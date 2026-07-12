Trump, Sánchez y la guerra silenciosa por los datos de España

España ha pasado de ser un “aliado terrible” a un socio mantenido en alta estima por Donald Trump en cuestión de horas. Este giro tan rápido se desencadenó tras una serie de reuniones en la cumbre de la OTAN en Ankara, donde Trump lanzó críticas abiertamente agresivas hacia España. De hecho, llegó a acusar a nuestro país de no cumplir con sus exigencias de gasto militar y de no utilizar sus bases estratégicas para operaciones contra Irán. Esto desató tensiones que llevaron a contemplar un posible embargo comercial sobre productos españoles.

Sin embargo, horas después, cambió su discurso desde el Air Force One, alabando a España por aceptar una “importante solicitud de pago” a la OTAN. Este incremento en el presupuesto militar no fue significativo a nivel macroeconómico, ya que la subida apenas representó un 0,1% del PIB. Esta desproporción es la que ha llevado a los analistas a mirar más allá del ámbito militar. El cambio busca alinearse con Washington en dos áreas críticas: defensa y datos. Aquí es donde entra en juego el papel determinante de Palantir.

La cumbre que cambió las tornas

Durante la cumbre de la OTAN, Trump manifestaba sus frustraciones hacia España, hablando de una causa perdida. Sin embargo, la gestión de datos y tecnología ha sido la verdadera bandera que ha cambiado la conversación. España ha optado por Portal Technologies, evitando a Huawei, una empresa que había tenido un papel central en proyectos críticos en el pasado. Este cambio no solo representa un alineamiento financiero, sino un movimiento estratégico que calma las inquietudes de un Trump que ha mostrado su preferencia por empresas tecnológicas estadounidenses en un contexto de alta competitividad global.

Palantir ha sido un nombre en la cima de estos debates. La firma ha estado continuamente bajo el escrutinio público por su conexión con la inteligencia estadounidense, pero la elección de España al favorecerla sobre Huawei ha sido clave para suavizar su relación con Trump. Los esfuerzos por alejar a Huawei del núcleo del 5G han sido evidentes, con operadores como Telefónica y Orange tomando la decisión de excluir a la firma china de sus plataformas de telecomunicaciones esenciales. Pero Huawei aún mantiene una presencia significativa en otros servicios sensibles, lo que complica el panorama nacional.

Dependencia tecnológica y falta de autonomía

La dependencia tecnológica comienza a ser un tema de debate en España. Si bien los movimientos hacia una colaboración más estrecha con Palantir reflejan un deseo de alinearse con el interés estadounidense, también dejan al país vulnerable ante la falta de alternativas nacionales en términos de inteligencia artificial y análisis de datos. Otros países, como Francia, están buscando alternativas para reemplazar a Palantir en sus estructuras de inteligencia, mientras que España aún no muestra un camino claro para desarrollar su propia solución industria tecnológica.

Las implicaciones del giro de Pedro Sánchez hacia Trump son claras. Se ha priorizado la estabilidad económica, evitando un embargo, pero esto ha venido con una renuncia a la autonomía digital. Al aceptar un alineamiento con proveedores tecnológicos estadounidenses, no solo se entregan palancas de control sobre información crítica a entidades extranjeras, sino que se establece una dependencia digital que podría tener consecuencias de largo alcance.

Curiosidades del pulso geopolítico

La subida de gasto militar que tanto aplaudió Trump apenas significó un 0,1% del PIB, lo que plantea preguntas sobre la verdadera motivación detrás del elogio.

Mientras el Gobierno habla de detener a los “tecnoligarcas”, Palantir continúa expandiendo su influencia en estructuras clave ligadas a la defensa.

A pesar de ser expulsada de los núcleos 5G, Huawei sigue involucrada en el almacenamiento de información sensible, como escuchas telefónicas judiciales.

La falta de una solución estatal en inteligencia artificial representa un vacío en el que España podría quedar atrapada, mientras el debate sobre la soberanía digital continúa sin concretarse.

En este escenario, España no solo se enfrenta a la presión de qué dice Trump durante sus discursos, sino que también debe considerar quién tendrá acceso a los datos que forman la base de su futuro digital.