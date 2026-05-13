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Innovación, talento y futuro laboral en el centro del debate

Segovia se posiciona como laboratorio del talento remoto con la llegada del NomadIA Summit 2026

Expertos, empresas y nómadas digitales se reunirán el 20 de mayo para diseñar estrategias que impulsen a España como destino global del trabajo a distancia

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Nómadas digitales PD.
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Segovia se convertirá el próximo 20 de mayo en epicentro de la conversación sobre el futuro del trabajo con la celebración del NomadIA.digital Summit 2026. El encuentro reunirá a profesionales del sector, administraciones, empresas y trabajadores remotos con un objetivo claro: trazar el camino para que España gane peso en la captación de talento internacional que trabaja en remoto.

El evento tendrá lugar en el CIDE de Segovia y apostará por un formato dinámico y colaborativo, alejándose de los congresos tradicionales. Más que un espacio de exposición, se plantea como un entorno de intercambio real donde los participantes podrán poner sobre la mesa desafíos, experiencias y oportunidades vinculadas al impacto del teletrabajo en los territorios. De este proceso surgirá un informe estratégico con propuestas concretas dirigidas a instituciones, destinos y tejido empresarial.

Uno de los anuncios clave de la jornada será la presentación de NomadIA.digital, una herramienta impulsada por inteligencia artificial que busca facilitar a los territorios la atracción y gestión de talento remoto, integrándolo de forma coherente con el entorno local y promoviendo un desarrollo equilibrado.

Según explica José Almansa, cofundador del proyecto, el reto ha evolucionado: “Ya no basta con atraer profesionales móviles; lo importante es que su llegada genere valor real en el territorio, tanto económico como social y cultural”. En su opinión, España cuenta con un gran potencial, pero necesita coordinación, análisis de datos y una estrategia compartida para competir a nivel global.

El programa incluirá la intervención del economista José Carlos Díez, quien abordará el papel del talento remoto como motor de crecimiento y cohesión territorial, especialmente en ciudades medianas y zonas con identidad propia que buscan revitalizar su economía.

La jornada culminará con una sesión participativa basada en el denominado “Diálogo Caórdico”, una metodología orientada a transformar ideas colectivas en soluciones prácticas para el ecosistema.

Además, la cita coincide con un momento de impulso para Segovia en materia de innovación y emprendimiento. Los asistentes podrán extender su estancia y participar al día siguiente en SegoviUp, otro de los eventos clave para el ecosistema emprendedor local, consolidando a la ciudad como punto de referencia para nuevas iniciativas y talento emergente.

El NomadIA.digital Summit 2026 es de acceso gratuito con inscripción previa aquí.

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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