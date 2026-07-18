La cola comunista que plantó cara a Coca-Cola sigue viva, y no va sola

La historia de las colas alternativas no se limita solo al sabor; también refleja tensiones de la guerra fría, orgullo local y dinámicas del mercado global. La propia CNN recoge diversos ejemplos de marcas que nacieron para plantar cara a Coca-Cola y que, en contra de todas las expectativas, todavía tienen un gran atractivo en sus respectivos países[https://edition.cnn.com/travel/coca-cola-alternatives-around-the-world].

En algunas situaciones, la rivalidad comenzó por necesidades específicas y evolutivamente se convirtió en una parte de la identidad cultural. En otros casos, la bebida logró sobrevivir al descubrir un nicho particular: menos dulzura, sabores diferentes o un lazo emocional que el gigante estadounidense jamás ha podido replicar del todo. Así, se forma un mapa curioso de colas con su propio acento, que van desde Europa central hasta el Caribe.

La cola checa que nació con científicos comunistas

Un dato notable es la Kofola, que fue creada en la antigua Checoslovaquia a finales de los años 50 por un grupo de científicos del bloque comunista. En teoría, su objetivo era simple pero, en la práctica, sumamente ambicioso: desarrollar una bebida que pudiera competir con Coca-Cola sin la necesidad de importar productos de occidente[https://edition.cnn.com/travel/coca-cola-alternatives-around-the-world].

El resultado fue una cola de perfil menos empalagoso, con matices de hierbas, que la diferenciaba de inmediato. La bebida no solo logró pasar por el cambio político posterior, sino que se mantuvo como un producto muy querido en la República Checa y Eslovaquia, donde muchas personas la asocian más con nostalgia y tradición que con ideología. Un pequeño milagro de la industria: el comunismo se desvaneció, pero la cola permaneció en la nevera.

Otras siete rivales que juegan su propia liga

Además, CNN menciona otros ejemplos de bebidas que compiten con Coca-Cola desde distintas perspectivas, pero con una idea común: brindar algo auténtico frente a la norma global[https://edition.cnn.com/travel/coca-cola-alternatives-around-the-world].

Inca Kola : una bebida peruana profundamente vinculada a la identidad nacional, caracterizada por su color vibrante y su gran presencia histórica en el país[https://edition.cnn.com/travel/coca-cola-alternatives-around-the-world].

: una bebida peruana profundamente vinculada a la identidad nacional, caracterizada por su color vibrante y su gran presencia histórica en el país[https://edition.cnn.com/travel/coca-cola-alternatives-around-the-world]. Thums Up : originaria de la India y que se ha convertido en una marca fuerte dentro del mercado local[https://edition.cnn.com/travel/coca-cola-alternatives-around-the-world].

: originaria de la India y que se ha convertido en una marca fuerte dentro del mercado local[https://edition.cnn.com/travel/coca-cola-alternatives-around-the-world]. Mezzo Mix : popular en Alemania, que combina cola y naranja, encajando en una categoría bastante particular[https://edition.cnn.com/travel/coca-cola-alternatives-around-the-world].

: popular en Alemania, que combina cola y naranja, encajando en una categoría bastante particular[https://edition.cnn.com/travel/coca-cola-alternatives-around-the-world]. Fentimans Curiosity Cola : una cola británica con un enfoque más artesanal, asociada al auge de las bebidas premium[https://edition.cnn.com/travel/coca-cola-alternatives-around-the-world].

: una cola británica con un enfoque más artesanal, asociada al auge de las bebidas premium[https://edition.cnn.com/travel/coca-cola-alternatives-around-the-world]. Vimto : aunque no se considera una cola clásica, CNN la incluye entre las alternativas populares en varios mercados debido a su fuerte conexión regional[https://edition.cnn.com/travel/coca-cola-alternatives-around-the-world].

: aunque no se considera una cola clásica, CNN la incluye entre las alternativas populares en varios mercados debido a su fuerte conexión regional[https://edition.cnn.com/travel/coca-cola-alternatives-around-the-world]. Afri-Cola : con una larga trayectoria en Alemania, conserva una imagen reconocible y un toque retro[https://edition.cnn.com/travel/coca-cola-alternatives-around-the-world].

: con una larga trayectoria en Alemania, conserva una imagen reconocible y un toque retro[https://edition.cnn.com/travel/coca-cola-alternatives-around-the-world]. Cuba Cola: originada en Suecia, es otra muestra de cómo algunas marcas locales resisten gracias a la lealtad del público y a la diferenciación del producto[https://edition.cnn.com/travel/coca-cola-alternatives-around-the-world].

Por qué estas marcas siguen vivas

El secreto no radica únicamente en la bebida, sino en lo que esta representa. Las marcas que logran sobrevivir ante Coca-Cola se sustentan en tres pilares bien definidos: identidad local, una distribución robusta y un sabor que no busca imitar al gigante a la perfección. Este enfoque les permite mantener su posición, incluso en mercados donde el marketing global suele dominar casi por completo.

Además, el contexto juega un papel importante. A nivel mundial, el mercado de refrescos está controlado por grandes conglomerados como The Coca-Cola Company y PepsiCo, sin embargo, también reserva espacio para actores regionales y nichos específicos. En este panorama, una marca con historia puede tener un valor similar al de una campaña publicitaria millonaria, especialmente si los consumidores la ven como “la de casa”.

La especialización también tiene su peso. Muchas de estas bebidas no buscan conquistar todos los mercados; se conforman con liderar en un sector específico o en una región particular. Esto les permite coexistir con el gigante sin perderse en su sombra, lo cual ya es un gran logro en un mercado tan competitivo.

Lo que cuentan estas colas sobre el mundo

Estas bebidas revelan mucho más de lo que parece a simple vista. Hablan de economías cerradas, del nacionalismo culinario, de tradiciones arraigadas y de marcas que han aprendido a sobrevivir sin solicitar permisos. También subrayan que el consumo no siempre sigue una fórmula lógica: a veces, la cercanía y la conexión local prevalecen, incluso si la competencia cuenta con presupuestos desmesurados.

En este mapa, la Kofola se distingue por su origen político, pero no está sola en su lucha. La lista de rivales de Coca-Cola incluye productos que han transformado una simple bebida gaseosa en una especie de símbolo local. Puede sonar simple, pero es significativo: en muchos países, el acto de beber una cola «de toda la vida» sigue siendo un fuerte gesto de pertenencia.

Y como una curiosidad adicional, es pertinente señalar que algunas de estas marcas han logrado perdurar tanto tiempo que ya son parte del paisaje diario, como ese mueble antiguo en casa al que nadie presta atención hasta que se va. En ese momento, todos se dan cuenta de que había algo que verdaderamente hacía falta.