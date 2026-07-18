Casi todas las IA pronostican a España como ganadora

Las apuestas en los bares ya no se llevan a cabo sólo con papel y boli. Ahora, también se cruzan con las predicciones de inteligencias artificiales y superordenadores que procesan millones de datos en cada segundo. En el set de Espejo Público, las apuestas de las IA recopiladas por Goldman Sachs, Opta, Grok o ChatGPT, tal y como lo señala Espejo Público, trazan un patrón claro: casi todos los modelos destacan a España como la gran favorita para hacerse con la Copa del Mundo.

Resulta interesante observar que estos sistemas no llegan a un consenso sobre quién será el rival en la final, pero sí están de acuerdo en un aspecto: La Roja ocupa un lugar prominente en casi todos los análisis, ya sea como campeona o, por lo menos, como una de las aspirantes que alcanzará las etapas finales del torneo. A efectos prácticos, el algoritmo ha fijado su mirada en España.

Qué dicen las IA: porcentajes que impresionan

En los últimos días, las predicciones más relevantes provienen de tres fuentes tecnológicas que cuentan con un sólido historial:

El modelo estadístico de Goldman Sachs otorga a España un 26 % de probabilidad de ganar el Mundial 2026 , superando a Francia (19 %) y Argentina (14 %).

otorga a España un , superando a Francia (19 %) y Argentina (14 %). El superordenador de Opta ha realizado decenas de miles de simulaciones y sitúa a España como la máxima favorita, con un porcentaje entre 16 y 17 % de opciones de ser campeona , siendo este el mayor dato entre las 48 selecciones que participan.

ha realizado decenas de miles de simulaciones y sitúa a España como la máxima favorita, con un porcentaje entre , siendo este el mayor dato entre las 48 selecciones que participan. Una simulación presentada por ChatGPT ofrece un 32 % de probabilidades, muy por delante de Argentina (28 %), Francia (25 %) o Inglaterra (15 %).

En resumen, si se consideran los datos en su estado más puro, España es el equipo que más veces aparece como ganador en los modelos numéricos utilizados por tanto instituciones financieras como plataformas de análisis deportivo y herramientas de IA conversacional. No estamos hablando de certezas, pero sí de una apreciable ventaja estadística.

Esta conclusión se refuerza aún más cuando se analizan estudios adicionales: algunos modelos que combinan inteligencia artificial y simulaciones de Montecarlo posicionan a España en una probabilidad del 14–18 %, siempre entre las favoritas y, por lo general, en el podio junto a Francia, Argentina, Brasil o Inglaterra. Para un torneo con 48 equipos, contar con ese margen es casi un lujo.

Datos, algoritmos y un toque de fe futbolera

Los sistemas que respaldan estas predicciones emplean variables poco poéticas:

resultados recientes de selecciones y clubes

rankings Elo y FIFA

rendimiento individual de jugadores

estilos tácticos y métricas avanzadas (presión, posesión, ocasiones creadas)

formato ampliado del Mundial y probabilidad de cruce en cada ronda

Con base en esas variables, España resalta por varias razones que los algoritmos han podido identificar:

una amplia generación de futbolistas en su mejor momento competitivo

un estilo de juego reconocible y un rendimiento sólido en torneos recientes

profundidad en la plantilla en prácticamente todas las posiciones

Sin embargo, los modelos advierten que un 20–30 % de probabilidad no equivale a certeza: implica que en la mayoría de las simulaciones, La Roja no se alza con el título, aunque sea la que más opciones acumule en comparación con los demás equipos. Los datos la posicionan como favorita, pero no como campeona segura.

También es relevante apuntar un detalle incómodo: no todas las inteligencias artificiales llegan a las mismas conclusiones. Algunas simulaciones específicas prevén a Argentina como repetidora de título o incluso identifican a Países Bajos como posible campeón, desafiando las expectativas convencionales. La fe en los datos tiene sus matices.

Las apuestas y los superordenadores están en la misma sintonía

Las casas de apuestas no emplean exactamente los mismos modelos que Opta o Goldman Sachs, pero el escenario general es bastante similar: España se encuentra en el grupo de los máximos aspirantes y, en diversas plataformas, es reconocida directamente como la principal favorita.

En análisis recientes:

España figura como líder en cuotas acumuladas y en volumen de apuestas dirigidas a su victoria, concentrando alrededor del 20 % de las apuestas para el ganador del torneo.

para el ganador del torneo. Opta la coloca por encima de Inglaterra y Francia en probabilidad de título, con números muy parecidos a los modelos internos de Stats Perform.

Al mismo tiempo, proyectos independientes de análisis y pronóstico que combinan mercado, datos tácticos y modelos propios también la posicionan en la parte alta, con estimaciones de 18–22 % de probabilidad de ganar y la recomendación de apostar por ella como campeona o finalista. Es decir, no solo las IA de grandes corporaciones, sino también los modelos más modestos le conceden ventaja.

No obstante, hay que tener en cuenta que estos porcentajes son volátiles y pueden cambiar a medida que avance el torneo: una lesión crucial, un mal partido durante la fase de grupos o un enfrentamiento inesperado contra Francia o Argentina pueden reducir la ventaja en cuestión de días. El favoritismo algorítmico es, por su propia naturaleza, dinámico.

Curiosidades algorítmicas de esta España favorita

El fenómeno de España como objeto de devoción para las IA deja varios detalles curiosos:

algunos modelos indican como final más probable un España–Argentina con victoria para los españoles, mientras que otros varían el rival pero mantienen a La Roja levantando el trofeo.

con victoria para los españoles, mientras que otros varían el rival pero mantienen a La Roja levantando el trofeo. la probabilidad de que España se consagre campeona es varias veces superior a la de selecciones históricas que suelen ser consideradas favoritas, como Brasil o Alemania, según diversos análisis combinados.

en las predicciones mediáticas y encuestas vinculadas a estas proyecciones, España concentra casi una quinta parte de las apuestas al campeón, un dato que refuerza la narrativa del “equipo del momento”.

La paradoja es clara: las inteligencias artificiales ven a España como la principal candidata y los mercados la respaldan, pero el Mundial seguirá teniendo su esencia habitual: un balón, un campo y la eterna posibilidad de que incluso el algoritmo, al igual que cualquier aficionado, termine equivocándose de forma estrepitosa.