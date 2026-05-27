La nube socialista de Zapatero: dos ordenadores, una VPN y muchas preguntas

La imagen es casi habitual: un despacho, dos ordenadores y varias cuentas de correo. Sin embargo, cuando ese despacho pertenece a José Luis Rodríguez Zapatero, la situación cambia radicalmente al descubrir que los ordenadores están enlazados a la red interna del PSOE y que la visita es de la UDEF.

Los agentes no se toparon con un equipo obsoleto destinado a revisar titulares. En su lugar, encontraron una infraestructura digital perfectamente integrada en Ferraz: VPN, carpetas compartidas, OneDrive corporativo y correos del partido utilizados desde la oficina del expresidente, quien lleva más de 14 años sin ocupar un cargo orgánico.

Una oficina externa que funcionaba como una sucursal digital de Ferraz

De acuerdo con el sumario y los informes elaborados por la UDEF, los investigadores hallaron dos ordenadores en el despacho de Zapatero conectados a través de una VPN a la red local de la sede del PSOE en la calle Ferraz.

Esta conexión remota segura permitía al equipo del despacho:

Acceder a directorios compartidos del partido.

del partido. Consultar y sincronizar archivos en los servidores locales del PSOE.

del PSOE. Utilizar aplicaciones internas y recursos corporativos como si estuvieran físicamente en Ferraz.

No se trataba simplemente de un acceso web o un correo externo. Los dispositivos, según señala la investigación, funcionaban como si estuvieran dentro de la oficina del partido, completamente integrados en su ecosistema digital.

Desde un punto de vista técnico, esta configuración recuerda mucho a cualquier teletrabajo corporativo bien estructurado. La diferencia radica en que aquí el “empleado remoto” es un expresidente sin cargo orgánico, pero con sus equipos enlazados al núcleo digital del partido.

Secretarias, correos corporativos y un portal llamado “PSOE”

La UDEF precisa que en esta oficina trabajaban, entre otros, Judith Wells y Gertrudis Alcázar, secretarias de Zapatero que utilizaban direcciones de correo corporativas del PSOE.

Los agentes encontraron al menos tres cuentas de correo del partido utilizadas en el entorno del despacho:

Además, Gertrudis gestionaba otro buzón externo (con dominio presidentezapatero.com) desde el cual se realizaron numerosas gestiones relacionadas con el envío y negociación de facturas que han sido analizadas por la UDEF.

En el ordenador de Judith se localizó una carpeta común denominada “Portal Corporativo PSOE”, asociada al almacenamiento en la nube del partido mediante OneDrive, lo que permitía guardar y compartir documentos con otros usuarios del PSOE directamente desde el despacho de Zapatero.

En resumen, el entorno del expresidente empleaba las herramientas digitales del partido para almacenar y compartir documentación relacionada con su oficina dentro de los sistemas del PSOE, sin salir de esa red.

Qué investiga ahora la UDEF

Aquí se entrelazan lo tecnológico con lo judicial. La UDEF no solo ha descrito cómo está estructurada esta arquitectura digital; ahora debe responder a una pregunta crucial: qué se compartía exactamente a través de esos ordenadores y cuentas.

Las líneas de investigación incluyen:

Analizar qué documentos fueron almacenados en las carpetas compartidas y en OneDrive corporativo.

fueron almacenados en las carpetas compartidas y en OneDrive corporativo. Determinar qué usuarios del PSOE tuvieron acceso a esos archivos.

tuvieron acceso a esos archivos. Investigar si parte de esa documentación está relacionada con la presunta trama de tráfico de influencias y blanqueo que está bajo examen por parte de la Audiencia Nacional, con conexiones hacia Venezuela, China y el caso Plus Ultra.

El sumario ya refleja una investigación prolongada durante años, con miles de páginas recopiladas y un seguimiento exhaustivo sobre los movimientos bancarios de Zapatero entre 2020 y 2025 por un monto aproximado de unos 2,6 millones de euros provenientes de sociedades investigadas así como otras empresas. La relación entre esos flujos económicos y la red digital detectada en su despacho es uno de los aspectos más delicados del caso.

El despacho, el Gobierno de Sánchez y el factor político

El tema va más allá de simples routers. Tiene repercusiones directas en la política nacional. Varios líderes socialistas y barones territoriales han comenzado a distanciarse; mientras otros enfatizan que todo debe resolverse ante los tribunales.

El presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page, ha reconocido que ve complicado desvincular completamente a Zapatero del Gobierno actual bajo Pedro Sánchez, advirtiendo que “queda mucho por descubrir” en este asunto, refiriéndose a los informes que aún deben ser completados por la UDEF. Esa declaración resume el ambiente presente: inquietud interna junto con una sensación generalizada de que lo tecnológico es solo una entrada hacia algo mucho más grande.

El PSOE intenta controlar los daños: aboga por prudencia, recuerda la presunción de inocencia e intenta evitar entrar en detalles sobre cómo su expresidente usó sus sistemas internos más allá lo que reflejan los documentos judiciales.