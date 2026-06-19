El nuevo proyecto que planea Marcos Llorente: revolucionar la educación infantil con aire de otra época y control legal

Marcos Llorente ha decidido llevar su visión más allá del campo de juego. Su ambición es abrir un colegio infantil para niños de hasta 6 años con una propuesta muy particular: no habrá pantallas y los juguetes serán “los de antes”. La normativa española permite que un particular inicie un proyecto así, siempre que se cumplan los requisitos educativos y de seguridad establecidos.

Este proyecto fusiona crianza, educación y una perspectiva bien definida sobre el desarrollo infantil. El futbolista ha expresado su entusiasmo por la idea de “soltar” a su hija en un lugar donde se sienta a salvo. Así, plantea un espacio repleto de actividades al aire libre, buena iluminación, alimentos saludables y protección ante campos electromagnéticos. Sin duda, la propuesta capta la atención.

Qué quiere montar exactamente

De acuerdo con información publicada por Infobae, Llorente ha mencionado un centro “hasta los seis años” donde los pequeños recibirán una educación que él y su entorno consideran apropiada. Esto implica menos tiempo frente a pantallas, más juegos tradicionales y un ambiente diseñado para mitigar los estímulos que hoy en día invaden la vida de muchos niños.

La propuesta se inserta en un debate creciente sobre la infancia digital. Mientras muchas escuelas integran dispositivos tecnológicos en sus aulas, otros proyectos educativos abogan por el juego libre, materiales tangibles y una conexión directa con el entorno. En este sentido, Llorente lleva esta lógica a un extremo llamativo: un colegio que evoca un retiro antiwifi, aunque quizás este término sea más atractivo en titulares que técnico.

Lo que permite la ley

La legislación española no exige ser maestro para dirigir una escuela infantil privada. Sin embargo, sí obliga a contratar a profesionales cualificados en educación infantil y a obtener la autorización pertinente de la comunidad autónoma correspondiente. Además, establece condiciones específicas sobre espacio, personal y funcionamiento del centro.

Entre estas exigencias se incluyen aulas con superficie mínima por alumno, una sala polivalente, patio propio y aseos adaptados. A partir de aquí, el centro puede desarrollar su propio enfoque pedagógico siempre que respete el currículo oficial y supere la inspección educativa correspondiente. En lenguaje sencillo: se puede innovar, pero no improvisar.

La parte sensible: pantallas, tóxicos y campos electromagnéticos

La propuesta de eliminar las pantallas en educación infantil se alinea con una corriente educativa real. Por otro lado, el tema de los campos electromagnéticos es más espinoso: aunque la ley exige seguridad y habitabilidad en estos centros educativos, no convierte una opinión personal en criterio pedagógico automático.

Si finalmente se concreta el centro educativo, las autoridades deberán asegurarse de que no se vulneren derechos ni se comprometa el bienestar de los menores. En otras palabras, aunque el proyecto pueda tener su estilo propio, no contará con carta blanca total. En el ámbito educativo, la libertad para diseñar tiene límites bastante menos glamorosos que los del vestuario deportivo.

El debate de fondo: educación, crianza y tecnología

El caso de Llorente surge en un momento donde la tecnología aplicada a la infancia plantea más interrogantes que respuestas claras. Las familias buscan equilibrio entre aprendizaje digital, tiempo frente a pantallas y experiencias presenciales enriquecedoras. La IA introduce otra dimensión al debate: desde sistemas que personalizan contenidos educativos hasta herramientas que analizan ritmos de aprendizaje; el sector avanza rápidamente obligando a discernir entre innovación útil y automatismos vacíos.

En este marco, un colegio sin iPads puede parecer anacrónico o una reacción al exceso digital; todo depende del oído del oyente. Pero precisamente ahí radica el interés: cómo algunos padres –incluidas figuras públicas– están intentando redefinir la experiencia educativa de sus hijos pequeños con criterios que combinan bienestar personal, control del entorno y cierta desconfianza hacia aspectos de nuestra vida conectada.

En última instancia, esta noticia no trata solo sobre un futbolista con una idea singular; va más allá al plantear hasta qué punto puede convertirse la educación infantil en un laboratorio donde conviven costumbres, tecnología y expectativas familiares. Y en ese terreno ya no es solo cuestión del césped lo que importa; el balón tiene otros protagonistas ahora.