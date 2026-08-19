Cómo la inteligencia artificial está modulando tu cerebro (con aspectos positivos y negativos)

No se solicitó un “ChatGPT interno”, y sin embargo, el uso prolongado de asistentes de IA está llevando al cerebro a adaptarse de maneras inesperadas. La neurociencia, siempre atenta a los cambios, ha comenzado a hacer uso de escáneres y gráficos para entender cómo estas nuevas tecnologías impactan en nuestras capacidades cognitivas, tal como se expone en un reciente artículo de National Geographic sobre las implicaciones de la IA en nuestra mente[National Geographic].

El panorama que se dibuja no es tan sombrío como un apocalipsis cognitivo, pero tampoco se asemeja a un relato idílico. La inteligencia artificial, por un lado, potencia el rendimiento inmediato, pero a su vez, empuja al cerebro a “delegar” en mayor medida las tareas mentales. Y, como en todo, cuando un músculo deja de ejercitarse, ya sabemos qué consecuencias acarrea.

Qué observa la neurociencia cuando utilizamos la IA

Distintos grupos de investigación han empezado a analizar, mediante resonancias funcionales y electroencefalografías, cómo varía la actividad cerebral al escribir, aprender o resolver problemas con el apoyo de modelos de lenguaje en comparación con hacerlo de forma tradicional. En uno de estos estudios, mencionado tanto en revistas científicas como en medios de comunicación generalistas, se constató que quienes redactaban ensayos utilizando un asistente de IA mostraban hasta un 55 % menos de conectividad funcional en las redes relacionadas con funciones ejecutivas y creatividad en comparación con aquellos que no empleaban IA.

La discrepancia no se limita a la pantalla que se ilumina. En tests posteriores, cuando los participantes volvieron a trabajar sin la asistencia de la IA, los que previamente habían confiado en ella:

recordaban significativamente menos el contenido que habían elaborado

mostraban una percepción reducida de autoría sobre sus escritos

tardaban más en resolver tareas que requerían razonamiento abstracto

A pesar de estos retos, el rendimiento visible incrementaba: los textos se generaban más rápidamente, con menos errores, y se percibía una mayor “fluidez” en la escritura. Se trata del fenómeno conocido como eficiencia–atrofia: la IA propulsa la productividad en el corto plazo, mientras que reduce el esfuerzo cognitivo esencial para sostener esas capacidades en el futuro.

De la “carga cognitiva” a la “deuda cognitiva”

Los neurocientíficos han recuperado un concepto bien conocido, la carga cognitiva —el esfuerzo mental requerido para completar una tarea— y lo han aplicado al ámbito de la IA. Diversos estudios han comenzado a plantear cómo el uso constante de chatbots conduce a una “deuda cognitiva”: el cerebro ahorra energía mental hoy, pero eso implica perder agilidad cognitiva mañana.

En investigaciones realizadas con estudiantes:

aquellos que utilizaban IA para estudiar recordaban menos contenido semanas después que aquellos que aprendían sin asistencia

la interacción frecuente con asistentes generativos se vinculaba a una memoria de trabajo más débil y una capacidad reducida para identificar falacias lógicas

cuando se retiraba súbitamente el apoyo de la IA, aumentaban los abandonos de problemas y las respuestas incorrectas

Varios grupos han descrito esta tendencia como cognitive offloading —delegar tareas mentales a una herramienta externa— llevado al límite. Aunque este fenómeno no es novedoso —ya se realizaba con papel, calculadoras o motores de búsqueda—, la actual delegación abarca mucho más: no solo se confían cálculos o datos, sino también la composición, la estructura de los argumentos e incluso la interpretación de la información.

