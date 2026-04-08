La DGT pilla a gente con ‘gafas inteligentes’ copiando en los exámenes de conducir

Imagina que te colocas unas gafas que no solo corrigen tu visión, sino que además te envían las respuestas del examen de conducir al instante.

Parece sacado de una película de espionaje, pero sucedió en La Rioja.

La Guardia Civil y la DGT han detectado por primera vez el uso de gafas inteligentes para hacer trampas en las pruebas teóricas.

Un aspirante transmitía la pantalla del examen a un cómplice en el exterior, quien le dictaba las respuestas a través de un diminuto audífono. Todo esto, sin levantar ninguna sospecha.

Este incidente representa un avance significativo en el fraude. Hasta ahora, los métodos más comunes eran los pinganillos y los móviles ocultos, pero estas smart glasses llevan el engaño a otro nivel.

Las inspecciones realizadas en Logroño y Calahorra han identificado a 20 personas desde enero. Los implicados provienen de lugares tan diversos como China, España, India, Marruecos, Pakistán, Portugal y Senegal, con edades que oscilan entre los 24 y 59 años. Residen en ciudades como Barcelona, Burgos, Guipúzcoa, La Rioja, León, Madrid, Murcia, Navarra y Valencia, habiendo pagado entre 1.300 y 2.500 euros por este servicio fraudulento. El detalle completo se puede consultar en esta noticia de ‘Diario Sur’ que pone al descubierto este escándalo.

Cómo funcionaba el timo

Las gafas eran capaces de captar la pantalla con una mirada natural. Enviaban la imagen en tiempo real a un ayudante externo que veía las preguntas y dictaba las respuestas a través de un audífono casi imperceptible. La Guardia Civil se refiere a esto como «profesionalización de redes». El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) colabora con examinadores de la DGT durante revisiones rutinarias para adaptarse a esta nueva tecnología.

La Ley de Tráfico y Seguridad Vial considera este tipo de fraude como una infracción muy grave. Las sanciones son claras:

Multa de 500 euros por cada dispositivo no autorizado.

por cada dispositivo no autorizado. Prohibición durante seis meses para presentarse a exámenes.

para presentarse a exámenes. Declaración inmediata como «no apto».

La Benemérita subraya la importancia de impedir que personas sin los conocimientos adecuados circulen por las carreteras. Un conductor que engaña es un potencial peligro para todos.

Avances en IA que alimentan el fraude

Aquí entra en juego la inteligencia artificial. Estas gafas no son simples artilugios: incorporan tecnología avanzada para procesar imágenes rápidamente y transmitirlas sin interrupciones. Modelos como los de Google Glass o Ray-Ban Meta han evolucionado gracias a la IA generativa, lo que les permite reconocer texto al instante, analizarlo y sugerir respuestas adecuadas. En situaciones de examen, un cómplice puede utilizar aplicaciones basadas en IA para resolver cuestionarios sobre la marcha. No se trata ya solo de ciencia ficción; la IA multimodal, como la utilizada por GPT-4, puede leer pantallas y ofrecer respuestas en segundos.

Sin embargo, es crucial señalar que la misma tecnología también se utiliza para detectar fraudes. La DGT está probando software capaz de identificar patrones inusuales en las respuestas dadas durante los exámenes. Algoritmos especializados analizan tanto los tiempos utilizados para responder como las miradas fijas hacia las pantallas. En otros países, como por ejemplo los Estados Unidos, se emplea inteligencia artificial para supervisar webcams durante pruebas online. En España, la Guardia Civil está entrenando modelos capaces de detectar auriculares o gafas sospechosas mediante vídeo.

Dispositivo Método tradicional Con IA moderna Pinganillo Audio simple + Reconocimiento voz IA Móvil oculto Foto manual Transmisión auto IA Gafas inteligentes Cámara básica Procesado imagen IA en vivo

Los 20 casos del presente año evidencian una tendencia preocupante: nacionalidades variadas sugieren la existencia de mafias organizadas dedicadas al fraude educativo. Los altos precios apuntan a un negocio muy lucrativo. La DGT, consciente del problema, promete aumentar su vigilancia mediante detectores de frecuencia y escáneres térmicos destinados a localizar audífonos.

La inteligencia artificial puede facilitar fraudes, pero también tiene el potencial de frenarlos eficazmente. Las gafas permiten trucos invisibles; no obstante, la vigilancia tecnológica responde con igual rapidez ante tales intentos ilícitos. Aunque este fenómeno comenzó en La Rioja, su expansión es inminente. Imagina vivir al lado del vecino cuyo carné fue «regalado» gracias a la inteligencia artificial. La mirada atenta de la Guardia Civil está siempre presente; el próximo tramposo podría ser alguien inesperado.

El impacto en seguridad vial

Este tipo de fraude pone seriamente en riesgo vidas humanas. Un conductor sin formación teórica adecuada puede cometer errores fatales al volante. Las estadísticas proporcionadas por la DGT demuestran que las infracciones normativas son responsables de miles de accidentes cada año. Estas redadas no solo salvan vidas; también representan multas significativas: solo este año se han impuesto sanciones por un total de 10.000 euros debido a las 20 infracciones detectadas hasta ahora, lo cual prohíbe a los infractores presentarse a exámenes durante seis meses: tiempo suficiente para estudiar adecuadamente.

Las instituciones están adaptando sus protocolos ante esta situación creciente: utilizan inteligencia artificial para anticipar intentos fraudulentos basándose en perfiles específicos. Aspirantes provenientes de ciertas áreas o con edades concretas activan alarmas internas dentro del sistema educativo vial español. La colaboración entre la DGT y la Guardia Civil se intensifica continuamente; provincias como Navarra o Madrid ya han comenzado a alertar sobre posibles fraudes.

La profesionalización del asunto es motivo de preocupación; existen redes que venden kits completos compuestos por gafas inteligentes, audífonos y aplicaciones basadas en IA para facilitar el engaño. Los precios continúan aumentando debido al riesgo asociado con estas prácticas ilegales; sin embargo, una detección temprana puede desmantelar estos esquemas fraudulentos antes de que se consoliden plenamente.

Un toque irónico: es preferible sudar un poco durante el examen que arriesgarse con unas gafas espía que pueden costarte caro al final del día; porque cuando se trata del volante, ignorar las reglas nunca es perdonable.

Cierra los ojos e imagina circular junto a alguien cuya licencia fue obtenida gracias a la trampa tecnológica impulsada por inteligencia artificial. Es hora de que la DGT gane esta carrera contra el fraude.