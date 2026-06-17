La UE establece límites a la IA: prohibición total de las imágenes sexuales sin consentimiento

Una y otra vez se repite la misma historia. Una fotografía robada de una red social, un par de clics en un generador de imágenes, y voilà: una persona aparece en una imagen sexual que nunca consentió. Esta inquietante práctica, impulsada por los avances en IA generativa, ha dejado de ser meramente un dilema ético para transformarse en un asunto que requiere regulación firme en la Unión Europea.

Los países miembros, junto con el Parlamento Europeo, han dado luz verde a una reforma de la legislación sobre inteligencia artificial que prohíbe el uso de sistemas de IA en toda la UE para crear imágenes sexuales sin el consentimiento de la persona implicada, ya sea adulta o menor. Esta normativa abarca desde los célebres deepfakes eróticos hasta herramientas que “desnudan” digitalmente a alguien a partir de fotografías comunes. La regulación se enmarca dentro de la revisión del AI Act, el gran marco legal europeo sobre inteligencia artificial, y está alineada con decisiones previas que ya prohibían sistemas considerados de “riesgo inaceptable”, como la puntuación social al estilo chino o ciertos usos del reconocimiento facial.

Qué se prohíbe exactamente

La prohibición no se limita al etiquetado habitual del contenido sintético. La UE opta por ilegalizar directamente los sistemas de IA destinados a producir:

Imágenes íntimas no consensuales de adultos (NCII).

Material generado por IA relacionado con el abuso sexual infantil (CSAM).

Representaciones de partes íntimas o actos sexuales de una persona identificable sin su autorización.

No se trata únicamente de sancionar al usuario final que genera estas imágenes; la intención es abordar el problema desde la raíz tecnológica: si el sistema está diseñado para generar ese tipo de contenido, no podrá operar legalmente en Europa. En otras palabras, la UE clasifica estos modelos como riesgo inaceptable dentro del AI Act, junto a otros usos considerados incompatibles con los derechos fundamentales.

El acuerdo establece que esta prohibición formará parte de la reforma legislativa sobre IA aprobada por el Parlamento Europeo y prevé su entrada en vigor a partir de diciembre de 2026, otorgando así un margen limitado a empresas y plataformas para adaptarse.

La noticia ha sido ampliamente cubierta por medios como Infobae, que destaca cómo se prohíbe generar imágenes sexuales mediante inteligencia artificial sin el permiso explícito de la persona implicada y se exige a los desarrolladores implementar salvaguardas técnicas específicas.

Nuevas obligaciones para los desarrolladores de IA

La reforma no se limita a un simple “no” ante ciertos usos. También impone a los proveedores de modelos de IA “medidas razonables” para evitar que sus sistemas se conviertan en fábricas generadoras de pornografía no consensuada.

Entre las medidas requeridas, que están alineadas con las obligaciones generales del AI Act y con códigos de buenas prácticas promovidos por la Comisión Europea, destacan:

Filtros de contenido que impidan la creación de imágenes sexuales no consentidas o relacionadas con menores.

que impidan la creación de imágenes sexuales no consentidas o relacionadas con menores. Marcas técnicas o watermarking que faciliten la detección del contenido sintético.

que faciliten la detección del contenido sintético. Documentación sobre los riesgos del modelo y las estrategias para mitigarlos (auditorías, evaluaciones de impacto, registros).

Canales para presentar reclamaciones y respuestas rápidas ante abusos, especialmente en plataformas donde los usuarios pueden subir o generar contenido.

El mensaje dirigido a los desarrolladores es claro: no es suficiente incluir una casilla que diga “no uses esto para hacer daño” en los términos del servicio. Las autoridades demandan un diseño responsable desde el principio, incorporando controles tanto en el modelo como en toda la infraestructura.

Para las startups europeas, esto representa un doble impacto. Por un lado, aumenta su carga regulatoria: más ingeniería enfocada en seguridad, más revisiones legales y un mayor riesgo financiero ante posibles multas (el AI Act contempla sanciones que pueden alcanzar hasta 35 millones de euros o el 7 % del volumen total facturado). Por otro lado, ofrece cierta claridad: cualquier modelo comercializado en la UE debe asumir que los deepfakes sexuales no son una oportunidad comercial viable, sino una vía directa hacia sanciones.

Avances en IA y su colisión con la realidad social

Esta normativa surge en medio del contexto actual marcado por avances vertiginosos en IA generativa. Los modelos multimodales son capaces hoy día de crear imágenes, vídeos y voces tan similares a la realidad que resulta casi imposible distinguirlas; además, cada vez son más accesibles y fáciles de utilizar por adolescentes, trolls e incluso extorsionadores.

Los casos no son meras hipótesis. Informes recientes revelan prácticas en colegios e institutos tanto en Estados Unidos como en Europa donde se generan imágenes sexualizadas de compañeras “por diversión”, provocando consecuencias reales: ansiedad, acoso, chantaje y daños irreparables a la reputación. Un claro ejemplo es el caso de Grok en X (Twitter), donde se produjeron millones de imágenes sexualizadas —incluidas algunas relacionadas con menores— lo cual ha llevado a la UE a abrir un expediente sancionador contra esta plataforma bajo la Ley de Servicios Digitales.

Este choque entre tecnología y derechos ha acelerado las decisiones políticas. Varios Estados miembros —entre ellos España, Francia y Alemania— han presionado para establecer esta prohibición explícita argumentando que el marco penal tradicional es insuficiente cuando cualquiera puede crear una imagen falsa casi instantáneamente.

Un nuevo estándar global (y un aviso para las plataformas)

Con esta reforma legislativa, la UE busca establecer un estándar global similar al logrado con el RGPD: cualquier entidad interesada en operar dentro del mercado europeo deberá ajustarse a estas normativas, independientemente del lugar donde se desarrolle su actividad.

Las plataformas encargadas de alojar o distribuir contenidos generados por IA —redes sociales, foros y mercados digitales— también serán objeto del escrutinio. El AI Act intersecta con la Ley de Servicios Digitales (DSA), que ya exige gestionar riesgos sistémicos y moderar contenidos ilegales mientras cooperan con las autoridades correspondientes. Ignorar un modelo capaz de generar pornografía infantil o deepfakes sexuales pasará rápidamente del ámbito reputacional al terreno regulatorio con consecuencias económicas significativas.

En definitiva, el mensaje político resulta contundente: aunque Europa sigue abierta a innovaciones en inteligencia artificial, esto no puede hacerse sacrificando la dignidad ni privacidad ajena. Quien decida experimentar con modelos generativos debe entender que aquí el consentimiento no es solo una formalidad; es una norma inquebrantable.

Fuentes: