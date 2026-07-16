La nueva guerra fría de la IA: Apple, OpenAI y Anthropic se acusan de espionaje

El relato habitual de Silicon Valley evocaba imágenes de garajes, genios y disrupción. Hoy, la narrativa se asemeja más a un thriller judicial: demandas por espionaje, ingenieros que cambian de bando con discos duros repletos de secretos y acusaciones de robo “a gran escala”.

La industria que se enorgullece de forjar el futuro a base de algoritmos se ha convertido también en un vasto mercado de contrataciones, donde cada ingeniero sénior tiene el valor de una startup y cada pendrive puede desencadenar una demanda de millones.

Apple, OpenAI y Anthropic: del pacto tácito a la guerra abierta

Durante mucho tiempo, las grandes corporaciones tecnológicas mantuvieron un acuerdo no escrito: competir ferozmente, sí; hacer públicas las acusaciones de espionaje, no. Pero ese pacto ha llegado a su fin. Apple ha llevado a OpenAI a los tribunales en California, acusándola de robo de secretos comerciales para impulsar su división de hardware de inteligencia artificial. La compañía de Cupertino sostiene que ex-empleados trasladaron a OpenAI componentes, planos y materiales confidenciales, con el fin de acelerar el desarrollo de sus dispositivos, conocido como el “iPhone de la IA”.

Por su parte, Anthropic ha denunciado que su modelo Claude ha sido “saqueado” por empresas chinas como DeepSeek, MiniMax y Moonshot, las cuales acusan de copiar su tecnología sin autorización. Mientras tanto, Estados Unidos señala que agentes relacionados con China están llevando a cabo un programa de robo de propiedad intelectual en IA “a gran escala”, centrado en modelos de lenguaje, diseños de chips y técnicas de entrenamiento avanzadas. La contienda ha evolucionado: de ser un enfrentamiento entre Apple y OpenAI, ahora es un ecosistema entero debatiendo quién copia a quién y en qué medida.

La situación se enreda aún más, ya que las mismas empresas que se acusan de espionaje alimentan sus modelos con datos de toda la red, incluidos contenidos periodísticos, sin alcanzar un consenso sobre licencias ni compensaciones. Para los medios, esto también supone un “robo”: se entrenan modelos con su trabajo sin remuneración ni autorización, lo que abre un nuevo frente legal y económico.

Lo que está en juego: datos, modelos… y el poder geopolítico

En esta contienda nadie pelea por sobras. Se disputa:

Modelos de IA de última generación

Talento especializado en machine learning y chips

en machine learning y chips Datos de entrenamiento (código, textos, imágenes, voz)

(código, textos, imágenes, voz) Infraestructura: diseños de hardware y arquitecturas de centros de datos

Un reciente informe presentado al Congreso de EE. UU. revela cómo grupos vinculados al Ministerio de Seguridad del Estado chino han robado modelos entrenados, diseños de chips de IA e investigaciones inéditas. Estos robos habrían permitido “saltar etapas enteras” en el desarrollo de sistemas propios, lo que convierte a la inteligencia artificial en un activo estratégico de igual importancia que la energía o la industria militar.

Además, casos como el del exingeniero de Google, condenado por robar secretos de IA para empresas chinas, evidencian que el punto más débil sigue siendo el factor humano. No es necesario hackear un superordenador si se puede fichar a quien lo diseñó.

La inteligencia artificial no solo es útil para robar secretos: también facilita los robos. Informes de ciberseguridad revelan que el 65 % de los accesos iniciales a sistemas corporativos se basan en técnicas de suplantación de identidad, y algunas intrusiones logran exfiltrar datos en apenas 72 minutos. Se han documentado casos donde se ha empleado IA generativa para crear código malicioso y sustentar campañas de extorsión y robo de información personal. En otras palabras, la misma tecnología que se busca proteger se utiliza simultáneamente como una herramienta ofensiva.

Espionaje, vigilancia y la delgada línea roja ética

Mientras los gigantes se acusan mutuamente de espionaje industrial, otra contienda se desarrolla en el ámbito de la vigilancia masiva. Los acuerdos de OpenAI y Anthropic con el Departamento de Defensa de EE. UU. incluyen salvaguardas para evitar la vigilancia interna, pero dejan abierta la posibilidad de utilizar IA en la supervisión de personas no estadounidenses, incluyendo a europeos. Análisis recientes indican que las cláusulas se centran en restringir la vigilancia sobre ciudadanos de EE. UU., dejando de lado a otros países.

Este doble rasero incrementa la desconfianza en Europa, donde reguladores y organizaciones temen que modelos como GPT o Claude sean integrados en sistemas de vigilancia sin la debida transparencia y control democrático. Al mismo tiempo, especialistas en privacidad advierten que los usuarios ya están otorgando a los chatbots datos personales, profesionales y corporativos que, si se filtran o se utilizan sin supervisión, pueden propiciar espionaje empresarial, robo de identidad o extorsión.

El dilema para las empresas es doble: sus empleados pueden introducir información sensible en herramientas de IA externas, y ellas mismas dependen de proveedores que quizás no controlen del todo. Informes recientes indican que el 90 % de las brechas de datos están relacionadas con configuraciones inadecuadas o malas prácticas de seguridad, no con ataques extremadamente sofisticados. La IA no solo potencia el ataque; también expone más a quienes hacen las cosas a medias.

Quiénes son los contendientes… y quién paga la factura

En este tablero se desplazan varios actores con intereses muy variados:

Gigantes de la IA (Apple, OpenAI, Anthropic, Google, Meta, Microsoft): compiten por modelos, hardware y talento, al tiempo que se demandan mutuamente por espionaje y discuten dónde radica la frontera entre la inspiración y el robo.

(Apple, OpenAI, Anthropic, Google, Meta, Microsoft): compiten por modelos, hardware y talento, al tiempo que se demandan mutuamente por espionaje y discuten dónde radica la frontera entre la inspiración y el robo. Estados : utilizan la IA como una ventaja estratégica y, según EE. UU., algunos la acompañan de campañas sistemáticas de robo de propiedad intelectual.

: utilizan la IA como una ventaja estratégica y, según EE. UU., algunos la acompañan de campañas sistemáticas de robo de propiedad intelectual. Ciberdelincuentes : aprovechan los modelos de IA para acelerar ataques, desde phishing hasta intrusiones sofisticadas y extorsiones.

: aprovechan los modelos de IA para acelerar ataques, desde phishing hasta intrusiones sofisticadas y extorsiones. Medios de comunicación y creadores : observan cómo sus contenidos alimentan modelos sin una compensación clara, y hablan del “robo del siglo”.

: observan cómo sus contenidos alimentan modelos sin una compensación clara, y hablan del “robo del siglo”. Usuarios y empresas: aportan sus datos y dependen de sistemas que no pueden controlar, convirtiéndose en víctimas colaterales de esta contienda.

La paradoja es evidente: las compañías que se acusan de robar secretos dependen al mismo tiempo de un vasto ecosistema de datos, a menudo sin acuerdos claros, mientras sus modelos pueden ser utilizados para robar información de terceros si no se alinean de manera adecuada sus usos y controles.