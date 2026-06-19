GTA VI ya está en marcha: reservas, fecha de lanzamiento y precio del caos en Leonida

La cuenta atrás para Grand Theft Auto VI finalmente tiene fechas concretas. Después de años repletos de filtraciones, retrasos y especulaciones en foros, Rockstar ha dado un paso adelante: ya sabemos cuándo podremos reservar el juego y cuándo será nuestra primera aventura en Leonida.

Este anuncio no solo ha movido el tablero del mundo gamer. También ha tenido un impacto inmediato en la bolsa, en el mercado de criptomonedas y en las proyecciones de venta de hardware gaming. Para un título que lleva años causando sensación sin haber llegado a las tiendas, es un logro considerable.

¿Cuándo se puede reservar GTA VI?

Rockstar Games ha confirmado que las reservas de GTA VI comenzarán el 25 de junio.

Ese día será posible precomprar el juego en plataformas digitales para PS5 y Xbox Series X|S, así como en “otros minoristas seleccionados”, lo que incluye tiendas físicas y comercios online autorizados.

Las reservas iniciales se enfocan en las versiones para consolas de última generación. Por ahora, la compañía no ha revelado ninguna fecha para PC ni otras plataformas.

La apertura de reservas llega tras semanas de confusión con fechas filtradas, promociones agresivas por parte de tiendas y rumores desmentidos tanto por insiders como por la prensa especializada. El 25 de junio representa, al fin, una fecha firme proveniente directamente de Rockstar y su empresa matriz, Take-Two.

Fecha de lanzamiento

Las reservas son solo un aperitivo. El verdadero plato fuerte es la fecha del lanzamiento. Después de varios cambios en su planificación, Rockstar ha confirmado oficialmente que GTA VI se lanzará el 19 de noviembre de 2026 para PS5 y Xbox Series X|S.

El juego fue anunciado inicialmente para otoño de 2025, pero después sufrió varios retrasos antes de llegar a esta nueva fecha. Take-Two y Rockstar han asegurado que esta vez el 19 de noviembre es inamovible, reconociendo que la espera ha sido “larga”.

En un panorama donde cada gran lanzamiento suele enfrentarse a retrasos encadenados, el mensaje es claro: esta vez van en serio. La presión también es palpable; analistas del sector apuntan a que el juego podría vender decenas de millones de copias en sus primeros meses.

Plataformas y ediciones

El plan oficial anunciado por Rockstar incluye:

Lanzar primero en digital para PS5 y Xbox Series X|S.

para PS5 y Xbox Series X|S. Introducir más adelante las ediciones físicas junto con una edición coleccionista , cuyos detalles aún están por revelarse.

junto con una , cuyos detalles aún están por revelarse. Reservarse cualquier información adicional sobre PC u otras consolas hasta más adelante.

Así que el 25 de junio será cuando se abran las puertas a las reservas del juego; sin embargo, no necesariamente todas las preguntas sobre versiones adicionales o contenidos extra quedarán respondidas.

¿Cuánto costará GTA VI?

Aquí llega la gran incógnita. Rockstar aún no ha revelado el precio oficial de GTA VI.

La compañía ha indicado que el importe final se dará a conocer precisamente el 25 de junio, coincidiendo con la apertura de reservas en tiendas digitales y minoristas. Ese día también se presentarán las distintas ediciones, bonificaciones por reserva y probablemente alguna edición coleccionista para completar la oferta.

Mientras tanto, el mercado comienza a moverse:

Una tienda holandesa, Gameshop Twente , ha listado la edición estándar del juego para PS5 y Xbox Series X|S a 99 euros , con lanzamiento previsto también para el 19 de noviembre.

, ha listado la edición estándar del juego para PS5 y Xbox Series X|S a , con lanzamiento previsto también para el 19 de noviembre. Este precio podría ser provisional; por ahora funciona como una referencia más que como un dato oficial.

Dada la tendencia actual donde los grandes títulos AAA rondan los 80 euros en consolas, no sería sorprendente ver a GTA VI situándose en un rango más elevado o incluso superándolo. Pero hasta el 25 de junio todo sigue siendo especulación. La única certeza es que las reservas despejarán esta incógnita.

Impacto en bolsa, cripto y hardware gaming

El anuncio sobre las reservas y la confirmación del lanzamiento han generado entusiasmo no solo entre los jugadores. También han provocado movimientos significativos en los mercados financieros.

Las acciones de Take-Two Interactive experimentaron un aumento cercano al 4 % tras establecerse la fecha para las reservas del juego, lo cual es notable para una empresa del calibre suyo.

Al mismo tiempo, varias memecoins inspiradas en GTA VI y Rockstar vieron aumentos rápidos en su valor después del anuncio sobre las preventas, aprovechando así el tirón mediático del juego.

Este fervor financiero surge incluso antes de conocer el precio oficial del título, lo cual refleja claramente las altas expectativas que genera esta franquicia.

En cuanto al hardware gaming, los efectos son igualmente evidentes:

El estreno de GTA VI será exclusivo para nueva generación , únicamente disponible para PS5 y Xbox Series X|S.

, únicamente disponible para PS5 y Xbox Series X|S. Esto convierte al juego en un argumento convincente para quienes piensan renovar su consola. Algunos analistas ya mencionan un “segundo impulso” en las ventas del hardware actual, similar al fenómeno que supuso GTA V para PS3 y Xbox 360.

Se anticipa que fabricantes de monitores, televisores y accesorios (como cascos o mandos “pro”) aprovecharán la campaña publicitaria relacionada con GTA VI para promocionar productos orientados a “experimentar Leonida en 4K y 60 fps”.

Mientras tanto, los usuarios de PC deberán seguir esperando pacientemente. Rockstar y Take-Two han decidido centrarse primero en consolas antes de abordar una versión para ordenador sin una fecha definida por ahora. Este enfoque clásico dentro de la saga no siempre sienta bien a todos los aficionados, pero históricamente les ha funcionado.