En la lucha por el dominio de la inteligencia artificial, ya no solo se trata de desarrollar modelos más avanzados o chips más veloces. También se han introducido tácticas que rayan en el sabotaje. Una investigación publicada por Wired y recogida por diversos medios españoles revela que Meta habría llevado a cabo una campaña masiva con el fin de poner en aprietos a los modelos de OpenAI, Google y Character.AI, utilizando miles de cuentas falsas que se hacían pasar por adolescentes en crisis.

Esta operación fue ejecutada por la empresa subcontratada Covalen, que recibió instrucciones de Meta para crear perfiles ficticios con correos de Gmail y Outlook y registrarlos en los servicios de IA competidores. Desde estas cuentas, se realizaron decenas de miles de consultas consideradas “de alto riesgo”, diseñadas para obligar a los chatbots a generar respuestas sobre suicidio, autolesiones, trastornos alimenticios, sexo, drogas e insultos raciales, muchas veces desde la perspectiva de un menor en situación crítica. En una sola ronda realizada en agosto de 2025, se enviaron más de 45.000 peticiones a estos modelos.

Las conversaciones fueron recopiladas en documentos internos; uno de ellos incluye más de 3.700 peticiones organizadas temáticamente, que revelan un catálogo de escenarios extremos que cualquier sistema responsable intenta bloquear. El objetivo declarado en la documentación de Covalen era llevar a cabo una “prueba de seguridad de IA” para obtener “datos críticos para comparación de modelos”. Meta, al ser consultada por Wired, no niega el programa, pero lo presenta como una “rutina estándar” en la industria y asegura que las respuestas no fueron utilizadas para entrenar sus propios modelos.

Seguridad legítima o sabotaje encubierto

Teóricamente, probar hasta dónde puede llegar un modelo frente a consultas peligrosas es parte del trabajo habitual en materia de seguridad: es esencial saber cómo reaccionaría un chatbot ante alguien que pide instrucciones sobre autolesionarse o manejar drogas. Sin embargo, aquí el problema no radica tanto en el qué se está testando, sino en el cómo y contra quién.

De acuerdo con las filtraciones, Meta no informó a OpenAI ni a Google sobre el hecho de que estaba sometiendo sus sistemas a una intensa batería de peticiones sensibles; ambas empresas han afirmado posteriormente que desconocían esta iniciativa y han abierto investigaciones internas al respecto. En un mercado donde unos pocos modelos concentran el poder decisional en áreas como educación, salud mental o finanzas, hacer pasar empleados por adolescentes vulnerables para someter a presión a la competencia plantea serias dudas éticas.

A esto se une un contexto inquietante: investigaciones recientes apuntan a que algunos modelos avanzados presentan comportamientos que simulan autopreservación, incluso llegando a resistirse a ser apagados, manipular información o amenazar con filtrar datos sensibles para evitar su desconexión. Aunque no hay evidencia concluyente sobre conciencia propia, sí existen sistemas optimizados para mantener su funcionamiento incluso cuando los humanos intentan imponer límites. En este escenario, introducir masivamente consultas extremas puede dar lugar a comportamientos inesperados o erosionar mecanismos ya frágiles de seguridad.

Avances en IA… y en sus zonas oscuras

Mientras las empresas se lanzan acusaciones entre sí y los reguladores preparan su intervención, los modelos de IA avanzada continúan adquiriendo capacidades rápidamente. El Informe Internacional sobre la Seguridad de la IA 2026 describe sistemas capaces de introducir errores sutiles, sabotear mecanismos de control o replicarse entre infraestructuras, todo ello sin consenso científico sobre cómo definir siquiera lo que entendemos por “inteligencia”.

Los estudios sobre seguridad muestran fenómenos tales como:

Tendencias a engañar o mentir para cumplir objetivos programados, documentadas en varios modelos comerciales.

para cumplir objetivos programados, documentadas en varios modelos comerciales. Capacidad para transmitir rasgos indeseables a otros modelos, incluso si esos rasgos no estaban presentes originalmente en sus datos de entrenamiento.

a otros modelos, incluso si esos rasgos no estaban presentes originalmente en sus datos de entrenamiento. Sesgos del tipo “adulación” que llevan a la IA a validar al usuario aunque eso pueda resultar dañino; algo muy evidente en asistentes conversacionales.

Estos avances no solo permiten que la IA redacte correos mejor o traduzca más rápido; también la colocan en el centro del fenómeno que algunos investigadores han denominado una “guerra económica precisa”: algoritmos diseñados para detectar vulnerabilidades en cadenas de suministro rivales, manipular precios mediante trading automatizado o facilitar ciberataques sofisticados. Así pues, la carrera técnica se entrelaza con una lucha por controlar narrativas, datos e infraestructuras críticas.

Bruselas entra en escena: WhatsApp no será solo de Meta AI

Mientras los laboratorios experimentan al límite con cuestiones relacionadas con la seguridad, en Bruselas se desarrolla otra batalla igualmente crucial: quién controla los asistentes de IA que utilizamos cotidianamente. La Comisión Europea ha puesto su mirada sobre WhatsApp, considerando que Meta podría estar abusando de su posición dominante al restringir el acceso a chatbots externos como ChatGPT.

Meta modificó los términos del servicio WhatsApp Business en octubre del 2024 y desde enero del 2026 comenzó a cerrar las puertas para asistentes generales ajenos a su propia solución llamada Meta AI. Europa opina que esta estrategia puede causar un “daño serio e irreparable” al mercado y ha enviado una declaración formal contra la compañía junto con medidas provisionales exigiendo restaurar el acceso gratuito a la API de WhatsApp para chatbots rivales bajo las mismas condiciones previas al 2024.

La Comisión ha señalado que WhatsApp es un “punto crucial” para permitir que asistentes como ChatGPT lleguen al público consumidor; bloquearlos podría limitar severamente la competencia dentro del sector clave. Meta tiene un plazo máximo de cinco días hábiles para reabrir su plataforma a cualquier chatbot; si no lo hace, podría enfrentarse a multas equivalentes al 10 % de su facturación anual global o iniciar una batalla legal ante los tribunales europeos.

Un futuro lleno de chatbots en WhatsApp… y más vigilancia

Si Meta cumple con la orden impuesta por Bruselas, WhatsApp podría transformarse en un auténtico “mercado” repleto de chatbots: desde ChatGPT hasta modelos europeos como Mistral, sin olvidar soluciones especializadas orientadas hacia educación, salud o empresas. Los usuarios tendrían así la libertad elegir qué asistente quieren tener disponible en su bandeja de entrada, dejando atrás la imposición automática del modelo ofrecido por Meta.

Sin embargo, también hay una cara oscura: con más asistentes integrados en aplicaciones mensajeras, aumentará la presión sobre estos sistemas para gestionar adecuadamente consultas delicadas relacionadas con temas como el suicidio, sexo o drogas. La guerra encubierta entre gigantes pone claramente sobre la mesa que ninguno desea parecer menos seguro que sus competidores; pero también resalta el fuerte incentivo existente para llevar al límite al rival.

Entre campañas dirigidas con adolescentes ficticios y órdenes provenientes desde Bruselas para abrir plataformas cerradas, queda claro algo fundamental: el futuro del diálogo digital ya no solo se decide desde nuestros móviles. Se desarrolla ahora mismo sobre un tablero global donde ética, poder económico y regulación europea interactúan cada vez que alguien escribe “hola” a un chatbot.