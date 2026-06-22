Suiza entierra la mayor batería del planeta (y prepara un cerebro de IA encima)

La imagen parece sacada de un relato futurista: en un pequeño pueblo suizo, maquinaria pesada abre un inmenso cráter con el propósito de enterrar una batería y, sobre ella, erigir un cerebro digital destinado a la inteligencia artificial. No se trata de una ficción, sino del nuevo mapa del poder energético y tecnológico en Europa.

En Laufenburg, situado en el cantón de Argovia, la empresa FlexBase trabaja en lo que pretende ser la batería de flujo redox más potente del mundo, concebida para almacenar grandes volúmenes de energía renovable y estabilizar las redes eléctricas de Suiza y gran parte del continente.

Un foso del tamaño de dos campos de fútbol

El núcleo del proyecto es un foso subterráneo que abarca aproximadamente 20.000 metros cuadrados, una extensión similar a la de dos campos de fútbol, dentro de un complejo que alcanzará los 40.000 metros cuadrados. Según informan medios locales, la excavación se realizará hasta unos 27 metros bajo tierra para albergar el sistema de almacenamiento.

No se trata de generar electricidad, sino de almacenarla. Esta batería poseerá:

Una capacidad que supera los 2,1 GWh .

. Una potencia que supera los 1,2 GW.

Traducido a términos más familiares: podría proporcionar energía a unos 210.000 hogares durante 24 horas. Se convierte así en una especie de «banco central» para la electricidad renovable.

Su función principal será:

Captar los excedentes generados por la energía solar y eólica cuando hay producción excesiva.

generados por la energía solar y eólica cuando hay producción excesiva. Devolver esa electricidad a la red cuando aumenta la demanda o disminuye la generación renovable.

En definitiva, esta batería subterránea funcionará como un enorme amortiguador para un sistema eléctrico cada vez más dependiente del sol y el viento, con sus inevitables altibajos.

Qué es una batería de flujo redox (y por qué enterrarla)

La instalación se fundamenta en tecnología de batería de flujo redox, una alternativa a las baterías de litio pensada para el almacenamiento estacionario a largo plazo. En lugar de utilizar celdas compactas, emplea tanques con electrolitos líquidos que intercambian electrones a través de membranas.

Entre las ventajas clave que ofrecen este tipo de proyectos destacan:

Escalabilidad: simplemente aumentando el tamaño de los tanques se incrementa la capacidad.

Larga vida útil: son capaces de soportar numerosos ciclos de carga y descarga sin degradarse al ritmo del litio.

Seguridad: menor riesgo de incendio, algo crucial al enterrar una batería gigante.

Enterrarla tiene sentido porque:

Se libera espacio en un país donde el suelo es costoso.

Se mejora tanto la seguridad como la integración paisajística.

Se facilita el control térmico, esencial para alcanzar eficiencia.

Este proyecto forma parte de una iniciativa tecnológica aún más ambiciosa, detallada en el reportaje sobre la mega batería subterránea de Laufenburg y su centro de datos asociado.

Un centro de datos de IA sobre una batería gigante

FlexBase no se conforma con solo almacenar energía. La idea es edificar encima un centro de datos especializado en inteligencia artificial, junto con laboratorios, oficinas y sistemas refrigeración por agua.

Esta combinación no es casual:

La IA exige centros de datos con alta densidad energética, grandes consumidores eléctricos.

exige centros de datos con alta densidad energética, grandes consumidores eléctricos. Estos centros requieren energía estable y económica para mantenerse competitivos.

para mantenerse competitivos. Europa busca disminuir su dependencia tanto de combustibles fósiles como de proveedores externos.

En Laufenburg, todo encaja: la batería actúa como pulmón energético mientras que el centro informático se convierte en gran consumidor, creando un ecosistema diseñado para gestionar intensivas cargas computacionales relacionadas con IA.

A medida que los avances en inteligencia artificial impulsan modelos más grandes y especializados, el cuello de botella ya no radica únicamente en el software; también afecta a la infraestructura: energía, chips, refrigeración y ancho de banda. Iniciativas como esta buscan abordar precisamente ese desafío.

IA, energía y calor: la circularidad bien entendida

Uno de los aspectos más atractivos del complejo suizo es la utilización del calor residual. Tanto la batería como el centro informático generarán una cantidad significativa de calor que no se desperdiciará.

El plan consiste en alimentar una red urbana calefaccionada que abastezca no solo a Laufenburg sino también a localidades cercanas. Las estimaciones sugieren que esta reutilización podría evitar alrededor de unas 75.000 toneladas de CO₂ durante los próximos 30 años.

Se establece así un ciclo:

La red recibe energía renovable sobrante. La batería almacena esa energía y la libera cuando es necesario. El centro informático consume parte esa electricidad para entrenar modelos y ejecutar tareas relacionadas con IA. El calor generado se reutiliza para calentar hogares y edificios.

En un entorno donde la IA se consolida como una infraestructura estratégica —con modelos capaces ya optimizar procesos industriales y energéticos— resulta casi irónico que uno sus principales límites sea precisamente la disponibilidad energética. Laufenburg intenta cerrar ese círculo.

Inversión privada, empleo local y carrera geopolítica

El proyecto impulsado por FlexBase será financiado completamente con capital privado, con una inversión estimada entre 1.000 y 5.000 millones de francos suizos. Aunque no es una cifra menor, refleja claramente la apuesta por establecer un nodo donde convergen energía, datos e inteligencia artificial.

Impacto directo en la región:

Se prevén entre 300 y 350 nuevos puestos laborales .

. Posicionamiento estratégico para Laufenburg como polo tecnológico y energético.

Impacto más amplio:

Refuerza la imagen internacional Suiza como país con alta concentración en centros informáticos y servicios digitales avanzados.

y servicios digitales avanzados. La sitúa en primera línea dentro carrera por dominar la infraestructura relacionada con IA en Europa, donde contar con energía estable se ha convertido en un activo geopolítico invaluable.

Mientras se debate si la inteligencia artificial reemplazará empleos o transformará funciones laborales existentes, proyectos como este recuerdan que antes que nada alguien tiene que cavar ese enorme cráter para hacer posible su funcionamiento.

Donde se cruzan la pala excavadora y el algoritmo

La batería subterránea situada en Laufenburg no es simplemente una obra ingenieril; es un claro síntoma hacia dónde avanza el binomio energía-tecnología. Sin almacenamiento masivo, no hay transición energética viable; sin abundante energía predecible, resulta inviable desarrollar IA a gran escala. Suiza ha decidido abordar ambos aspectos desde el mismo agujero.

Fuentes: