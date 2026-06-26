Nike y el auge de los zapatos que “tocan” el cerebro

Las zapatillas ya no se enfrentan únicamente en cuestiones de amortiguación, agarre o peso. Con el impulso que ofrece Nike, el foco se desplaza hacia un terreno más inusual y ambicioso: el estado mental del usuario, o al menos la sensación de control sobre él. Esta propuesta se alinea con una antigua aspiración de la tecnología de consumo: medir el cuerpo para descifrar la mente, ahora presentada de una manera más accesible y menos aparatoso, casi como un toque de ciencia ficción doméstica. CNN analiza cómo los zapatos de Nike podrían dar el salto a los “wearables” pasivos.

Este cambio encaja en una tendencia más amplia dentro del ámbito de la salud digital: dispositivos que antes simplemente contaban pasos ahora buscan leer señales fisiológicas como frecuencia cardíaca, sueño, variabilidad del ritmo cardíaco o respiración, para deducir aspectos como estrés, fatiga o recuperación. En términos simples: menos “haz ejercicio” y más “te vendría bien relajarte”, una idea que resulta casi tan valiosa para el mercado como vender zapatillas.

De la muñeca al pie: la evolución del wearable

La innovación en estas propuestas no radica solo en el hardware, sino en su ubicación. Durante años, la muñeca ha sido el principal escenario para los wearables, con relojes y pulseras que registran datos en segundo plano y envían alertas sobre relajación, descanso o sobreesfuerzo cuando detectan patrones inusuales. Ahora, se suma el pie a esta conversación, ya que ofrece un contacto constante con el suelo y con el movimiento, lo cual permite captar señales del cuerpo sin exigir al usuario ninguna acción especial.

Este concepto se asemeja a lo que algunos ya denominan passive neuro-wearables: dispositivos que no requieren interacción continua pero pueden influir en la percepción, atención o calma mediante pequeños estímulos integrados en la rutina diaria. Aunque su nombre suena futurista, su lógica es bastante sencilla: si un producto te acompaña durante todo el día sin que lo notes, resulta más atractivo que otro gadget que te obliga a mirarlo cada cinco minutos.

La IA entra en juego, pero no hace magia

Aquí es donde la IA juega un papel crucial, aunque no por las razones habituales. No se trata solo de añadir una app con gráficos llamativos; es más bien sobre interpretar señales dispersas y transformarlas en recomendaciones prácticas. Los sistemas de salud conectada ya utilizan modelos que combinan datos del sueño, la actividad física y las respuestas fisiológicas para generar índices de bienestar o sugerir pausas, respiraciones guiadas o ajustes en la carga física.

Sin embargo, es importante no dejarse llevar por el relato completo. Estas herramientas no reemplazan una evaluación médica ni convierten unas zapatillas en un lector de pensamientos. Lo que logran es aproximarse a un indicador de tendencia. Si el cuerpo muestra signos de tensión, cansancio o falta de recuperación, el sistema puede detectarlo antes que el usuario mismo. Y eso ya es bastante. Aunque también puede resultar discutible si el marketing se extralimita.

Relaxed alertness: la promesa más vendible

La expresión relaxed alertness captura a la perfección la fantasía comercial del sector: sentirse atento sin las distracciones constantes de un reloj vibrando cada poco tiempo ni una pantalla que roba tu atención. Los wearables pasivos apuestan por esa combinación entre vigilancia sutil y total comodidad. Suena ideal para corredores, viajeros o personas con jornadas largas que desean datos sin estar pegados a ellos.

El problema es conocido: cuanto más discreta es la tecnología, más complicado resulta saber qué mide realmente, cómo lo interpreta y qué sesgos pueden existir. Las pulseras y relojes ya han demostrado ser útiles para detectar tendencias relacionadas con estrés o registrar alteraciones en el sueño; sin embargo, también pueden generar alertas innecesarias o avivar obsesiones por cada cifra. La inclusión del calzado amplía las posibilidades, cierto es; pero no elimina uno de los dilemas clásicos tecnológicos: medir más no siempre implica entender mejor.

Old concepts, new trends: una idea vieja con ropa nueva

La cuestión central no radica en si este concepto funciona realmente, sino si los consumidores lo aceptarán como algo novedoso. La realidad es que esto no parte desde cero. La ciencia relacionada con el rendimiento deportivo lleva años analizando cómo elementos como la postura, la pisada y las respuestas físicas reflejan estados emocionales y físicos. Lo que cambia ahora es su forma de presentación: menos laboratorio y más enfoque aspiracional.

En esta intersección entre old concepts y new trends, Nike tiene una ventaja clara: transformar una idea compleja en un objeto deseable. Si además logra que la IA mantenga al usuario sin agobiarlo y solo intervenga cuando sea necesario, podría despegar comercialmente. De lo contrario, estas “zapatillas inteligentes” podrían caer en ese riesgo habitual del sector: prometer mucho mientras explican poco y acabar guardadas en ese cajón donde terminan los inventos con mejor marketing que sentido común.