Ucrania, Wildberries y la guerra que también se libra en la logística

Los drones ya no se limitan a apuntar a refinerías y bases militares. En la actualidad, también se dirigen hacia el comercio electrónico que sustenta la vida cotidiana de millones de rusos, como señala BBC News Mundo en su reportaje sobre WildberriesBBC News Mundo.

En cuestión de días, una serie de ataques ha transformado los almacenes del principal minorista online ruso en objetivos a eliminar, acercando el conflicto bélico al núcleo de la economía del consumo y a esos paquetes que muchos esperaban recibir en sus casas.

Un objetivo militar… y económico

Durante meses, Ucrania centró sus ataques con drones en depósitos y refinerías en territorio ruso. Desde Kyiv, argumentan que este cambio hacia centros logísticos sigue una estrategia muy específica: esos hubs permiten a ciudadanos y empresas rusas acceder a equipamiento militar, desde componentes para drones hasta sistemas de navegación, evadiendo así las sanciones internacionales.

El primer gran asalto contra Wildberries tuvo lugar en un reciente fin de semana. Dos almacenes fueron atacados, uno en Elektrostal, al este de Moscú, y otro en Kotovsk, en la región de Tambov, ubicados a unos 400 kilómetros de la frontera con Ucrania. Las consecuencias fueron devastadoras: al menos ocho empleados perdieron la vida, decenas resultaron heridos y se destruyó mercancía por un valor casi equivalente a los US$ 1.000 millones. Desde Kyiv, se ha calificado a estas infraestructuras como “centros logísticos clave” para el suministro de componentes sujetos a sanciones, esenciales para la producción de drones y equipos de navegación.

Desde aquel momento, el ciclo de ataques se ha repetido:

Nuevos embates contra centros logísticos en Krasnodar y Nevinnomyssk , en la región de Stavropol .

y , en la región de . Impactos adicionales en almacenes de Penza, Udmurtia y otras áreas, acumulando más de una decena de instalaciones dañadas.

Las autoridades rusas insisten en que estos son objetivos civiles y los califican de “terrorismo”. Por su parte, Ucrania sostiene que se trata de infraestructuras duales, indispensables para el abastecimiento militar. No hay un acuerdo unánime, pero un dato es innegable: la logística de Wildberries ha experimentado una disminución del 10% en su capacidad de almacenamiento, lo que se traduce en cientos de miles de metros cuadrados que han quedado inservibles.

Golpe a la economía de consumo y al tejido empresarial

Wildberries maneja más de 20 millones de pedidos al día y brinda apoyo a miles de pequeñas y medianas empresas en Rusia. Cada almacén que queda fuera de funcionamiento no solo retrasa las entregas, sino que también arruina inventarios enteros de muchísimos vendedores que dependen de esta plataforma.

La estrategia de Ucrania busca precisamente eso: tensar la economía rusa en los puntos más sensibles para el ciudadano común. Los ataques han originado:

Pérdidas calculadas en inventarios que van desde cientos de millones hasta miles de millones de dólares.

Un colapso parcial de la red logística, que ha obligado a reubicar mercancías y reorganizar rutas en cuestión de poco tiempo.

Quejas públicas de pequeños emprendedores que ven como sus productos “desaparecen de la noche a la mañana”.

Kiev pretende que la población rusa sienta las repercusiones de la guerra en su vida cotidiana: en el retraso de un pedido, en un negocio que cierra o en un empleo que se pierde. El mensaje político es claro y contundente: mientras Rusia ataca infraestructuras civiles en Ucrania, Ucrania se dirige a la infraestructura económica que sustenta el consumo ruso.

IA, automatización y una logística más vulnerable

Wildberries no solo es un titán logístico; también constituye uno de los grandes laboratorios de inteligencia artificial aplicada al comercio electrónico en Rusia. La compañía ha venido integrando sistemas de IA en prácticamente todos los eslabones de su cadena de valor:

Búsqueda y recomendación de productos : asistentes de IA que convierten el buscador en un chat capaz de comprender el lenguaje natural, comparar marcas y explicar diferencias entre productos.

: asistentes de IA que convierten el buscador en un chat capaz de comprender el lenguaje natural, comparar marcas y explicar diferencias entre productos. Gestión para vendedores : herramientas que sugieren cuántas unidades de stock enviar, en qué almacén almacenarlas y cómo mejorar precios y descripciones mediante análisis automatizados de datos.

: herramientas que sugieren cuántas unidades de stock enviar, en qué almacén almacenarlas y cómo mejorar precios y descripciones mediante análisis automatizados de datos. Contenido generado por IA : modelos que producen vídeos y portadas animadas para las fichas de producto, evitando la necesidad de realizar sesiones fotográficas con modelos en vivo.

: modelos que producen vídeos y portadas animadas para las fichas de producto, evitando la necesidad de realizar sesiones fotográficas con modelos en vivo. Filtros inteligentes de reseñas: redes neuronales que analizan miles de opiniones, extraen características clave (talla, calidad, durabilidad) y las sintetizan para el cliente.

Todo este nivel de automatización permite a Wildberries escalar y reducir costes, aunque a la vez genera un punto único de fallo. Cuando Ucrania deshabilita varios de sus almacenes, no solo se pierden productos físicos; se quiebra una red altamente optimizada por IA que depende de que esas ubicaciones continúen operando de acuerdo a su modelo.

Las repercusiones se reflejan en:

Predicciones de demanda que ya no resultan fiables porque los nodos físicos han cambiado.

Algoritmos de recomendación que deben recalibrar tiempos y disponibilidad.

Vendedores que se ven privados de la base de datos en la que se apoyaban para decidir a dónde enviar su stock.

Curiosamente, cuanto más “inteligente” se vuelve la red logística, más evidente y medible se torna su colapso cuando alguien la ataca de manera sistemática.

Lo que revela este frente tecnológico de la guerra

La ofensiva contra Wildberries pone de manifiesto que la guerra moderna también se libra contra:

Plataformas que entrelazan el consumo civil con el posible suministro militar.

Ecosistemas digitales fundamentados en IA y automatización.

Empresas que conectan a millones de usuarios con productos, datos y pagos.

En el fondo, aflora una realidad incómoda: cuando el almacén de un marketplace se convierte en un blanco, no solo se destruyen productos, sino que se fragmenta una parte del modelo de vida construido en torno a la comodidad del clic. Y esa es, sin duda, la señal que Ucrania desea que se reconozca desde Moscú hasta el último pueblo que forme parte de este “Amazon ruso”.