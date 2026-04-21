Apple designa a John Ternus como nuevo CEO en un giro hacia el hardware en la era de la IA

Tim Cook dejará su puesto como director ejecutivo de Apple el 1 de septiembre de 2026, asumiendo el rol de presidente ejecutivo del consejo. En su lugar, John Ternus, actual vicepresidente senior de ingeniería de hardware, tomará las riendas. Este cambio reorienta la atención hacia la esencia del producto justo cuando la inteligencia artificial está transformando el sector.

Los analistas ven en Ternus a un líder capaz de guiar a Apple en el ámbito del hardware en esta nueva era marcada por la IA. La compañía ha tomado la decisión de no entrar en la competencia por desarrollar el mejor modelo de IA, prefiriendo establecer asociaciones como la que tiene con OpenAI para integrar ChatGPT en sus dispositivos mediante Apple Intelligence. En vez de gastar cifras astronómicas en servidores, se centra en mejorar chips como el Neural Engine, que permite ejecutar IA directamente en los dispositivos.

Un ingeniero forjado a sí mismo

John Ternus, nacido en mayo de 1975 en California, cuenta con 51 años. Se graduó en ingeniería mecánica por la Universidad de Pensilvania en 1997, donde también formó parte del equipo universitario de natación y destacó en pruebas como los 50 metros libres. Su proyecto final consistió en diseñar un brazo mecánico controlado por la cabeza para personas con cuadriplejía.

Comenzó su carrera profesional en Virtual Research Systems, donde se dedicó al diseño de visores para realidad virtual. Ingresó a Apple en 2001, formando parte del equipo responsable del diseño de productos y contribuyendo al desarrollo del Apple Cinema Display. En 2013 fue ascendido a vicepresidente de ingeniería de hardware, supervisando productos icónicos como los AirPods, Mac e iPad. En 2020 asumió la responsabilidad del iPhone, se convirtió en senior VP en 2021 y al año siguiente se encargó también del Apple Watch. Lideró el cambio hacia los chips propios de Apple para Macs y fue fundamental a la hora de fijar los precios para los iPhones más exclusivos. CNN ofrece una visión detallada sobre su trayectoria.

Bloomberg lo describe como «el miembro más joven del equipo ejecutivo, carismático y muy apreciado». Por su parte, Tim Cook lo ha calificado así: «Posee una mente ingenieril, un alma innovadora y un corazón que lidera con integridad».

Producto clave bajo Ternus Rol destacado iPad y AirPods Supervisión desde 2013 iPhone y Mac Ingeniería desde 2020 Apple Watch Incorporado en 2022 Transición Apple Silicon Pivotal en Macs

Avances en IA: el hardware toma protagonismo

Apple opta por implementar inteligencia artificial directamente en sus dispositivos, evitando depender completamente de la nube. Durante el evento WWDC 2026, programado para el 8 de junio, se presentarán «novedades relacionadas con IA» junto con las nuevas versiones de iOS 27, macOS 27, entre otros. Se anticipa una versión renovada de Siri que ofrecerá contexto personal, búsquedas más profundas, conciencia situacional y acciones integradas entre aplicaciones. Esto podría situarla a la altura de competidores como ChatGPT, Gemini o Claude.

Filtraciones sobre iOS 27 han dejado entrever cuatro características destacadas dentro de Apple Intelligence:

Escaneo automático de etiquetas nutricionales para integrar con la app Salud.

Reconocimiento instantáneo de números y direcciones para facilitar Contactos.

Generación automática de pases digitales dentro del Wallet a partir documentos escaneados.

Capacidad para nombrar grupos de pestañas dentro del navegador Safari.

La función Visual Intelligence también evolucionará: permitirá traducir texto y audio al instante durante conversaciones por Mensajes, FaceTime o llamadas telefónicas. Además, se podrá capturar pantallas para buscar información o realizar acciones específicas. Siri se integrará aún más al entorno operativo y dejará atrás su imagen como asistente aislado.

Ternus heredará varios desafíos importantes. Proyectos ambiciosos como las gafas inteligentes han sido pospuestos hasta 2027; los robots domésticos esperan hasta 2028. Mientras tanto, sus rivales están invirtiendo fuertemente en inteligencia artificial; Apple permanece atenta desde las sombras. Los inversores mantienen dudas: ¿será Ternus un visionario o alguien más conservador? Un exasesor cercano a Steve Jobs opina: «Apple brilla cuando se trata del hardware enfocado hacia la IA, pero no necesariamente compitiendo con modelos».

El futuro iPhone Air promete un diseño revolucionario junto con capacidades mejoradas enfocadas a inteligencia artificial. Con su vasta experiencia adquirida trabajando en proyectos como el Vision Pro, Ternus está preparado para impulsar avances significativos hacia una realidad mixta. La presión es palpable: debe avanzar rápidamente hacia una integración efectiva de IA sin sacrificar ese sello distintivo que caracteriza a Apple.

Mike Slade, quien asesoró a Jobs durante años, resume perfectamente la situación: «Es hora de poner a un ingeniero al mando que lleve nuestro hardware más allá gracias a la inteligencia artificial». Ternus comienza su mandato heredando un legado sólido dejado por Cook; sin embargo, su gestión promete llevarnos hacia dispositivos que hagan que la inteligencia artificial sea parte cotidiana y no solo una curiosidad tecnológica. ¿Estamos preparados para ver un iPhone que piense por nosotros?