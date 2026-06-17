La humanidad ante la inminente explosión de inteligencia: urgencias en los chips, serenidad en las instituciones

La imagen se ha vuelto habitual: sistemas de inteligencia artificial que programan, elaboran informes, analizan mercados, desarrollan medicamentos y mantienen conversaciones fluidas. Sin embargo, lo que aún no se ha vuelto habitual es algo más sencillo: contar con normas claras, instituciones actualizadas y una ciudadanía capacitada para convivir con esta explosión de inteligencia.

En un reciente artículo publicado en The Economist, el cofundador de Planet, Will Marshall, alerta sobre la falta de preparación de la humanidad para la próxima etapa de esta transformación. Su propuesta resulta incómoda para el sector: es necesario acelerar la innovación mientras se frena la imprudencia mediante regulación, coordinación internacional y nuevas formas de gobernanza tecnológica.

La IA ya ha dejado atrás el laboratorio

En los últimos dos años, la inteligencia artificial ha trascendido su imagen como una mera curiosidad de laboratorio para convertirse en una infraestructura estratégica. No se trata únicamente de modelos que generan imágenes o textos sorprendentes; estamos hablando de sistemas que:

Desarrollan nuevos materiales y candidatos a fármacos en semanas en lugar de años.

Mejoran cadenas de suministro, eficiencia energética y procesos industriales utilizando grandes volúmenes de datos.

Funcionan como agentes autónomos capaces de planificar tareas, corregir errores y coordinar otras IAs en entornos reales que abarcan desde la logística hasta la atención al cliente.

El año 2025 marcó un hito significativo: la IA comenzó a tomar decisiones operativas reales, impactando directamente en costes, empleo y riesgos. Al mismo tiempo, en 2026 grandes corporaciones tecnológicas describieron una nueva fase donde la IA pasa a ser un socio laboral, integrada en campos como la investigación científica, desarrollo software, medicina y seguridad.

En resumen: las máquinas han pasado a desempeñar un papel central en el tablero económico. El desafío radica en que las reglas del juego aún pertenecen a tiempos pasados.

¿Qué implica “explosión de inteligencia”?

Cuando Marshall menciona “explosión de inteligencia”, no alude únicamente a una posible superinteligencia general. Se refiere a un fenómeno que ya se manifiesta simultáneamente en tres áreas:

Capacidad técnica Modelos multimodales que combinan texto, imagen, audio y vídeo con coherencia contextual.

Agentes que encadenan llamadas a otros sistemas, ejecutan código y manipulan infraestructuras críticas. Escala e infraestructura Centros de datos masivos, chips especializados (con un papel destacado para fabricantes como NVIDIA) y un aumento del consumo energético que convierten a la IA en un elemento geopolítico. Velocidad de despliegue Herramientas avanzadas que llegan al público general y a pequeñas y medianas empresas en cuestión de meses, sin apenas intermediarios ni necesidad de formación previa.

Todo esto da lugar a un salto cualitativo: sistemas que no solo responden sino que deciden, ejecutan y utilizan recursos reales. El debate se transforma; ya no se trata solo de “qué puede hacer la tecnología”, sino “quién la controla y con qué fines”.

El análisis realizado por Marshall en su artículo “la humanidad no está preparada para la explosión de inteligencia que se avecina” enfatiza que el desajuste entre el potencial de los modelos y la capacidad de los sistemas políticos y regulatorios para supervisarlos aumenta mes tras mes.

Avances en IA: brillantez técnica con madurez social pendiente

Mientras el debate público sigue atrapado entre temores hacia los robots y entusiasmo por los aumentos productivos, la IA se establece firmemente en sectores cruciales:

Salud : diagnóstico asistido, predicción de riesgos y análisis de imágenes médicas.

: diagnóstico asistido, predicción de riesgos y análisis de imágenes médicas. Ciencia y clima : modelización climática, dinámica molecular, nuevas combinaciones de materiales y catalizadores.

: modelización climática, dinámica molecular, nuevas combinaciones de materiales y catalizadores. Industria y energía : optimización de procesos, mantenimiento predictivo y gestión eficiente de redes energéticas complejas.

: optimización de procesos, mantenimiento predictivo y gestión eficiente de redes energéticas complejas. Trabajo del conocimiento: asistentes para programación, generación automática de informes y agentes encargados de orquestar tareas completas.

Desde OpenAI también reconocen que estos sistemas están desbloqueando “nuevos conocimientos y capacidades”, aunque advierten sobre los riesgos potencialmente catastróficos si se implementan sin controles sólidos.

El verdadero problema no es la IA; es nuestra falta de gestión

Las grandes empresas dedicadas a modelos proponen hoy un conjunto mínimo sensato:

Principios comunes de seguridad entre laboratorios líderes.

entre laboratorios líderes. Evaluaciones independientes del control sobre IA antes del lanzamiento de sistemas avanzados.

Mecanismos destinados a mitigar la carrera armamentista entre compañías competidoras por lanzar primero el modelo más potente.

Marshall coincide en esta línea: hay que gestionar la IA antes que aprender a convivir con ella, no al revés. Esto implica aceptar que:

Algunos sistemas deben evaluarse como si fueran proyectos nucleares, no como aplicaciones ordinarias.

La gobernanza debe ser transnacional; ningún país puede controlar por sí solo toda la cadena relacionada con chips, datos y talento.

La supervisión no puede depender únicamente de comités internos dentro de las empresas responsables por desarrollar dicha tecnología.

La diferencia es evidente: mientras cada vez surgen más agentes autónomos, muchas organizaciones siguen preocupadas por si la IA “les quitará el trabajo” en lugar de preguntar cómo integrarla mediante controles adecuados, auditorías pertinentes y planes formativos efectivos.

Convivir con la IA sin convertirse en meros figurantes

Comienza a formarse cierto consenso: lo clave no es competir contra la IA sino aprender a trabajar junto a ella desde una perspectiva estratégica. Esto tiene repercusiones muy concretas tanto para profesionales como para empresas y gobiernos.

Profesionales: del mero uso a ser estrategas

Comprender qué puede hacer realmente la IA actual y qué no puede hacer.

Mantener habilidades humanas que las máquinas aún no dominan: criterio propio, empatía, pensamiento crítico y gestión ante situaciones ambiguas.

Considerar a la IA como un colega exigente; delegar tareas es aceptable pero siempre hay que revisar lo hecho, cuestionar decisiones e introducir correcciones cuando sea necesario.

Empresas: gobernanza cultural más allá del simple uso tecnológico

Definir qué tareas pueden ser automatizadas versus cuáles requieren intervención humana constante.

Implementar el enfoque del humano dentro del bucle (human in the loop) para decisiones críticas relacionadas con finanzas, recursos humanos o seguridad sanitaria.

(human in the loop) para decisiones críticas relacionadas con finanzas, recursos humanos o seguridad sanitaria. Reentrenar equipos humanos más allá del mero hecho administrativo relacionado con licencias software renovadas.

Gobiernos: regular al ritmo acelerado del presente

Evitar tanto regulaciones paralizantes como dejación total ante sus responsabilidades.

Colaborar con otros países para establecer estándares comunes sobre seguridad e auditoría respecto a modelos avanzados e imponer límites claros sobre su uso frente al bioterrorismo o ciberataques potenciales.

Considerar el acceso a la IA avanzada como un servicio básico futuro pero siempre acompañado por salvaguardias adecuadas.

A medida que avanza esta explosión de inteligencia, el verdadero riesgo radica no tanto en si la IA piensa demasiado sino más bien en si nuestras instituciones piensan demasiado poco…y demasiado tarde.