China y la revolución silenciosa de las máquinas inteligentes

En el país asiático, la revolución de las máquinas no se manifiesta en espectáculos con robots humanoides realizando acrobacias. Ocurre en las líneas de producción donde brazos robóticos sueldan, pintan y ensamblan sin descanso. Un informe de BBC Mundo revela cómo esta nueva ola de automatización está configurando a China como el gran laboratorio mundial en la intersección de robots, inteligencia artificial y economía real. Este cambio industrial, que se describe en el artículo “Cambiará el mundo: la revolución de las máquinas que se gesta en China y va mucho más allá de los robots humanoides”, está solidificando la posición del país en el panorama global.

Aparte de las imágenes llamativas que suelen aparecer en los medios, más de dos millones de robots están actualmente activos en fábricas chinas, constituyendo la mayor concentración mundial de este tipo de tecnología, y su despliegue continúa en ascenso. Muchos de estos sistemas no buscan emular a los humanos; son estructuras metálicas que levantan cargas, ensamblan componentes y operan las 24 horas del día, sin descanso ni vacaciones, y en algunos casos son capaces de fabricar incluso otros robots. El resultado es un entorno que mezcla hardware sólido, algoritmos de inteligencia artificial y una estrategia política que promueve esta transformación como una prioridad nacional.

De los humanoides mediáticos a la automatización que paga las nóminas

La representación que se tiene en el resto del mundo consiste generalmente en robots humanoides que bailan o corren maratones, mientras que China ha emergido como uno de los principales productores y exportadores de estos modelos. En 2025, las empresas chinas liderarán los envíos de robots humanoides a nivel global, con firmas como AgiBot, Unitree y UBTECH a la cabeza del mercado. El gobierno ha lanzado iniciativas concretas para facilitar su uso en los sectores industrial, sanitario y logístico, con metas claras: que en 2026 operen miles de unidades en entornos reales y se desarrollen más de 100 aplicaciones de alto valor.

No obstante, la verdadera revolución no reside en esos humanoides que solo son una atracción visual, sino en la automatización “gris” que sustenta gran parte de la producción. China es responsable de más de la mitad de la fabricación de robots industriales a nivel global y acapara aproximadamente el 54% de las nuevas instalaciones anuales, según cifras recientes del sector. Estos robots tradicionales son los que realmente están alterando las reglas del juego, realizando tareas repetitivas con una precisión milimétrica, integrándose en cadenas de montaje complejas y permitiendo la reconfiguración de fábricas enteras en cuestión de meses.

Para poner en perspectiva la magnitud de este fenómeno, es útil observar algunos datos:

Más de 2 millones de robots industriales están operando en China en la actualidad.

de robots industriales están operando en China en la actualidad. El país engloba cerca del 54% de las instalaciones anuales de robots industriales.

de las instalaciones anuales de robots industriales. Se estima que existen más de 150 empresas dedicadas a fabricar robots humanoides, con un crecimiento anual superior al 50%, y un mercado proyectado que podría alcanzar los 100.000 millones de yuanes hacia 2030.

La combinación de subsidios, planes quinquenales y la presión del mercado hacen que muchas fábricas cambien los procesos manuales a un ritmo acelerado. En algunos talleres, los robots humanoides ya están desempeñando tareas en líneas de ensamblaje de electrónica o automoción, completando ciclos de trabajo de unos 18 segundos y superando tasas de éxito del 98%. No son todavía operarios del todo, pero cada vez se comportan como algo más que el atractivo de un laboratorio.

IA encarnada: cuando el “cerebro” sale de la pantalla

Mientras que Estados Unidos ha concentrado sus esfuerzos en los “cerebros” de la IA —chips, modelos de lenguaje, asistentes virtuales—, China ha decidido invertir considerablemente en los “cuerpos”: robots, drones y sistemas que pueden interactuar con el mundo físico. Esta estrategia se encapsula en un concepto que, aunque suena técnico, resulta muy significativo: IA encarnada (embodied AI). Se trata de sistemas que integran sensores, visión, modelos de decisión y capacidad motriz para entender su entorno, tomar decisiones y llevar a cabo acciones de forma autónoma.

Lo que marca la diferencia con respecto a un robot tradicional es su nivel de autonomía y capacidad de adaptación. Un brazo que está programado para repetir un mismo movimiento no tiene conciencia, pero un robot con IA encarnada tiene la capacidad de:

Reconocer la pieza que tiene delante. Ajustar su movimiento si el objeto cambia de posición. Aprender de errores pasados para mejorar su rendimiento.

China considera este campo como el próximo gran avance estratégico. Sus planes industriales sitúan la robótica y la IA en el núcleo de la modernización económica, centrando su atención en aplicaciones físicas: fábricas, almacenes, hospitales, transporte. El mensaje es claro: no basta con crear chatbots inteligentes; es esencial que la IA interactúe con el mundo material, no solo con información en pantallas.

Aunque las expectativas son ambiciosas, la realidad todavía muestra un panorama diferente. Los informes sectoriales indican que muchos humanoides instalados alcanzan hoy solo entre el 30% y el 40% de la productividad de un trabajador humano, con el objetivo de llegar al 80% para 2027. Hay progresos, como modelos que pueden cambiar sus propias baterías y operar casi sin intervención humana, pero los despliegues masivos aún son limitados a proyectos piloto y entornos controlados.

Qué implica esto para el trabajo y la economía

El impacto social y económico de esta ola de automatización no se restringe a las fábricas chinas. Lo que suceda allí repercute en las cadenas globales de suministro y ejerce presión sobre empresas en Europa y América. Algunos de los efectos ya visibles en los estudios sectoriales son:

Reducción de costes en tareas repetitivas y de precisión, lo que refuerza la posición de China como “plataforma de fabricación” del mundo.

en tareas repetitivas y de precisión, lo que refuerza la posición de China como “plataforma de fabricación” del mundo. Reconfiguración de empleos : se crean puestos relacionados con el mantenimiento, la programación y la supervisión de robots, mientras que se eliminan tareas manuales de escaso valor añadido.

: se crean puestos relacionados con el mantenimiento, la programación y la supervisión de robots, mientras que se eliminan tareas manuales de escaso valor añadido. Dependencia tecnológica: muchos países dependen de equipos y servicios robóticos procedentes de China, lo que otorga a Pekín parte del poder en las negociaciones.

Por otro lado, el gobierno chino está trabajando en la creación de estándares para humanoides y sistemas de IA encarnada, abarcando desde la arquitectura técnica hasta aspectos de seguridad y ética. No se trata de altruismo; quien establezca las normas puede influir en la dirección del mercado y marginar a competidores que no las cumplan.

Este control sobre el diseño del futuro del trabajo resulta inquietante. Si la fábrica global se colma de máquinas diseñadas, fabricadas y controladas desde China, el resto del mundo tendrá que decidir si compite, colabora o se resigna. Por ahora, lo único que parece claro es que la revolución de las máquinas ha dejado de ser una fantasía y no se limita a robots simpáticos en exposiciones; es un cambio estructural que se mide en turnos de ocho horas, líneas de montaje y millones de unidades producidas.

Y mientras los humanoides acaparan todos los titulares, la auténtica transformación proviene de esos robots discretos que no bailan ni hablan, pero que, de manera silenciosa, están redefiniendo cómo se lleva a cabo el trabajo.