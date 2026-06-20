El lado oscuro de OnlyFans: agentes agresivos, amenazas y la nueva ola de explotación digital

La situación se repite con alarmante frecuencia: una joven inicia su andadura en OnlyFans, comienza a ver ingresos y, cuando su cuenta empieza a despegar, surgen los “agentes”. Se presentan como especialistas en marketing digital, prometiendo duplicar los beneficios y “profesionalizar” el emprendimiento. Sin embargo, muchas veces acaban llevándose la mitad de las ganancias mientras controlan mensajes, contenidos e incluso aspectos de la vida diaria de las creadoras.

Una investigación realizada por la BBC en el Reino Unido y otros países ha documentado numerosos casos de mujeres que firmaron contratos con estos intermediarios y terminaron atrapadas en un entramado que combina explotación económica, acoso y violencia psicológica. Algunas recibieron amenazas como “vas a recibir tu merecido” cuando intentaron romper el acuerdo. No era necesario contar con una organización criminal compleja: bastaba con un portátil, acceso a sus contraseñas y una estrategia agresiva para sacar el máximo provecho de cada foto y cada conversación.

El negocio de los “managers” de OnlyFans

OnlyFans maneja cientos de millones en suscripciones y pagos por contenido personalizado. Esta rápida liquidez ha dado lugar a un ecosistema de “agencias” que gestionan los perfiles de las creadoras.

De acuerdo con la investigación, estas agencias suelen ofrecer:

Gestión integral de la cuenta: publicación de fotos y vídeos, respuestas a mensajes, fijación de precios y promociones.

Promesas de “optimización” de ingresos: asegurar que multiplicarán los suscriptores mediante técnicas de marketing y segmentación.

Redacción automática de mensajes sexuales personalizados para los fans, muchas veces sin que las creadoras tengan acceso a ellos.

A cambio, exigen entre un 30% y un 50% de los ingresos; en ocasiones más. Pero el problema no radica solo en la comisión. Varias mujeres han contado que los agentes:

Controlaban el acceso a sus cuentas e incluso bloqueaban a las creadoras si intentaban recuperar su perfil.

Las presionaban para crear contenido más explícito del que ellas deseaban compartir.

Amenazaban con hacer pública información personal si rompían el contrato o hablaban con medios.

En algunos casos, estas agencias operan desde otros países, lo cual complica aún más la posibilidad de denuncia y seguimiento legal. Esta situación refleja claramente la asimetría clásica del poder en la economía digital: datos, infraestructura y conocimiento del sistema están concentrados en manos de unos pocos; mientras tanto, las creadoras se enfrentan a riesgos legales y reputacionales.

Cuando la automatización cruza la línea del consentimiento

La faceta menos visible del mercado está relacionada estrechamente con los avances en inteligencia artificial. Los agentes no solo gestionan agendas y precios; también emplean herramientas automatizadas para maximizar cada minuto del día digital de una creadora. Existen plataformas basadas en IA que permiten segmentar usuarios, ajustar precios y lanzar promociones al instante, buscando así maximizar el gasto por fan.

Paralelamente, han proliferado sistemas que:

Responden automáticamente a los mensajes enviados por suscriptores mediante textos generados por modelos lingüísticos, simulando conversaciones íntimas.

Sugerir qué tipo de contenido publicar, cuándo hacerlo y qué tono emplear tras analizar el comportamiento y pagos realizados por los usuarios.

Gestionar múltiples cuentas simultáneamente mediante “agentes” basados en IA que imitan la personalidad original del creador.

Teóricamente, esta inteligencia artificial tiene como objetivo optimizar el tiempo y aumentar ingresos; algo ya común en marketing o atención al cliente. Sin embargo, cuando una agencia tiene todo el control real sobre lo publicado, la automatización puede alejar aún más a las creadoras del contenido que se genera en su nombre. Algunas mujeres han compartido que sus cuentas continuaban enviando mensajes sexuales a clientes mientras ellas intentaban desvincularse de los representantes. En un contexto donde el consentimiento es crucial, permitir que una máquina mantenga conversaciones íntimas sin supervisión directa plantea interrogantes incómodos.

Plataformas, opacidad y vacío regulatorio

OnlyFans permite que terceros gestionen cuentas; sin embargo, el nivel de supervisión sobre estas agencias es escaso. Muchas operan sin registro formal ni transparencia fiscal. El resultado es evidente:

Dificultad para demostrar coacción o abuso económico.

Escasa trazabilidad sobre quién escribe qué contenido, especialmente con la IA generativa presente.

Poca protección para creadoras jóvenes o inexpertas ante contratos digitales.

Mientras tanto, los reguladores avanzan lentamente frente al ritmo vertiginoso de la tecnología. La legislación sobre intermediación digital todavía no aborda detalladamente estas figuras híbridas compuestas por “manager digital + automatización + IA”. En términos prácticos, se difumina la frontera entre una agencia legítima y una forma encubierta de explotación.

Los avances en inteligencia artificial dentro del mundo empresarial demuestran cómo esta tecnología puede potenciar capacidades productivas siempre que se aplique bajo criterios éticos y supervisión adecuada. En el ámbito de OnlyFans ocurre algo similar; aunque aquí se aplica esa lógica tecnológica en un contexto donde presiones económicas, estigmas sociales y falta de regulación transforman lo que podría ser “optimización” en un asunto mucho más delicado.

¿Hacia dónde puede evolucionar este modelo?

La creciente presencia de agentes basados en IA dentro del ámbito laboral sugiere que pronto casi toda la gestión de perfiles en redes sociales será completamente automatizada. Esto abre dos posibles escenarios:

Uno donde creadores usen directamente estas herramientas sin intermediarios abusivos; así tendrían mayor control sobre sus datos y límites personales.

Otro donde las agencias acumulen aún más poder al combinar IA avanzada con analítica compleja para exprimir cada creador como si fuera un activo financiero más.

La clave estará marcada por tres factores fundamentales: regulación efectiva, diseño adecuado de las plataformas e iniciativa por parte de las propias creadoras para organizarse e impulsar transparencia. En un entorno donde un algoritmo puede generar miles de mensajes diarios mientras un “manager” puede quedarse con gran parte del ingreso total generado por un creador, queda claro que la verdadera innovación no reside únicamente en más tecnología sino también en evitar que esta economía centrada en la atención derive hacia prácticas intimidatorias.

Para comprender profundamente las tácticas utilizadas por estos agentes así como las amenazas enfrentadas por quienes están involucradas resulta esencial consultar la investigación realizada por BBC Mundo sobre los “agentes”de OnlyFans que amenazan a modelos mientras retienen gran parte de sus ganancias.

Cuando se entrelazan inteligencia artificial con contratos poco claros e intereses desmesurados, lo que debería ser una manifestación moderna del “nuevo mundo digital” acaba pareciendo una versión muy antigua pero renovada de explotación.