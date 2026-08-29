La estrambótica moda de ‘farmear aura’ transforma el carisma en un juego social

En las redes sociales, el acto de farmear aura ha dejado de ser una simple broma de la Generación Z: se ha establecido como una manera de evaluar la presencia, la seguridad y el estilo en lugares públicos, tal como lo señala la BBC.

Este concepto ha trascendido del ámbito digital a espacios como las plazas, donde los jóvenes convierten gestos, poses y breves actuaciones en un tipo de competencia social.

La mecánica es sencilla: quien transmite más tranquilidad, confianza o carisma “suma aura”; mientras que quien actúa de manera torpe o forzada, pierde ese brillo.

Qué significa exactamente

El término fusiona dos universos. Por un lado, “aura” en el argot de internet se refiere al carisma, magnetismo o presencia. Por otro lado, “farmear” proviene del vocabulario de los videojuegos, donde repetir ciertas acciones permite acumular recursos o experiencia. Juntos, crean una idea muy clara: hacer actos para ganar prestigio simbólico.

En la práctica, esto puede abarcar desde caminar con seguridad hasta adoptar una pose calculada, mantener la mirada fija o reaccionar de forma casi teatral. Lo crucial es que el gesto aparente ser espontáneo, no algo ensayado. Si el esfuerzo se vuelve evidente, la magia se pierde.

De TikTok a las calles

La BBC sitúa esta moda dentro de una serie de tendencias que emergen en plataformas como TikTok, donde la estética, el humor y la autoexposición se entrelazan con rapidez. Lo que comenzó como un lenguaje de memes ha evolucionado hacia competiciones presenciales que buscan viralidad y, en ocasiones, atraer un gran público.

Medios de comunicación internacionales como CNN, Euronews y RTÉ han caracterizado estas “batallas de aura” como encuentros en los que jóvenes compiten a través de bailes, poses y referencias a memes o vídeos virales. En diversos reportajes, se observa la misma escena: grupos reunidos al aire libre, espectadores grabando con sus móviles y un jurado informal que surge de la reacción del público.

Por qué engancha tanto

Esta tendencia refleja algo muy contemporáneo. No requiere del talento clásico ni de una larga disciplina; en su lugar, demanda presencia. En este sentido, se apoya en una cultura visual en la que la imagen que proyectas tiene una relevancia igual de importante que la acción en sí. Además, hay un trasfondo irónico: los participantes son conscientes de que todo esto es, en parte, una representación.

Asimismo, farmear aura resulta atractivo porque convierte una habilidad difusa en algo que puede ser comentado, puntuado y compartido. Esta lógica de juego proporciona a los jóvenes un lenguaje común y una manera rápida de entender el comportamiento de los demás. También explica por qué el concepto se difunde con facilidad entre diferentes países y plataformas.

Lo nuevo y lo viejo a la vez

Aunque pueda parecer una moda reciente, la noción de acumular prestigio a través de la forma de moverse, vestirse o hablar se remonta a siglos atrás. Los códigos cambian, pero no así la lógica social. Las cortes europeas, por ejemplo, han premiado durante siglos la elegancia, la compostura y la habilidad de impresionar sin que sea demasiado obvio.

En el teatro, la danza o ciertos rituales públicos, siempre ha existido una economía de la mirada: quién entra, de qué manera lo hace, cuánto tiempo toma, qué gesto despliega y qué reacciones provoca. Farmear aura no ha creado esta necesidad de reconocimiento; simplemente la ha traducido al lenguaje de internet.

Lo que deja ver sobre la cultura joven

La tendencia ofrece una visión clara sobre cómo se relacionan hoy en día identidad y reputación. Para muchos adolescentes y jóvenes de veinte años, el carisma ya no es únicamente una cualidad personal, sino una actuación que se valida en tiempo real ante los demás. Las redes sociales no han generado esta dinámica, pero han conseguido hacerla más visible, rápida y competitiva.

Además, se puede observar una clara lectura generacional: ante un entorno saturado de imágenes, quien logra parecer espontáneo y a la vez llamativo gana ventaja. Esa tensión entre lo natural y lo estratégico se encuentra en el corazón del fenómeno y es la clave de su éxito.

El término fusiona lenguaje gamer y cultura meme.

y cultura meme. Su atractivo radica en parecer improvisado, aun cuando muchas veces no es así.

Se manifiesta igual en vídeo que en la vida real.

Valora la seguridad escénica por encima de la técnica.

por encima de la técnica. Se nutre de la reacción colectiva y del deseo de ser compartido.

Entre las curiosidades más comentadas por los analistas del fenómeno está que muchos participantes no buscan “ganar” de manera seria, sino salir favorecidos ante la cámara y provocar una reacción. En esencia, farmear aura es un casi concurso de compostura acompañado de la banda sonora de internet: una mezcla de humor, estilo y ligera rivalidad que continúa en ascenso al convertir lo cotidiano en espectáculo.