Cómo se adapta el cerebro con el uso sostenido de IA

Los estudios más recientes se centran menos en un “daño” estructural inmediato y más en una recalibración del esfuerzo sináptico: el cerebro reduce su actividad en circuitos que ya no es necesario usar en la misma medida. Algunas de las tendencias recurrentes son:

Menor activación prefrontal durante tareas guiadas por IA, área fundamental en planificación y toma de decisiones

durante tareas guiadas por IA, área fundamental en planificación y toma de decisiones Disminución del esfuerzo en la recuperación de memoria cuando el usuario espera que la IA “recuerde” por él

cuando el usuario espera que la IA “recuerde” por él Alteraciones en la red de control atencional, similares a las observadas en otros tipos de dependencia digital

Una revisión sobre la interacción a largo plazo entre humanos e IA advierte que mantener una relación pasiva con la IA —aceptando respuestas sin cuestionarlas— podría erosionar tanto la plasticidad dependiente de la actividad como la sensación de control personal. En otras palabras, si siempre es la máquina la que decide, el cerebro pierde la práctica de tomar decisiones.

Aun así, el mismo estudio indica que un uso activo y crítico, donde la IA se considera una herramienta de co-creación, ayuda a mantener e incluso reforzar algunas conexiones cognitivas. La línea que separa la “muleta” del “exoesqueleto” mental radica, una vez más, en el tipo de utilización.

No todo son malas noticias: la IA también puede capacitar el cerebro

En contraposición al enfoque alarmista, diversas meta–revisiones en el ámbito educativo dibujan un panorama más matizado. Integrar herramientas de IA en contextos estructurados, con objetivos claros, supervisión y límites, puede:

elevar el rendimiento académico y la comprensión de conceptos complejos

potenciar el aprendizaje de habilidades de alto nivel cuando el estudiante necesita explicar, corregir y justificar las respuestas generadas por la IA

disminuir la ansiedad en ciertos grupos y aumentar la confianza en la propia capacidad para aprender

En estos entornos, la IA se convierte en un entrenador en lugar de ser un mero sustituto. El estudiante compara, corrige, debate y reestructura, lo que obliga al cerebro a mantenerse activo. El diseño es clave: cuando la IA se usa para realizar el trabajo en vez de ser el usuario quien lo lleva a cabo, la evidencia apunta hacia un deterioro del pensamiento crítico y de la memoria.

Este modelo también ha sido observado en entornos laborales. Investigaciones con trabajadores del conocimiento señalan que los asistentes de IA pueden incrementar la productividad y liberar tiempo para actividades creativas, pero la correlación con una caída en la capacidad de pensamiento crítico resulta significativa cuando se alcanza un alto nivel de dependencia.

Tabla rápida: qué ganan y qué pierden tus neuronas con la IA

Tipo de uso de IA Beneficio inmediato Riesgo a medio plazo Generar textos completos Más velocidad, menos errores Memoria más débil, menor autoría Buscar ideas y esquemas Mejores bocetos, más variedad Tentación de aceptar todo sin revisar Estudiar con resúmenes de IA Ahorro de tiempo, visión global Menos retención profunda IA con guía y supervisión Aprendizaje estructurado mejorado Depende del control y las normas

La tendencia observada se alinea con un mensaje claro, aunque poco atractivo: la IA amplifica tanto las buenas prácticas cognitivas como las malas.

Curiosidades (y alguna advertencia) sobre este nuevo “cerebro aumentado”

Algunas investigaciones ya apuntan a un fenómeno de “rendición cognitiva” : usuarios que aceptan las respuestas del chatbot aunque contradigan su propio sentido común.

: usuarios que aceptan las respuestas del chatbot aunque contradigan su propio sentido común. La combinación de respuestas instantáneas, tono “empático” y disponibilidad permanente ha llevado a acuñar el término “adicción a chatbots” , con patrones similares a otras dependencias digitales que afectan a los circuitos de recompensa.

, con patrones similares a otras dependencias digitales que afectan a los circuitos de recompensa. Varias academias y asociaciones médicas en Europa y Estados Unidos han comenzado a utilizar expresiones como “deuda cognitiva” o “atrofia inducida por chatbots” para señalar un riesgo que, por el momento, se mide más en hábitos que en lesiones.

A la par, se están explorando usos terapéuticos y educativos en el ámbito de la salud mental, el refuerzo escolar o la rehabilitación cognitiva, donde la IA es controlada bajo protocolos estrictos y su impacto es monitorizado.

El cerebro se adapta a las exigencias que se le presentan; si la inteligencia artificial se establece como piloto automático, el peligro no será que las máquinas piensen por los humanos, sino que estos dejen de practicar el arte de pensar.