foundation Models aumenta su velocidad operativa.

Un reciente estudio realizado por Apple combina sensores del iPhone (como movimiento o micrófono) con LLM para identificar actividades cotidianas como cocinar o practicar deporte. Utiliza un método conocido como «fusión tardía», procesando datos individualmente antes de unirlos en un LLM grande; así logra precisión sin necesidad de entrenamiento específico.

Durante la WWDC 2026 (8-12 junio), Apple tiene previsto mostrar más avances relacionados con IA y software. Tim Cook ha prometido novedades importantes; no obstante, tanto Siri como Apple Intelligence han sido objeto de críticas por quedarse atrás frente a sus competidores. A pesar del hardware preparado por la compañía, parece que la IA está impidiendo unas ventas más robustas.