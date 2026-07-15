Cómo implementar un sistema de verificación de identidad: guía paso a paso

Si está pensando en incorporar un sistema de verificación de identidad (IDV) en su organización, el primer paso es comprender qué implica realmente este proceso. Más allá de integrar una API o un SDK, se trata de construir un flujo seguro capaz de recopilar, verificar, almacenar y gestionar datos de identidad de forma fiable y conforme a la normativa.

En esta guía repasamos las principales etapas del proceso, los retos técnicos más habituales y las decisiones que conviene tomar antes de poner una solución en producción.

Paso 1. Definir cómo se recopilarán los datos de identidad

Todo sistema de verificación de identidad comienza con la captura de información del usuario. La forma en que se obtienen esos datos condiciona la seguridad del proceso y la confianza que podrá depositarse en los resultados.

La primera decisión consiste en elegir entre dos enfoques:

solicitar que el usuario envíe imágenes o escaneos de sus documentos;

integrar funciones de captura en tiempo real directamente en la aplicación.

Captura mediante archivos enviados por el usuario

Permitir que el usuario cargue imágenes previamente tomadas puede parecer la opción más sencilla, pero presenta una limitación importante: no existe control sobre el origen de esos archivos.

En consecuencia, resulta mucho más difícil comprobar que el documento fue capturado en ese momento, que no ha sido manipulado y que la persona que lo presenta es realmente su titular.

Actualmente, con herramientas de edición gráfica, plantillas de documentos disponibles en Internet y modelos de inteligencia artificial generativa, crear imágenes falsas cada vez más convincentes es relativamente sencillo. Cuando la captura se realiza fuera de un entorno controlado, aumenta el riesgo de fraude y disminuye la fiabilidad de todo el proceso de verificación.

Captura de identidad en tiempo real

La captura en tiempo real proporciona un mayor nivel de control, ya que permite obtener la información mientras el usuario presenta físicamente el documento.

Además de mejorar la calidad de los datos, este enfoque suele ser un requisito para cumplir determinados estándares regulatorios, como las especificaciones de ETSI relacionadas con la comprobación de identidad.

En la práctica, la captura en tiempo real suele combinarse con mecanismos de liveness, que permiten confirmar tres aspectos fundamentales:

que el usuario es una persona real y está presente durante la sesión;

que el documento mostrado es auténtico y no una copia manipulada;

que el documento pertenece realmente a la persona que lo presenta.

La integración de estas capacidades requiere una planificación adecuada, especialmente cuando la solución debe funcionar tanto en aplicaciones móviles como en entornos web.

Para quienes prefieren hacerlo por cuenta propia, la opción más obvia sería implementar alguna funcionalidad OCR. Sin embargo, el OCR común ayuda poco cuando se trata de documentos de identidad. La razón es que los documentos de identidad contienen numerosas fuentes de datos que no son texto, como códigos de barras y chips RFID.

Si la organización opta por desarrollar una solución propia, también deberá definir desde el principio cómo funcionará la experiencia de usuario en las distintas plataformas y qué recursos serán necesarios para mantener esa compatibilidad a largo plazo.

Paso 2. Diseñar un backend seguro

Una vez capturada la información, comienza uno de los aspectos más críticos del sistema: proteger el procesamiento de los datos.

Los resultados obtenidos directamente en el dispositivo del usuario nunca deberían considerarse definitivos, ya que el entorno puede haber sido manipulado. Por este motivo, todas las comprobaciones sensibles deben realizarse en el backend de la organización.

Esto implica establecer mecanismos seguros para transmitir la información desde el dispositivo hasta la infraestructura del servidor, evitando interceptaciones o modificaciones durante el tránsito.

La lógica de procesamiento también dependerá del tipo de documento presentado.

Cuando se trata de documentos electrónicos (eMRTD), como pasaportes biométricos o documentos nacionales con chip RFID, el sistema puede validar tanto los datos impresos como la información almacenada electrónicamente.

En cambio, cuando el documento carece de chip, cobran mayor importancia otros mecanismos de verificación, como el análisis de elementos de seguridad visibles, las comprobaciones dinámicas de autenticidad y las pruebas de liveness.

También resulta recomendable recopilar información contextual sobre cada sesión, incluyendo el lugar y momento de la captura, el número de intentos realizados o el historial de interacciones del usuario. Estos metadatos pueden aportar señales adicionales para detectar intentos de fraude.

Paso 3. Definir la estrategia de almacenamiento

Tras verificar la identidad surge otra decisión importante: determinar qué información conservar y durante cuánto tiempo.

