Mark Zuckerberg despide a 8.000 empleados de META mientras invierte miles de millones en IA

Mark Zuckerberg ha tomado una decisión que resume el momento que vive el sector tecnológico: eliminar 8.000 puestos de trabajo al mismo tiempo que acelera las inversiones en inteligencia artificial. Menos personas. Más máquinas. Más beneficios para los accionistas en el corto plazo. Y una pregunta que nadie sabe responder con certeza: ¿cuántos de esos empleos van a volver alguna vez?

Lo que está ocurriendo en Meta no es un caso aislado. Es la expresión más visible de una tendencia que está recorriendo el sector tecnológico a una velocidad que los sistemas de protección laboral no están en condiciones de seguir.

Los números de 2026

En lo que va de año, las principales compañías tecnológicas han eliminado 45.363 puestos de trabajo. De ellos, 9.238 se atribuyen directamente a la adopción de inteligencia artificial. Block, la empresa de Jack Dorsey, encabeza la lista con 4.000 despidos. Le siguen WiseTech Global con 2.000, Livspace con 1.000, eBay con 800 y Pinterest con 675.

Las ciudades que más están notando el impacto son Seattle, con más de 16.000 despidos acumulados en el sector, San Francisco con 9.000 y Menlo Park, sede de Meta, con 1.500.

El argumento que los directivos repiten en cada rueda de prensa es siempre el mismo. Jack Dorsey lo dijo sin rodeos: la inteligencia artificial realiza tareas que antes requerían equipos completos. eBay automatiza los listados y los precios. Pinterest prioriza proyectos generativos para reducir costes operativos.

El AI washing que Sam Altman señala

Pero hay una voz incómoda en este relato y viene de dentro del propio sector. Sam Altman, de OpenAI, ha advertido de un fenómeno que los analistas llaman AI washing: muchos directores ejecutivos están usando la inteligencia artificial como pretexto para justificar despidos que ya estaban planeados por otras razones, principalmente por las sobrecontrataciones masivas durante la pandemia que ahora hay que corregir.

Los datos respaldan el escepticismo. En 2025, solo el 4,5% de los 1,2 millones de despidos registrados en EE.UU. se atribuyó directamente a la inteligencia artificial. El resto respondía a razones más prosaicas: corrección de plantillas sobredimensionadas, presión de inversores para mejorar márgenes y reorganizaciones estratégicas que habrían ocurrido con o sin IA.

Desde 2022, más de medio millón de empleos han desaparecido en las grandes tecnológicas. La narrativa oficial los atribuye a la transformación digital. La realidad es que muchos de esos empleos existían porque durante la pandemia las empresas contrataron como si el crecimiento exponencial fuera a durar para siempre.

Lo que la IA sí está cambiando

Más allá del debate sobre si los despidos son reales o cosméticos, lo que la inteligencia artificial está haciendo en determinados campos no admite discusión.

En medicina, herramientas como IBM Watson y Google DeepMind detectan enfermedades con una precisión superior a la humana en determinados diagnósticos. El sistema MAI-DxO de Microsoft resuelve casos clínicos con una tasa de acierto del 85,5%. En farmacología, la IA está acelerando el descubrimiento de nuevos compuestos a una velocidad que los métodos tradicionales no pueden igualar.

Los modelos generativos como ChatGPT y DALL·E han transformado el trabajo de escritores, diseñadores y programadores de una forma que hace tres años parecía ciencia ficción. La modelización climática y el desarrollo de nuevos materiales se benefician de capacidades de procesamiento que ningún equipo humano puede replicar.

OpenAI anticipa pequeños descubrimientos científicos atribuibles a la IA en 2026 y avances mayores para 2028. Las proyecciones apuntan a que antes de que acabe el año, los sistemas de IA serán capaces de generar hipótesis científicas y gestionar experimentos de forma autónoma.

El coste humano y el dilema que nadie resuelve

Un estudio de Forrester añade una dimensión incómoda al debate: el 55% de las empresas que han sustituido trabajadores por sistemas de IA lamentan esa decisión y anticipan recontrataciones, aunque con salarios más bajos. La automatización que parecía una solución definitiva ha creado en muchos casos una pérdida de conocimiento institucional y de flexibilidad operativa que los algoritmos no compensan.

Altman reconoce que se están desplazando empleos administrativos y confía en que emergerán nuevas categorías de trabajo que hoy no existen. Es el argumento que siempre ha acompañado las grandes revoluciones tecnológicas, desde la mecanización agrícola hasta la automatización industrial. Históricamente, ha resultado ser verdad. La pregunta que nadie puede responder con certeza es cuánto tiempo lleva la transición y qué les ocurre a las personas que quedan atrapadas en el período intermedio.

Los despidos son inmediatos. Los nuevos empleos son especulativos.

Los inversores de Meta ven los 8.000 despidos y calculan el ahorro en nóminas del próximo trimestre. Los 8.000 trabajadores despedidos calculan cuántos meses de hipoteca les quedan.

Zuckerberg está apostando a que la IA es el futuro de su empresa. Probablemente tenga razón. La pregunta que su apuesta no responde es qué ocurre con quienes no forman parte de ese futuro.

Empresa Despidos por IA (2026) Block 4.000 WiseTech Global 2.000 Livspace 1.000 eBay 800 Pinterest 675 Meta Parte de 1.500 en Menlo Park

Los datos son claros: la transformación impulsada por la IA es innegable, pero los despidos reales plantean interrogantes sobre si realmente estamos avanzando o simplemente encontramos excusas para retroceder. Zuckerberg y su equipo navegan en aguas inciertas; solo el tiempo dirá si esta apuesta resulta fructífera o si genera más ruido que progreso.