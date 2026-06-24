Oracle recorta 21.000 empleos: la nueva cara de la apuesta por la inteligencia artificial

La historia se repite en el sector tecnológico: resultados sobresalientes, grandes inversiones en inteligencia artificial y, como consecuencia, un recorte de personal que resuena más allá de sus fronteras. Oracle, uno de los referentes históricos del software empresarial, ha hecho público el impacto de su transición.

En un solo año, la empresa ha suprimido aproximadamente 21.000 puestos de trabajo a nivel global, lo que representa cerca del 13% de su plantilla, mientras intensifica su enfoque en la IA generativa y la computación en la nube. Este dato no es una simple cifra; representa un cambio significativo en cómo las grandes empresas están utilizando la automatización como motor central de su negocio.

Oracle se reinventa… y la factura la pagan sus empleados

De acuerdo con el informe anual más reciente de la empresa, el número total de empleados pasó de 162.000 a 141.000 al cierre del año fiscal el 31 de mayo. Oracle admite abiertamente que la implementación y uso de tecnologías de IA en sus operaciones ya ha resultado, y podría seguir resultando, en reducciones en su fuerza laboral. No es una mera interpretación: son palabras textuales de la compañía.

Paralelamente, los resultados financieros disparan hacia arriba. Oracle reportó ingresos récord cercanos a los 67.400 millones de dólares en su último ejercicio, gracias a un crecimiento del 17% en ventas totales y un incremento del 39% en su negocio de nube, alcanzando cerca de 34.000 millones de dólares. La IA no solo implica una inversión considerable; también exige un gasto desmesurado en infraestructura: durante el último año fiscal, destinó alrededor de 55.700 millones de dólares para ampliar centros de datos y mejorar capacidades relacionadas con servicios de IA.

El costo social se traduce en gastos por reestructuración que rondan los 1.800 millones de dólares, vinculados a indemnizaciones y otros ajustes laborales. Además, Oracle no descarta nuevos recortes si continúa expandiéndose la automatización interna. Un mensaje claro tanto para empleados como para mercados: la IA no es un mero complemento; es el eje central del plan estratégico.

Para quienes deseen indagar más sobre este cambio radical dentro de la compañía, pueden consultar el reportaje que BBC Mundo ha publicado sobre los despidos masivos en Oracle relacionados con su apuesta por la IA.

¿La IA nos va a mandar a todos al paro?

El caso Oracle alimenta una inquietud latente: ¿la inteligencia artificial acabará con el empleo? Los datos globales revelan un panorama tenso, pero más matizado que lo que sugieren los titulares alarmistas.

Un análisis reciente realizado por Goldman Sachs Research estima que hasta 300 millones de empleos a nivel mundial podrían verse afectados por la automatización durante la próxima década.

estima que hasta a nivel mundial podrían verse afectados por la automatización durante la próxima década. Por otro lado, la consultora PwC proyecta que la IA podría añadir hasta 15,7 billones de dólares a la economía global antes del año 2030. Mucha disrupción significa también mucha creación de valor.

proyecta que la IA podría añadir hasta a la economía global antes del año 2030. Mucha disrupción significa también mucha creación de valor. Según IDC, se podría alcanzar una contribución potencial cercana a 19,9 billones de dólares al PIB agregado, lo que representaría aproximadamente un 3,5% del total económico mundial.

No se trata únicamente de eliminación de puestos; estamos ante una gran remezcla laboral. Un estudio del Boston Consulting Group indica que entre el 50% y el 55% de los trabajos en Estados Unidos serán rediseñados, más que eliminados, debido al impacto que tendrá la IA. Goldman Sachs también prevé al menos 500.000 nuevos empleos netos en áreas relacionadas con infraestructura tecnológica hacia 2030.

Como suele suceder, surge una pregunta crucial: ¿quién se beneficiará y quién quedará atrás durante esta transición? Economistas citados por Goldman Sachs advierten sobre el riesgo real: si las ganancias productivas solo benefician al capital (empresas y accionistas) sin redistribuirse entre los trabajadores, se corre el riesgo de incrementar las desigualdades. El caso Oracle –con mayores beneficios pero también con 21.000 empleados menos– ilustra bien este dilema.

Qué trabajos están más amenazados por la inteligencia artificial

Los datos coinciden en algo perturbador: la IA ya no solo pone en riesgo aquellos empleos menos cualificados. Comienza a afectar incluso tareas realizadas por profesionales cualificados, incluidos perfiles bien remunerados dentro del ámbito tecnológico.

Un estudio interno elaborado por Microsoft señala entre las profesiones más expuestas aquellas enfocadas en “recopilar información y redactar” o “proporcionar información y asistencia, enseñar y asesorar”. En términos prácticos, esto abarca:

Intérpretes y traductores

Historiadores

Escritores, redactores y editores

Representantes comerciales y personal del servicio al cliente

Programadores y desarrolladores informáticos

Operadores telefónicos y trabajadores en call centers

Incluso Microsoft reconoce que actualmente al menos un 30% del código empleado en sus servicios ya es generado por una IA. Es decir: ni siquiera los desarrolladores pueden sentirse seguros. Otro informe basado en datos proporcionados por OpenAI identifica hasta 44 ocupaciones altamente expuestas, incluyendo profesiones como abogados, desarrolladores informáticos, agentes inmobiliarios o periodistas.

En contraposición, aquellos trabajos que requieren un alto grado de contacto humano directo o habilidades manuales específicas parecen resistir mejor:

Enfermería y cuidados personales

Oficios como electricistas o fontaneros

Trabajos relacionados con limpieza o mantenimiento

Operadores especializados en maquinaria pesada o entornos peligrosos

En el caso particular de Oracle y otras empresas tecnológicas similares, los recortes tienden a concentrarse principalmente en roles administrativos, soporte técnico y atención al cliente. En cambio, hay un crecimiento notable en posiciones relacionadas con ingeniería de datos, especialistas en IA y arquitectos para soluciones basadas en nube.

Qué riqueza creará la IA… y quién se beneficia

La promesa económica ofrecida por la IA es enorme; sin embargo, su distribución aún está lejos de ser equitativa. Las estimaciones realizadas por entidades como PwC, IDC, entre otras coinciden al afirmar que esta tecnología tiene potencial para contribuir significativamente al crecimiento económico global durante las próximas décadas. Hasta ahora, las grandes beneficiadas son:

Proveedores cloud e infraestructura (Oracle, Microsoft, Amazon, Google)

Fabricantes especializados en hardware para IA

Empresas capaces de automatizar procesos masivos para capturar ahorros

Para los trabajadores comunes, esta ecuación resulta más incómoda. Informes recientes apuntan hacia tres tendencias evidentes:

Polarización del empleo

Aumentan los puestos altamente cualificados vinculados a IA mientras muchos trabajos manuales persisten; sin embargo, los empleos intermedios administrativos tienden a desaparecer. Brecha productiva creciente

La IA permite realizar más tareas con menos personal. Si las empresas no comparten estas ganancias productivas adecuadamente con sus trabajadores, crecerá aún más la desigualdad. Dependencia respecto a formación continua

Aquellos trabajadores que integren la IA como herramienta tendrán mejores opciones para avanzar profesionalmente frente a ser reemplazados. La clave radica no tanto en “competir contra la IA”, sino más bien aprender a colaborar con ella.

Lo sucedido recientemente con Oracle encapsula esta tensión: beneficios récord junto con inversiones históricas pero una plantilla reducida. Si esta próxima ola digital no beneficia también a quienes hacen posible su desarrollo diario, es probable que el costo social asociado a la IA sea tan relevante como sus avances tecnológicos.