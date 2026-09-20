Díaz Ayuso subraya el “atractivo estratégico” de los centros de datos en España para la gestión de servicios públicos: “Son presente y futuro”

La Comunidad de Madrid suma una nueva gran inversión en el ámbito de las infraestructuras digitales. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha participado en Alcalá de Henares en el acto de colocación de la primera piedra del nuevo centro de procesamiento de datos que Nabiax construirá en el municipio, un proyecto que contempla una inversión de 800 millones de euros y que generará alrededor de 1.000 puestos de trabajo durante su fase de construcción.

Durante el acto, Díaz Ayuso ha destacado el papel que están adquiriendo los centros de datos en la economía y en la prestación de servicios. La presidenta madrileña ha señalado que estas instalaciones resultan cada vez más relevantes para ámbitos como la sanidad y la educación, pero también para el comercio electrónico y las plataformas digitales.

La dirigente regional ha defendido además la colaboración entre las administraciones públicas y las empresas privadas como vía para impulsar nuevas inversiones. En este sentido, ha asegurado que el Ejecutivo autonómico pretende facilitar el desarrollo de este tipo de proyectos y favorecer la actividad empresarial.

Según los datos aportados por la Comunidad de Madrid, actualmente existen 56 iniciativas relacionadas con centros de datos en la región. De ellas, 41 instalaciones ya están operativas y otras 15 se encuentran en proceso de construcción. A estas se suman unos 40 proyectos previstos, que en conjunto representarían inversiones cercanas a los 15.000 millones de euros.

El nuevo complejo de Nabiax será el quinto de la compañía en territorio madrileño y se integrará en una red internacional de 14 centros. La instalación contará con una capacidad de 80 megavatios y estará especialmente diseñada para albergar servicios vinculados a la inteligencia artificial y al cloud computing.

Uno de los elementos destacados del proyecto será su apuesta por la eficiencia energética y el consumo responsable de recursos. El centro utilizará exclusivamente electricidad procedente de fuentes renovables y dispondrá de un sistema de refrigeración que, según la compañía, permitirá mantener estable durante toda su vida útil el volumen de agua utilizado procedente de la red.

Con esta nueva infraestructura, Alcalá de Henares refuerza su posición dentro del mapa madrileño de grandes instalaciones digitales, en un momento de creciente demanda de capacidad para tecnologías como la inteligencia artificial, el almacenamiento de datos y los servicios en la nube.