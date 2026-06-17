Dos móviles, una app y mucha astucia: así eluden los rusos el muro digital de Putin

La imagen se ha vuelto habitual en cafés de Moscú y San Petersburgo: dos teléfonos sobre la mesa. Uno, “limpio”, destinado a lo oficial. El otro, el real, siempre conectado a una VPN y cargado de aplicaciones con nombres inofensivos que, en realidad, ocultan un contenido muy revelador: acceso a noticias sin censura, chats encriptados y conexiones con el mundo exterior. Una reciente investigación de Reuters revela cómo muchos rusos han comenzado a llevar una doble vida digital: un móvil para el Estado y otro para su realidad cotidiana.

En los últimos años, el Gobierno ruso ha erigido una compleja infraestructura de vigilancia y control sobre Internet que rivaliza con la de China en su ambición. Sin embargo, en el ámbito tecnológico la historia es cíclica: cada muro digital provoca casi inmediatamente la aparición de su propio ecosistema de túneles.

Un internet oficial… y otro clandestino

Desde que comenzó la invasión de Ucrania, el Kremlin ha acelerado el cierre del espacio informativo: ha bloqueado medios independientes, prohibido plataformas occidentales como Facebook e Instagram y forzado a muchos periodistas a exiliarse o autocensurarse. La ley contra las “noticias falsas” sobre el ejército convierte en delito referirse a la guerra como tal. Las cadenas de televisión repiten un único relato mientras las páginas críticas desaparecen tras pantallas de error o advertencias del regulador Roskomnadzor.

En este panorama desolador, algunos ciudadanos han optado por:

Utilizar dos teléfonos : uno “oficial”, sin aplicaciones comprometedoras, y otro con VPN, mensajería cifrada y acceso a medios extranjeros.

: uno “oficial”, sin aplicaciones comprometedoras, y otro con VPN, mensajería cifrada y acceso a medios extranjeros. Conectarse mediante redes privadas virtuales que evitan la censura estatal y permiten acceder a plataformas bloqueadas.

que evitan la censura estatal y permiten acceder a plataformas bloqueadas. Seguir canales informativos en Telegram, que se ha transformado en una combinación de red social, medio de comunicación y mercado negro digital.

Aunque no se trata de un fenómeno masivo a nivel nacional, sí refleja una brecha generacional y urbana: jóvenes, profesionales cualificados y habitantes de grandes ciudades lideran este esfuerzo por mantener un contacto directo con fuentes informativas alternativas.

La censura de Putin se vuelve más sofisticada

El control mediático en Rusia no se limita simplemente a clausurar periódicos o televisiones incómodas. El aparato estatal ha implementado un sistema técnico y legal para moldear todo el ecosistema informativo:

Roskomnadzor ordena bloquear sitios web y servicios específicos mientras exige a las plataformas que eliminen contenidos considerados “extremistas” o críticos.

Las principales cadenas televisivas están bajo control estatal o pertenecen a oligarcas afines al Kremlin.

Las legislaciones sobre “agentes extranjeros” y “extremismo” son utilizadas para presionar tanto a medios como a ONG y periodistas independientes.

El propósito va más allá del silencio; busca desorientar al ciudadano: inundar el espacio público con propaganda, teorías conspirativas y relatos oficiales mientras se obstaculiza el acceso a fuentes verificables.

Aquí es donde entran los últimos avances en IA. Los mismos modelos generativos que producen imágenes y textos útiles para diversas industrias también facilitan la creación masiva de contenido propagandístico o engañoso: vídeos manipulados, textos que imitan estilos de activistas o medios críticos, e incluso campañas coordinadas en redes sociales. Lo que antes requería ejércitos enteros ahora puede automatizarse parcialmente.

IA al servicio del control… y también de la resistencia

La inteligencia artificial se ha convertido en un elemento clave dentro de esta silenciosa batalla entre control y evasión. Por un lado, los gobiernos autoritarios pueden utilizarla para:

Analizar grandes volúmenes de datos digitales para detectar patrones sospechosos.

Identificar discursos críticos en redes mediante procesamiento automático del lenguaje.

Generar contenido masivo para influir en la conversación pública.

Pero también hay activistas y ciudadanos que recurren a la IA:

Herramientas de traducción y resumido facilitan procesar rápidamente noticias en múltiples idiomas.

Chatbots avanzados permiten acceder a explicaciones contextuales sobre aspectos como guerra, economía o política que no ofrece el ecosistema mediático ruso.

Sistemas cifrados y detección de intrusiones utilizan técnicas de machine learning para mejorar su seguridad.

De cara al 2025 y 2026, la IA ha dado un salto hacia los agentes autónomos, capaces de planificar tareas, tomar decisiones intermedias y coordinar herramientas sin necesidad de supervisión constante. Aplicados al ámbito informativo, estos agentes podrían recopilar noticias provenientes de medios bloqueados, traducirlas, filtrarlas y entregarlas discretamente a usuarios mediante aplicaciones populares.

Un juego del gato y el ratón con dos móviles en mano

El resultado es un constante tira y afloja entre censores y usuarios. El Estado mejora sus filtros; los ciudadanos buscan nuevas VPNs. Se bloquea una aplicación; surge otra similar. Se persigue un medio; sus periodistas abren canales en Telegram o encuentran refugio en plataformas extranjeras que aún resisten las presiones provenientes de Moscú.

Las apps de IA generativa también comienzan a integrar este kit esencial para sobrevivir digitalmente. No solo ayudan a sortear barreras lingüísticas; permiten crear contenidos alternativos, memes políticos e información adaptada para diferentes públicos con una velocidad difícil de rastrear. Eso sí, hay que tener cuidado: el riesgo de desinformación persiste; también podrían amplificar bulos o errores e incrementan la necesidad del pensamiento crítico.

Mientras el Kremlin sigue perfeccionando su telón digital, una parte significativa de la sociedad rusa responde combinando tecnología con prudencia e ingenio. Dos teléfonos junto con una app no derriban regímenes autoritarios pero logran mantener abierta una pequeña ventana hacia el mundo exterior; lo suficientemente grande como para que aún haya cabida para la duda.

Para adentrarse más profundamente en cómo se vive esta doble vida conectada, basta con consultar el reportaje completo de Reuters sobre cómo los rusos evaden el telón digital levantado por Putin.

Fuentes