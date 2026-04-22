Agentes israelíes intentaron filtrar datos de Pegasus contra Sánchez, pero Netanyahu lo impidió

Entre 2020 y 2021, los teléfonos móviles de Pedro Sánchez y varios de sus ministros fueron infectados por Pegasus, el software espía desarrollado por el grupo israelí NSO.

Los ataques fueron del tipo zero-click: no hace falta que la víctima pulse ningún enlace ni abra ningún archivo.

El programa entra solo, extrae lo que necesita y no deja rastro evidente.

Lo que acaba de revelar Eduardo Zalovich en El Debate añade una dimensión que va más allá del espionaje técnico.

Algunos agentes israelíes presionaron internamente para filtrar «datos selectivos» extraídos de esos dispositivos contra el presidente español.

En Jerusalén, Sánchez es visto como un aliado del terrorismo y de Irán, y hay, según las fuentes citadas, «cientos de solicitudes» ciudadanas pidiendo acciones drásticas contra su Gobierno.

Benjamin Netanyahu decidió frenar la filtración. No por simpatía hacia Sánchez. Por negocio.

Por qué Netanyahu guardó silencio

Pegasus no es un producto que NSO Group venda libremente. Cada transacción requiere la autorización del Ministerio de Defensa israelí, lo que convierte cada venta en una decisión de Estado. La frontera entre la empresa privada y el poder gubernamental israelí es, en la práctica, inexistente.

El modelo de negocio de Pegasus depende de una sola cosa: la discreción. Sus clientes, que son exclusivamente gobiernos, pagan por un sistema que les garantiza que lo que extraen no será conocido por nadie más. Si Israel filtrara datos obtenidos del teléfono de un jefe de Estado, aunque fuera un jefe de Estado que genera profundo malestar en Tel Aviv, el mensaje para el resto de clientes sería devastador: lo que Pegasus extrae de vuestros adversarios puede acabar siendo usado por Israel según sus propios intereses.

Ese es el activo que Netanyahu protegió. El silencio como garantía comercial.

La Audiencia Nacional española archivó la causa por el espionaje en dos ocasiones, en ambos casos por falta de cooperación israelí. NSO no conserva toda la información recolectada por sus clientes, lo que hace prácticamente imposible determinar qué datos se extrajeron y adónde fueron. España envió equipos a Tel Aviv para reunirse con representantes de NSO, su matriz Q Cyber e inteligencia israelí. Sin resultado práctico.

Marruecos en el foco

Las investigaciones señalan a Marruecos como el posible usuario de Pegasus en el espionaje político contra España y Francia. El contexto es conocido: tensiones por el Sáhara Occidental, presión migratoria en Ceuta y Melilla y una relación bilateral que lleva años siendo instrumentalizada por Rabat como palanca de negociación.

Que un país vecino y formalmente aliado espíe los teléfonos del presidente del Gobierno y sus ministros con tecnología israelí autorizada por el Estado israelí es una de esas realidades que los servicios de inteligencia conocen y que los comunicados oficiales nunca reconocen con claridad.

La ruptura con Israel y el embargo tecnológico

España ha tomado sus propias decisiones al respecto. En julio de 2025, el Ministerio de Defensa completó su «plan de desconexión» de tecnología israelí, eliminando las licencias activas para material de ese origen, incluidas las tecnologías de doble uso. El CNI ha abandonado Pegasus y busca alternativas en empresas españolas, europeas o aliadas.

El embargo está vigente desde octubre de 2023 y prohíbe importaciones y exportaciones de armas y material de doble uso con Israel, cierra el espacio aéreo y los puertos a esas actividades y veta productos procedentes de asentamientos ocupados.

Lo que resulta llamativo, como señala el propio artículo de El Debate, es la secuencia: todo esto comenzó después del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, no como respuesta a la actuación militar israelí en Gaza. El Gobierno de Sánchez empezó a cortar los vínculos tecnológicos con Israel al mismo tiempo que construía su narrativa de apoyo a Palestina.

Pegasus con inteligencia artificial: la nueva generación

La dimensión tecnológica del asunto ha cambiado de forma radical en los últimos años. Pegasus ya no es solo un programa de espionaje sofisticado. Es un sistema que incorpora inteligencia artificial para infiltrarse sin ninguna interacción del usuario, analizar los datos extraídos en tiempo real y evolucionar mediante machine learning para adaptarse a los parches de seguridad que intentan bloquearlo.

La IA le permite anticipar vulnerabilidades zero-day antes de que los fabricantes de sistemas operativos las conozcan. Puede procesar terabytes de mensajes, imágenes y datos de localización en segundos. Y crea perfiles conductuales completos de los objetivos analizando patrones de voz, vídeo y comportamiento digital.

El analista Eric Frattini señala que Israel sigue exportando sin restricciones siendo perfectamente consciente de a quién vende. Las regulaciones internacionales van por detrás de las capacidades técnicas con una distancia que se amplía cada año.

Mientras tanto, grupos como SpainData han filtrado datos relacionados con Sánchez y el CNI a través de bots en Telegram, comercializando información sobre miles de personas. El ciberespionaje privado ha alcanzado, según The Wall Street Journal, una escala que supera la capacidad de respuesta de los propios estados.

La paradoja que nadie resuelve

El caso Pegasus y España ilustra una contradicción que no tiene solución fácil. Las herramientas diseñadas para combatir el terrorismo y el crimen organizado se convierten en armas políticas en cuanto alguien con autoridad sobre ellas decide que el enemigo es otro.

Netanyahu tenía los datos del teléfono de Sánchez. Decidió no usarlos porque le salía más a cuenta el silencio. Otros, en otras circunstancias, pueden calcular diferente.

En el espionaje digital con IA incorporada, la pregunta ya no es si te pueden espiar. Es quién tiene los datos y qué decide hacer con ellos.