Diseñar la infraestructura de almacenamiento implica mucho más que crear una base de datos. También requiere establecer políticas de retención, mecanismos de protección y criterios de cumplimiento normativo.

La ubicación geográfica de la empresa y de sus clientes adquiere aquí un papel fundamental.

Normativas como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en Europa o la CCPA en California establecen requisitos específicos sobre el tratamiento y la residencia de la información personal.

Cuando una organización opera en distintos mercados, conviene prestar especial atención a dos aspectos.

Por un lado, distribuir las bases de datos entre varias regiones mejora el rendimiento y reduce la latencia para los usuarios.

Por otro lado, algunas jurisdicciones exigen que la información de sus ciudadanos permanezca físicamente dentro de su territorio. Una arquitectura distribuida ayuda a cumplir estos requisitos sin comprometer la disponibilidad del servicio.

Paso 4. Mantener actualizado el sistema

Los documentos de identidad evolucionan constantemente.

Gobiernos de todo el mundo incorporan nuevos diseños y medidas de seguridad para dificultar la falsificación. Como consecuencia, cualquier plataforma de verificación necesita actualizarse de forma continua.

Esto implica disponer de un proceso capaz de incorporar nuevos modelos documentales, reconocer características de seguridad recientemente introducidas y adaptar los mecanismos de validación cuando aparecen nuevos formatos.

En la práctica, mantener este nivel de actualización suele requerir colaboración con organismos oficiales o proveedores especializados que proporcionen información técnica sobre documentos emitidos en distintos países.

Paso 5. Ajustar y optimizar los criterios de decisión

Implementar un sistema de IDV no significa que el trabajo haya terminado.

Una vez en producción, la plataforma debe supervisar continuamente para ajustar parámetros, mejorar la precisión y responder a nuevas modalidades de fraude.

Uno de los aspectos más importantes consiste en definir correctamente los umbrales de decisión.

Habitualmente, los resultados pueden clasificarse en tres categorías:

Verificación satisfactoria , cuando todas las comprobaciones se superan correctamente.

, cuando todas las comprobaciones se superan correctamente. Verificación rechazada , cuando alguna validación crítica falla de forma concluyente.

, cuando alguna validación crítica falla de forma concluyente. Resultado no concluyente, cuando el sistema no dispone de suficiente información para tomar una decisión automática.

Estos últimos casos requieren revisión manual.

Por ello, resulta recomendable disponer de un panel específico para operadores, desde el que puedan analizar expedientes pendientes, consultar documentos de referencia y revisar el historial asociado a un usuario.

También resulta útil detectar automáticamente situaciones sospechosas, como la reutilización de un mismo documento con fotografías diferentes o el uso repetido de una misma imagen en distintos procesos de verificación.

Paso 6. Preparar la infraestructura para crecer

La escalabilidad es un requisito común en cualquier sistema empresarial, pero adquiere especial relevancia en soluciones de verificación de identidad.

El reto no consiste únicamente en soportar un mayor número de usuarios, sino en hacerlo de manera eficiente.

Lo ideal es que la infraestructura pueda ampliar o reducir automáticamente los recursos disponibles según la demanda, utilizando métricas como el consumo de CPU, el número de solicitudes o los patrones históricos de tráfico.

Este enfoque permite mantener un rendimiento constante durante periodos de alta actividad sin generar costes innecesarios cuando la carga disminuye.

Las organizaciones con presencia internacional también deberían distribuir sus servicios entre distintas regiones para minimizar la latencia y ofrecer una experiencia homogénea a todos sus usuarios.

Contar con un socio especializado puede marcar la diferencia

Desarrollar una plataforma de verificación de identidad desde cero implica afrontar retos relacionados con la autenticidad documental, la biometría, la detección del fraude, la seguridad de la información y el cumplimiento normativo.

Por ello, muchas organizaciones optan por integrar soluciones ya consolidadas mediante SDK o API en lugar de asumir todo el desarrollo internamente.

Trabajar con un proveedor especializado permite acceder a tecnologías actualizadas, mantener la compatibilidad con nuevos documentos de identidad y reducir significativamente el tiempo necesario para poner la solución en marcha.

Además, las plataformas comerciales suelen ofrecer compatibilidad con entornos web y móviles, lo que evita desarrollar y mantener implementaciones independientes para cada canal.

Si desea conocer cómo Regula puede ayudarle a implantar un proceso de verificación de identidad adaptado a las necesidades de su organización, póngase en contacto con nuestro equipo y solicite una demostración personalizada.