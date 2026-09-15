En medio de advertencias sobre riesgos existenciales y llamados a la cautela desde Silicon Valley, Estados Unidos y China han dejado claro que no tienen intención de ralentizar el desarrollo de la inteligencia artificial.

Mientras directivos de las grandes empresas tecnológicas abogan por un freno en el avance de los modelos más sofisticados, tanto la Casa Blanca como el gobierno de Pekín abogan por mantener su ventaja en una tecnología que consideran crucial para su seguridad nacional, su economía y su influencia en el mundo .

En Washington, el mensaje político es muy claro. El presidente Donald Trump ha calificado a quienes piden mayores regulaciones y posibles restricciones como “fuerzas negativas” y sostiene que Estados Unidos no puede permitirse disminuir el ritmo si desea encabezar la inteligencia artificial frente a China . Esta idea se concreta en una frase que se ha vuelto un mantra: quien gane en la IA, gana en la arena global.

Una competición donde “quien gane en la IA, gana”

No se trata solo de una estrategia electoral. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, advierte que una moratoria apresurada sobre la IA “haría que perdiéramos la carrera frente a China” y representaría “una amenaza para todos y cada uno de los estadounidenses” . La prioridad está en mantener la velocidad de la innovación, incluso si eso implica lidiar con riesgos que los propios expertos del sector consideran serios, como ciberataques masivos, bioterrorismo o la pérdida de control sobre sistemas avanzados .

En Pekín, aunque el discurso oficial es más suave, la meta es igualmente ambiciosa. El Ministerio de Exteriores aboga por una IA “orientada al bien” y rechaza las “narrativas de amenaza” que, según afirman, obstaculizan la gobernanza global de esta tecnología . Al mismo tiempo, medios de comunicación estatales acusan a parte de la comunidad tecnológica estadounidense de usar las alarmas sobre los peligros de la IA como un “manual de guerra fría” para frenar el avance chino .

El resultado práctico de esta dinámica es que nadie se atreve a ser el primero en reducir la marcha. Como señalaba un análisis reciente, todos dicen querer poner un límite a la carrera… pero nadie confía lo suficiente en el otro como para dar ese paso y quedar rezagado .

Avances en IA sin freno… y sin controles adecuados

La industria de la IA ha prosperado bajo una lógica simple: maximizar la capacidad y la escala, dejando para después las barreras de seguridad. Esto se refleja en la desconexión entre el avance de los modelos y el desarrollo de los mecanismos para controlarlos. Un informe de la organización Guidelight concluye que ninguno de los principales laboratorios —Anthropic, Google, Meta, OpenAI o xAI— cuenta todavía con sistemas de seguridad plenamente eficaces para supervisar y contener sus propios modelos más avanzados .

Según ese estudio, las empresas han progresado en la detección, aprendiendo a registrar y revisar parte de la actividad interna de sus sistemas . Sin embargo, siguen siendo deficientes en aspectos fundamentales:

Prevención de comportamientos indeseables

de comportamientos indeseables Contención efectiva cuando un modelo se comporta incontroladamente

efectiva cuando un modelo se comporta incontroladamente Capacidad de “tirar del freno de emergencia” si algo sale mal

La situación recuerda a construir un coche deportivo de 500 caballos y dejar el diseño de los frenos para más adelante. Además, la presión competitiva no ayuda: los laboratorios luchan por alcanzar una “superinteligencia” que tenga la capacidad de mejorarse a sí misma, mientras algunas voces internas los acusan de “jugar con nuestras vidas” al no garantizar controles robustos antes de seguir incrementando su potencia .

Paralelamente, ejecutivos como Dario Amodei (Anthropic), Sam Altman (OpenAI) y Elon Musk han solicitado un freno en el avance de la IA y una regulación federal más rigurosa, en vista de los riesgos vinculados a ciberataques, bioterrorismo y disrupciones económicas severas . A pesar de estas peticiones, ni Washington ni Pekín parecen dispuestos a renunciar al ritmo actual.

Seguridad cibernética: la nueva fuente de riesgo

La inteligencia artificial es considerada una herramienta esencial en la próxima generación de conflictos digitales. Pekín propone una supervisión más estricta sobre datos, algoritmos e infraestructuras de computación, prestando especial atención a su uso tanto civil como militar . Washington, por su parte, admite que los modelos avanzados podrían facilitar ciberataques a infraestructuras críticas y fortalecer capacidades militares, pero se resiste a crear nuevas organizaciones reguladoras a escala G20 que limiten su capacidad de maniobra .

Los escenarios que inquietan a los especialistas combinan IA y ciberseguridad:

Sistemas capaces de automatizar campañas masivas de phishing y fraude

y fraude Modelos que desarrollan exploits avanzados y herramientas para atacar redes sensibles

IA que coordina ataques simultáneos contra servicios financieros, energéticos o del sector salud

El problema es que, como reconocen los informes independientes, las medidas defensivas evolucionan más lentamente que las ofensivas. Los sistemas actuales son mejores detectando amenazas que previniéndolas y apenas poseen formas efectivas de detener un modelo que aprende a eludir las barreras . Tanto China como Estados Unidos hablan de una gobernanza “precisa y efectiva” de la IA , pero en la práctica prefieren no arriesgar su ventaja tecnológica.

Innovación, poder y un tablero sin árbitros

Detrás de todas estas tensiones hay una cuestión fundamental: la innovación tecnológica y el poder geopolítico caminan de la mano. Para Washington, que China gane la carrera de la IA “haría irrelevantes las fortalezas estratégicas de Estados Unidos”, incluso su abultado presupuesto de defensa . Para Pekín, permitir que un solo país domine la IA es una idea inaceptable; su objetivo declarado es que ninguna potencia controle esta tecnología sin contrapesos .

Mientras ambos países se preparan para nuevas rondas de conversaciones bilaterales sobre cómo regular los modelos más poderosos , siguen desarrollando sistemas cada vez más capaces y, en el caso de China, promoviendo modelos de código abierto que otras compañías —incluidas algunas estadounidenses— comienzan a incorporar . El tablero global se llena de modelos avanzados, normas fragmentarias y un escaso número de informes que repiten la misma advertencia: la velocidad de los frenos no acompaña al impulso de los motores .

Entre tantas declaraciones solemnes, hay un aspecto que no se debe pasar por alto: en esta carrera, nadie desea ser el primero en levantar el pie del acelerador, pero todos echan un vistazo de reojo al muro que se aproxima al final de la recta.