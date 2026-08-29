La Comunidad de Madrid refuerza la prevención frente a las estafas digitales durante el verano

La Comunidad de Madrid ha intensificado este verano sus acciones para proteger a la población frente a los fraudes digitales. La Campaña de Verano de Ciberseguridad, impulsada por la Consejería de Digitalización desde el pasado 15 de julio, mantendrá sus actividades hasta septiembre y ya ha duplicado el número de alertas difundidas entre los ciudadanos.

El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, ha dado a conocer el balance provisional de la iniciativa durante un acto celebrado en el Centro Digitaliza Madrid. Según ha explicado, el objetivo del Ejecutivo autonómico es anticiparse a las nuevas amenazas y proporcionar recursos de prevención ajustados a las necesidades de cada grupo de población.

A través de la Agencia de Ciberseguridad de la Comunidad, la campaña está difundiendo contenidos breves y prácticos en redes sociales, canales institucionales y ayuntamientos. Las recomendaciones se centran especialmente en los intentos de suplantación relacionados con entregas de paquetes, operaciones bancarias y enlaces fraudulentos.

Talleres con casos reales

Una de las actividades desarrolladas durante el mes de julio fue un laboratorio ciudadano celebrado en el Centro de Capacitación Digital de Aranjuez. Una veintena de participantes analizó ejemplos de correos electrónicos, mensajes SMS y códigos QR, tanto legítimos como manipulados, para aprender a identificar las señales de alarma.

El taller reprodujo situaciones habituales, como la llegada de un supuesto aviso bancario o de un enlace sospechoso. De este modo, los asistentes pudieron poner a prueba su capacidad de reacción y conocer qué pasos deben seguir antes de facilitar datos personales o acceder a una página web.

Formación gratuita para todos los públicos

La Comunidad también ha ampliado la oferta formativa de Madrid Aula Digital con alrededor de treinta cursos gratuitos. Los contenidos enseñan a reconocer estafas, reforzar la seguridad de los dispositivos y efectuar compras por Internet con mayores garantías.

La programación incluye propuestas específicas para niños y adolescentes. Más de 70 participantes de entre 6 y 17 años han tomado parte este verano en la Gincana Ciberhéroes, una actividad diseñada para abordar de manera lúdica la protección de los datos personales, la creación y gestión de contraseñas y la detección de riesgos en Internet.

Las personas mayores también han participado en sesiones presenciales centradas en la prevención de ciberdelitos y el uso seguro de los servicios digitales.

Apoyo a los municipios pequeños

La campaña contempla además el refuerzo de la colaboración con los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. La Comunidad está firmando convenios y formando a los responsables tecnológicos municipales para mejorar su capacidad de prevención y respuesta ante posibles incidentes.

Hasta ahora se han formalizado 24 acuerdos y otros 12 se encuentran en proceso de tramitación.

López-Valverde ha defendido que la ciberseguridad exige respuestas diferenciadas para ciudadanos, menores, mayores, administraciones locales y profesionales. También ha advertido de que el verano puede favorecer determinados fraudes digitales y ha situado la prevención, la formación y la cooperación como las principales herramientas para reducir sus efectos.