Barcelona se sumerge en la Inteligencia Artificial: ocho días de innovación, negocios y tecnología

Barcelona afronta una semana en la que la inteligencia artificial saldrá de las salas de conferencias para ocupar distintos escenarios de la ciudad. Del 16 al 23 de septiembre, AI Week Barcelona desplegará una programación que combinará tecnología, emprendimiento, inversión y formación a través de talleres, demostraciones, encuentros empresariales, debates, cenas y actividades de networking.

El gran eje de esta iniciativa será AI Summit Barcelona 2026, cuya segunda edición se celebrará los días 22 y 23 de septiembre en el World Trade Center Barcelona. La propuesta pretende ampliar el alcance habitual de un congreso tecnológico y convertir a la propia ciudad en un espacio de encuentro para empresas, desarrolladores, inversores, emprendedores, instituciones y comunidades vinculadas a la inteligencia artificial.

“No queríamos organizar únicamente dos días de conferencias dentro de un mismo edificio. Nuestra ambición es que Barcelona viva la inteligencia artificial durante toda una semana”, explica Guillaume Rostand, CEO de AI Summit Alliance. En su planteamiento, el Summit será el principal punto de encuentro, pero estará integrado en una programación mucho más amplia y distribuida.

Empresas, universidades y comunidades toman protagonismo

Uno de los elementos diferenciales de AI Week Barcelona será la participación directa del ecosistema tecnológico. Empresas, universidades, comunidades de desarrolladores, inversores y organizaciones especializadas podrán impulsar sus propias actividades dentro de la programación.

La agenda incluirá desde workshops técnicos y demostraciones de producto hasta desayunos de inversión, encuentros de founders, cenas para directivos, debates sectoriales y sesiones prácticas. AI Summit Alliance ofrecerá apoyo en la coordinación, organización y difusión de estas iniciativas para integrarlas en el calendario general.

La previsión de los organizadores es alcanzar alrededor de 50 eventos paralelos, una fórmula con la que buscan ampliar el número de conversaciones y abordar ámbitos muy diferentes de la inteligencia artificial.

Un hackathon para convertir ideas en productos

La dimensión más práctica llegará el 19 y 20 de septiembre con HackBarna, el hackathon oficial de AI Week Barcelona. Durante dos jornadas, más de 300 desarrolladores, diseñadores, emprendedores y otros perfiles tecnológicos trabajarán conjuntamente para convertir sus ideas en productos y soluciones funcionales.

La programación abordará, además, cuestiones relacionadas con el desarrollo de productos, los modelos de IA, la infraestructura tecnológica, la automatización, los datos, la inversión, la regulación, la creatividad, la implantación empresarial y el impacto de estas tecnologías sobre el futuro del trabajo.

10.000 asistentes en el gran encuentro de la IA

El colofón llegará los días 22 y 23 de septiembre con AI Summit Barcelona, que prevé reunir a unos 10.000 participantes y más de 200 ponentes en el World Trade Center Barcelona.

El congreso contará con conferencias magistrales, demostraciones, talleres, casos de uso y debates distribuidos en siete áreas temáticas. El objetivo será poner en contacto a quienes están desarrollando nuevas herramientas de inteligencia artificial con las empresas y organizaciones que ya están incorporándolas a sus procesos.

Barcelona quiere reforzar su posición en el mapa europeo de la IA

Detrás de AI Week Barcelona existe también una apuesta por reforzar el papel de la capital catalana como escenario internacional para el desarrollo y la aplicación de la inteligencia artificial.

La organización pone el foco en el ecosistema emprendedor de Barcelona, su capacidad para atraer talento internacional, la presencia de universidades y empresas tecnológicas y su experiencia como sede de grandes acontecimientos internacionales.

El modelo planteado pretende, además, alejarse del formato de un único evento centralizado. La propuesta apuesta por una red de actividades impulsadas por distintos actores del ecosistema, que podrán convocar a sus propias comunidades y aportar contenidos especializados.

Las organizaciones interesadas aún pueden presentar propuestas para organizar actividades paralelas e incorporarlas a la programación de AI Week Barcelona.

AI Week Barcelona 2026

Fechas: 16 al 23 de septiembre de 2026

Ciudad: Barcelona

Eventos paralelos previstos: 50

HackBarna: 19 y 20 de septiembre

AI Summit Barcelona: 22 y 23 de septiembre

Lugar: World Trade Center Barcelona

Formatos: talleres, demostraciones, meetups, debates, encuentros empresariales, actividades de inversión y networking.

Sobre AI Summit Barcelona

AI Summit Barcelona es una conferencia europea especializada en inteligencia artificial que reúne a expertos, emprendedores, directivos, inversores, instituciones y profesionales tecnológicos para analizar las tendencias, oportunidades y desafíos que plantea la evolución de esta tecnología.

El encuentro fue impulsado por Guillaume Rostand, presidente de French Tech Barcelona, junto a Adam Hruska y Tanguy Wincker, cofundadores de Rusker.

Sobre AI Summit Alliance

AI Summit Alliance es la organización responsable de AI Summit Barcelona y trabaja en el desarrollo del ecosistema de inteligencia artificial mediante eventos, contenidos, formación y comunidades destinadas a conectar talento, empresas, instituciones e inversores.