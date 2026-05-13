Segovia se posiciona como laboratorio del talento remoto con la llegada del NomadIA Summit 2026

Segovia se convertirá el próximo 20 de mayo en epicentro de la conversación sobre el futuro del trabajo con la celebración del NomadIA.digital Summit 2026. El encuentro reunirá a profesionales del sector, administraciones, empresas y trabajadores remotos con un objetivo claro: trazar el camino para que España gane peso en la captación de talento internacional que trabaja en remoto.

El evento tendrá lugar en el CIDE de Segovia y apostará por un formato dinámico y colaborativo, alejándose de los congresos tradicionales. Más que un espacio de exposición, se plantea como un entorno de intercambio real donde los participantes podrán poner sobre la mesa desafíos, experiencias y oportunidades vinculadas al impacto del teletrabajo en los territorios. De este proceso surgirá un informe estratégico con propuestas concretas dirigidas a instituciones, destinos y tejido empresarial.

Uno de los anuncios clave de la jornada será la presentación de NomadIA.digital, una herramienta impulsada por inteligencia artificial que busca facilitar a los territorios la atracción y gestión de talento remoto, integrándolo de forma coherente con el entorno local y promoviendo un desarrollo equilibrado.

Según explica José Almansa, cofundador del proyecto, el reto ha evolucionado: “Ya no basta con atraer profesionales móviles; lo importante es que su llegada genere valor real en el territorio, tanto económico como social y cultural”. En su opinión, España cuenta con un gran potencial, pero necesita coordinación, análisis de datos y una estrategia compartida para competir a nivel global.

El programa incluirá la intervención del economista José Carlos Díez, quien abordará el papel del talento remoto como motor de crecimiento y cohesión territorial, especialmente en ciudades medianas y zonas con identidad propia que buscan revitalizar su economía.

La jornada culminará con una sesión participativa basada en el denominado “Diálogo Caórdico”, una metodología orientada a transformar ideas colectivas en soluciones prácticas para el ecosistema.

Además, la cita coincide con un momento de impulso para Segovia en materia de innovación y emprendimiento. Los asistentes podrán extender su estancia y participar al día siguiente en SegoviUp, otro de los eventos clave para el ecosistema emprendedor local, consolidando a la ciudad como punto de referencia para nuevas iniciativas y talento emergente.

El NomadIA.digital Summit 2026 es de acceso gratuito con inscripción previa aquí.