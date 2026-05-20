Imanes en la nevera: mito, ciencia y algún susto digital

La escena es familiar: una nevera blanca, fotos del fin de semana, la lista de la compra y un ejército de imanes de recuerdos. Nadie se cuestiona si todo esto podría causar algún daño. Hasta que alguien decide pegar su iPad a la puerta del frigorífico, y ahí comienza la incertidumbre: ¿es prudente mezclar imanes, pantallas y electrónica?

La ciencia detrás del magnetismo no tiene problemas con el frigorífico. Sin embargo, los problemas surgen cuando se introducen dispositivos con memoria, sensores delicados y accesorios potentes. En ese momento, la nevera se convierte en un laboratorio improvisado que puede dar lugar a resultados costosos.

Qué hace realmente un imán en la nevera

Un imán típico de souvenir genera un campo magnético relativamente débil. Este campo:

No penetra más allá de unos milímetros en la chapa.

Apenas afecta al circuito del frigorífico.

No perjudica a los alimentos ni a su conservación.

No “borra” fotos impresas ni tickets.

En resumen, el frigorífico aguanta sin problemas. El compresor y el sistema de control ya coexisten con campos eléctricos y magnéticos mucho más intensos que los de un simple imán decorativo. La parte preocupante no es el electrodoméstico en sí, sino lo que se coloca sobre él.

La frontera: de la postal al iPad

El giro en esta historia llega cuando se empieza a colgar tabletas y móviles con fundas magnéticas en la puerta del frigorífico para seguir recetas mientras se cocina. Un reciente reportaje de Applesfera sobre cómo la ciencia demuestra que pegar imanes a la nevera puede ser más perjudicial de lo que se pensaba relata el caso de un iPad que pasó años “aparcado” en la puerta, sostenido por una funda con imanes potentes.

El resultado fue una mezcla de factores:

Campo magnético constante cerca de componentes internos.

Pequeñas vibraciones del frigorífico transmitidas al dispositivo.

Cambios térmicos cada vez que se abría la puerta.

No es que el imán “destruya” el iPad de repente; más bien acelera el desgaste y afecta áreas sensibles del hardware. A medida que los diseños son cada vez más compactos, los componentes se sitúan más cerca de carcasas y accesorios. Lo que antes era una anécdota ahora cobra mayor relevancia.

Qué puede estropearse de verdad

En los dispositivos modernos hay varios elementos susceptibles al sufrimiento magnético (o mecánico):

Brújula y sensores : los magnetómetros pueden recalibrarse, pero un imán adherido todo el día puede desorientarlos o provocar lecturas erróneas persistentes.

: los magnetómetros pueden recalibrarse, pero un imán adherido todo el día puede desorientarlos o provocar lecturas erróneas persistentes. Pantalla y laminados : una presión constante por parte de fundas imantadas mal ajustadas, sumada a las vibraciones del frigorífico, puede causar sombras, zonas con mala respuesta táctil o microfisuras.

: una presión constante por parte de fundas imantadas mal ajustadas, sumada a las vibraciones del frigorífico, puede causar sombras, zonas con mala respuesta táctil o microfisuras. Memoria y almacenamiento : aunque las unidades flash y SSD son bastante resistentes a los imanes; el riesgo real hoy es bajo pero no nulo si se añaden calor, golpes y campos intensos.

: aunque las unidades flash y SSD son bastante resistentes a los imanes; el riesgo real hoy es bajo pero no nulo si se añaden calor, golpes y campos intensos. Cámaras y estabilización óptica: algunos sistemas OIS y AF utilizan partes magnéticas; un campo externo fuerte puede interferir e ir degradando su rendimiento con el tiempo.

El verdadero problema no radica en un imán aislado, sino en la combinación: campo fuerte, uso prolongado y entorno poco favorable.

Reglas prácticas para no liarla

En casa se puede seguir unas pautas sencillas:

Imanes de souvenir: tranquilos, pueden seguir usándose sin temor.

Fotos, dibujos y notas: cero problemas.

Móviles y tabletas: Es mejor evitar pegarlos directamente a la nevera con imanes. Evitar soportes que presionen demasiado sobre la pantalla. No dejarlos permanentemente; usarlos y luego guardarlos.

Discos duros externos antiguos (HDD): mantenerlos alejados de cualquier sistema de sujeción magnética fuerte.

Tarjetas bancarias y bandas magnéticas clásicas: mejor sujetarlas con clips o fundas, no con imanes.

Con estas simples recomendaciones, la puerta del frigorífico puede seguir siendo un lugar para guardar recuerdos sin tener que preocuparse por reparaciones inesperadas.

Entonces, ¿se quitan los imanes o no?

No es necesario vaciar la nevera de recuerdos; sin embargo, es conveniente negociar una convivencia pacífica entre magnetismo y electrónica. Los imanes decorativos siguen siendo aliados valiosos. En cambio, los soportes magnéticos para dispositivos deben ser considerados solo como invitados ocasionales y mantenidos a cierta distancia del drama. En la cocina —al igual que en el ámbito tecnológico— el truco está en no exagerar: ni con el azúcar ni con los imanes.