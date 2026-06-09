La aplicación de Marlaska que indigna a los agentes de la Guardia Civil: control interno, sueldos elevados y lealtad al sanchismo

La Guardia Civil atraviesa en estos momentos una crisis que no aparece en los comunicados oficiales. No se trata de problemas con vehículos o chalecos, sino de algo mucho más personal: el teléfono móvil de sus agentes. El director adjunto operativo (DAO), el teniente general Manuel Llamas, ha impuesto a los guardias una aplicación interna obligatoria que muchos consideran como una suerte de app “espía”. La inquietud es palpable y se vincula con la lucha oculta entre el cuerpo y el Ministerio del Interior dirigido por Fernando Grande-Marlaska.

Según diversas informaciones, esta herramienta corporativa debe ser instalada en dispositivos personales para gestionar comunicaciones e incidencias internas. Sin embargo, el problema trasciende lo técnico. Se trata de un tema de confianza política, un asunto especialmente sensible cuando el responsable es quien ha sido acusado de presionar a la UCO para que se “pusiera de perfil” en investigaciones que afectan al entorno del presidente Pedro Sánchez.

Una app “interna” con servidores bajo vigilancia

La aplicación se presenta, en teoría, como un canal para la comunicación y gestión del personal del Instituto Armado. La instrucción del DAO exige su uso entre los guardias destinados a seguridad ciudadana, tráfico y otras áreas operativas. Algo aparentemente normal en un mundo donde casi todo se gestiona a través del móvil… excepto por un detalle fundamental:

Los servidores de la aplicación están localizados en la sede de la Dirección General de la Guardia Civil , en Madrid.

, en Madrid. Así, el acceso y seguimiento de los datos queda bajo control directo de la cúpula.

Este aspecto ha suscitado una “desconfianza” manifiesta, según reconocen fuentes internas citadas en las informaciones. No solo por la posibilidad de rastrear ubicaciones o hábitos digitales, sino también por las injerencias políticas que han afectado investigaciones delicadas. Que toda la información pase por los servidores de quienes son cuestionados por sus actuaciones no contribuye a calmar los ánimos.

Muchos agentes temen que lo que se presenta como una herramienta corporativa acabe convirtiéndose en un sistema encubierto de vigilancia sobre las interacciones entre ellos: quién habla con quién, cuándo y desde dónde. Esto es especialmente inquietante en un cuerpo donde las filtraciones de sumarios y las resistencias internas han sido noticia habitual.

Del “ponerse de perfil” a “nos quiere controlar”

El perfil del teniente general Llamas no es el de un técnico imparcial. Diversos mandos lo describen como “más un comisario político que un general”, alguien con plena confianza del ministro Marlaska. Designado número dos de la Guardia Civil en diciembre de 2023, su presencia ha sido constante en las investigaciones judiciales relacionadas con Moncloa, mostrando un particular interés por obtener información anticipada sobre informes provenientes de la UCO.

En uno de esos casos, las fuentes internas apuntan que presionó para que la unidad investigadora se “pusiera de perfil”, es decir, que moderara su actividad o al menos evitara acciones incómodas para el entorno presidencial. Este episodio ha dejado huella en su reputación dentro del cuerpo.

Por ello, la orden para instalar la app ha sido recibida con comentarios tan expresivos como “nos quiere controlar”. Entre los agentes surgen varias preocupaciones:

Temor a que la aplicación permita rastrear su ubicación fuera del servicio.

fuera del servicio. Sospechas sobre su posible uso para monitorizar opiniones críticas en chats internos.

en chats internos. Incertidumbre sobre qué sucederá si algún guardia decide no instalarla en su dispositivo personal.

En medio de un clima donde incluso la dirección ha estado envuelta en polémicas conexiones políticas y encuentros discretos relacionados con el caso Koldo, cualquier novedad tecnológica parece menos una modernización y más un intento de reforzar el control político.

El teniente general criticado por “deshonrar” a la Guardia Civil

La atención no solo recae sobre la app; también está centrada en la figura del propio teniente general Manuel Llamas. Sectores dentro del cuerpo, asociaciones y analistas le acusan abiertamente de “deshonrar” a la Guardia Civil, aceptando sin reparos ser un ejecutor dócil ante las directrices del sanchismo respecto a las fuerzas policiales. En una crítica contundente se le describe como el general claudicante ante el Gobierno, quien habría tolerado purgas y maniobras diseñadas para silenciar investigaciones incómodas.

Dicha crítica resalta cómo Llamas habría permitido —cuando no incentivado— el deterioro del prestigio del cuerpo a cambio de conservar su puesto dentro del mando superior. En este contexto marcado por relevos polémicos y despidos estratégicos, muchos perciben que se ha traicionado el espíritu de servicio al Estado, alineándose más bien con los intereses del partido gobernante.

Sueldos altos, prebendas y seducción del poder

La controversia aumenta cuando se añade otra dimensión: lo material. En críticas internas y artículos de opinión se enfatiza el “sueldazo” y otras ventajas asociadas al cargo del DAO:

Retribuciones notablemente superiores a las escalas base dentro del cuerpo.

Vehículo oficial, seguridad personal, dietas y representación.

Influencia decisiva sobre destinos laborales, ascensos y cambios clave.

Para muchos guardias, resulta evidente: quien disfruta este nivel tan alto de privilegios tiene pocos motivos para desafiar al poder político que lo respalda. Así surge el apodo despectivo hacia Llamas como el general claudicante, dispuesto a aceptar decisiones controvertidas —como esta app “espía”— para permanecer en lo más alto.

Esta amalgama entre beneficios personales y decisiones vistas como alineadas con Moncloa refuerza esa sensación generalizada entre algunos miembros del Instituto Armado: se ha cruzado una línea peligrosa hacia una lógica más propia del carrerismo político, dejando atrás principios fundamentales como la independencia institucional.

La intrahistoria: rebeldía silenciosa ante móviles vigilados

Mientras desde el Ministerio del Interior aseguran que «promueven modernización y eficacia», los murmullos dentro cuarteles y comandancias son mucho menos optimistas. Varios guardias ven esta app como emblema perfecto para describir una nueva etapa:

Más tecnología al servicio del control jerárquico .

. Más órdenes digitales pero menor espacio para la objeción ética .

. Mayor seguridad… para quienes dirigen, no necesariamente para quienes patrullan.

La paradoja resulta evidente: un cuerpo encargado de investigar delitos tecnológicos desconfía ahora incluso de sus propias herramientas porque teme ser objeto de vigilancia interna. En la Guardia Civil siempre se ha dicho que “el honor es nuestra mayor divisa”; sin embargo, hoy circula entre algunos grupos internos una frase mucho menos solemne: “Si el honor va en la solapa y el informático está en el bolsillo, mejor saber quién controla el servidor.”