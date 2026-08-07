AI Summit Barcelona 2026 reunirá a los principales líderes mundiales de la IA

AI Summit Barcelona 2026 se prepara para convertirse en uno de los principales eventos sobre inteligencia artificial del sur de Europa. Con más de 200 ponentes confirmados procedentes de algunas de las mayores empresas tecnológicas, centros de investigación, startups y grandes corporaciones, esta conferencia atraerá a altos ejecutivos, investigadores de IA, innovadores y responsables políticos que están influyendo en el futuro de la inteligencia artificial en distintos sectores.

«Nuestro objetivo es convertir AI Summit Barcelona en el punto de referencia europeo para la inteligencia artificial aplicada. Queremos reunir a fundadores, investigadores, inversores, corporaciones e instituciones públicas para centrarnos en casos de uso reales, implementación práctica y colaboración significativa. La IA debe ir más allá de la teoría: necesita ponerse en práctica, probarse y comprenderse en entornos reales», explicó Guillaume Rostand, CEO de AI Events Barcelona.

Entre los principales nombres que asistirán se encuentra Chema Alonso, vicepresidente y responsable de Desarrollo Internacional en Cloudflare, conocido como una de las figuras tecnológicas más destacadas de España. Anteriormente fue Chief Digital Officer de Telefónica y fundador de la empresa de ciberseguridad ElevenPaths. En el evento de Barcelona compartirá su amplio conocimiento en ciberseguridad, transformación digital y tecnologías emergentes.

También participará Howard Wright, vicepresidente del Ecosistema de Startups en NVIDIA. Dirige NVIDIA Inception, un programa global que apoya a startups de inteligencia artificial en todo el mundo. Tras haber ocupado puestos de liderazgo en AWS, Intel y Qualcomm, Wright es una figura relevante dentro del ecosistema global de startups de IA.

En representación de Microsoft estará Jaime de Mora, CTO para Startups y Unicornios en EMEA. Su trayectoria incluye etapas en Microsoft, Carto y una estrecha vinculación con el dinámico ecosistema europeo de startups. De Mora ayuda a algunas de las empresas tecnológicas de más rápido crecimiento en Europa a escalar sus operaciones mediante la computación en la nube y la inteligencia artificial.

Por parte de Amazon Web Services, los asistentes podrán escuchar a Eduardo Ordax, responsable de Estrategia Comercial de IA Generativa para EMEA. Reconocido como uno de los principales profesionales de la inteligencia artificial en Europa, Ordax está especializado en ayudar a las organizaciones a desplegar IA generativa a gran escala y ha conseguido una amplia audiencia gracias a sus iniciativas educativas y liderazgo de pensamiento.

La conferencia también contará con John Abel, director general de la Oficina del CTO de Google Cloud. Asesora a gobiernos y grandes organizaciones de toda Europa en cuestiones relacionadas con la adopción de la IA, la soberanía digital y la transformación en la nube, lo que lo convierte en una figura clave en los debates actuales sobre inteligencia artificial aplicada a los negocios.

Otro de los ponentes destacados será Florian Kunzke, director global de Estrategia de IA en SAP. Lidera iniciativas estratégicas relacionadas con la hoja de ruta de inteligencia artificial y tecnologías de agentes de SAP, y es ampliamente reconocido por sus conocimientos sobre adopción de IA empresarial, transformación de negocios y tecnologías emergentes.

Este año también estará Luc Julia (Chief Scientific Officer en Renault y creador de Siri), quien desde su experiencia se centrará en los fundamentos de la IA como revolución humana y cultural.

Dael Williamson, CTO para EMEA en Databricks, representará el ámbito de los datos y la analítica. Asesora a algunas de las mayores empresas europeas en materia de estrategia de datos y transformación impulsada por inteligencia artificial, ayudándolas a obtener valor real a partir de análisis avanzados y aprendizaje automático.

Los avances en inteligencia artificial de código abierto serán abordados por Nouamane Tazi, ingeniero de investigación en aprendizaje automático de Hugging Face. Es reconocido por su trabajo en el entrenamiento de modelos de lenguaje a gran escala y en iniciativas de código abierto que hacen más accesibles las tecnologías avanzadas de IA.

La salud, la gobernanza y la inteligencia artificial responsable también serán temas destacados del evento. La Dra. Jordina Torrents Barrena, Senior AI Manager y Principal AI Architect en HP, compartirá experiencias derivadas de su trabajo innovador en IA generativa e IA en el edge. Por su parte, Oliver Patel, responsable de Gobernanza de IA Empresarial en AstraZeneca, hablará de la creciente importancia de la gobernanza de la IA, el cumplimiento normativo y la implementación del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (EU AI Act).

La cumbre también analizará la intersección de la IA con diferentes industrias globales, con la participación de ponentes como Shalini Goyal, directora ejecutiva en JP Morgan; Giuseppe Borghi, director de la División Φ-lab de la Agencia Espacial Europea (ESA); Aurora Kapo, responsable de Estrategia de IA en HSBC UK; y Artavazd Mehrabyan, cofundador y CTO del unicornio tecnológico creativo Picsart. Su presencia refleja el creciente uso de la inteligencia artificial en sectores como las finanzas, la tecnología espacial, la banca y la creatividad digital.

«La impresionante lista de ponentes de AI Summit Barcelona 2026 demuestra el enorme impulso que está adquiriendo la inteligencia artificial en toda Europa y más allá. Estamos reuniendo a personas que no solo imaginan el futuro de la IA, sino que ya lo están construyendo activamente en algunas de las organizaciones más influyentes del mundo», explicó Adam Hruska, cofundador de AI Summit Barcelona.

Los profesionales del marketing y de la transformación digital tendrán la oportunidad de aprender de Fernando Angulo, Senior Market Research Manager en Semrush, reconocido experto en inteligencia de búsqueda impulsada por IA y en las últimas tendencias de búsqueda generativa. Asimismo, Yann Alexandre Petretti, responsable de Startups para EMEA en Notion, ofrecerá su visión sobre cómo escalar la innovación y los ecosistemas tecnológicos en toda Europa.

Con representantes de compañías como Cloudflare, NVIDIA, Microsoft, AWS, Google, SAP, Databricks, Hugging Face, HP, JP Morgan, HSBC, ESA, AstraZeneca, Notion, Semrush y muchas más, AI Summit Barcelona 2026 se perfila como una de las grandes citas de la comunidad europea de inteligencia artificial. Será una oportunidad única para que fundadores, investigadores, directivos e inversores se reúnan y debatan sobre las tecnologías, aplicaciones y estrategias que darán forma al futuro de la adopción de la IA en todo el mundo.