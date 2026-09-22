China convierte el Gobi en una gigantesca batería solar para la era de la inteligencia artificial

En las faldas de los montes Tianshan, en el corazón del desierto del Gobi, se ha erigido una central solar que pone en tela de juicio la creencia común de que las placas solares «se apagan» al atardecer. La noticia, titulada China estrena una gigantesca planta solar capaz de producir electricidad incluso durante la noche, se puede consultar en El Mundo. En esta ubicación, la electricidad continúa fluyendo durante horas tras la puesta del sol, y lo hace sin depender de baterías de litio.

La instalación situada en Hami tiene una capacidad de 1 gigavatio (GW), compuesta por 900 MW en energía fotovoltaica y 100 MW en termosolar, utilizando almacenamiento en sales fundidas. Actualmente, es la planta solar híbrida más grande en funcionamiento en todo el mundo, funcionando casi como una gigantesca batería térmica escondida en la arena del desierto.

Un desierto transformado en laboratorio energético

Hami no es solo un espectáculo visual destinado a impresionar; es un laboratorio tangible donde se prueba la integración de fuentes renovables en una red sin depender únicamente de baterías químicas. Este complejo ocupa alrededor de 1.817 hectáreas de desierto, combinando una vasta extensión de paneles solares con un conjunto de espejos y se integra de manera directa a la red eléctrica de Xinjiang. La meta es clara: ofrecer energía limpia justo en el momento que más se requiere.

En su sección termosolar, se agrupan alrededor de 260.000 espejos móviles (heliostatos o reflectores Fresnel) en una superficie colectora de aproximadamente 800.000 m². Estos espejos siguen la trayectoria solar, concentrando la radiación en un receptor central donde un circuito de sales fundidas se calienta hasta alcanzar unos 550 ºC. Tales sales, una mezcla de nitratos de sodio y potasio, almacenan el calor durante horas con mínimas pérdidas, como un enorme termo diseñado para el suministro eléctrico.

Cuando el sol se oculta y la producción fotovoltaica se detiene, el sistema térmico se activa: el calor almacenado se transfiere al agua, transformándola en vapor a alta presión que mueve turbinas convencionales para generar electricidad. Esto permite una producción estable de 100 MW durante hasta ocho horas sin radiación directa, justo lo necesario para cubrir la franja crítica que va del atardecer a la madrugada.

En cifras destacadas:

Potencia total : 1.000 MW (900 MW FV + 100 MW CSP)

: 1.000 MW (900 MW FV + 100 MW CSP) Autonomía nocturna : hasta 8 horas a 100 MW

: hasta 8 horas a 100 MW Temperatura de las sales fundidas : ~550 ºC

: ~550 ºC Producción anual estimada: cerca de 2,07 TWh, que equivalen a aproximadamente 830.000 hogares

La planta se conectó a la red por primera vez en septiembre de 2025 y comenzó su operación comercial de prueba en julio de 2026, ya habiendo entregado varios millones de kilovatios hora al sistema regional. No es un proyecto experimental; se trata de un elemento clave del sistema eléctrico chino.

Sin baterías, pero con algoritmos

El enfoque en las sales fundidas no solo persigue evitar el alto coste y la dependencia de baterías de litio en grandes cantidades. También abre la posibilidad de implementar modelos operativos novedosos: el bloque fotovoltaico se encarga de proporcionar electricidad económica durante el día, mientras que el módulo térmico se utiliza para las horas pico nocturnas y para regular los picos y valles de demanda. Este delicado equilibrio necesita mucho más que un hardware sofisticado; requiere una inteligencia software.

China está empezando a articular esta estrategia bajo el concepto de “AI+ energy”, que implica la integración profunda de la inteligencia artificial en la gestión del sistema energético, desde la previsión de la demanda hasta la organización de centrales y el control de redes locales. La clase de instalación que representa Hami se ajusta perfectamente a esta visión: un recurso renovable despachable, capaz de adaptar su salida según indiquen los algoritmos, y no solo dependiendo de las condiciones climáticas.

La fusión de energía fotovoltaica masiva y termosolar con almacenamiento plantea diversas áreas donde las innovaciones en IA ya están en pruebas:

Predicción de la generación : modelos que anticipan la producción solar y la disponibilidad de energía térmica basándose en las condiciones meteorológicas y el estado de la instalación.

: modelos que anticipan la producción solar y la disponibilidad de energía térmica basándose en las condiciones meteorológicas y el estado de la instalación. Optimización del almacenamiento térmico : decidir cuándo cargar las sales a máxima capacidad y cuándo reservar parte de la potencia para futuras necesidades, reduciendo pérdidas y gastos.

: decidir cuándo cargar las sales a máxima capacidad y cuándo reservar parte de la potencia para futuras necesidades, reduciendo pérdidas y gastos. Despacho coordinado con otras fuentes renovables: ajustar la producción de la planta para compensar déficits de energía en otras áreas, evitando el sobredimensionamiento de las redes.

China prevé que para 2027 contará con al menos cinco modelos de IA dedicados al sector energético, más de una decena de proyectos piloto replicables y centenares de escenarios de aplicación, desde redes urbanas hasta macroplantas como la del Gobi. Hami se ubica así en un punto clave entre la innovación en el hardware solar y el software de gestión.

Impacto económico, climático y geopolítico

Más allá de la faceta técnica, la planta refuerza la posición de China no solo en el ámbito de las energías renovables, sino también en tecnologías de almacenamiento de nueva generación. Con una inversión cercana a los 480 millones de dólares, este proyecto busca demostrar que el almacenamiento térmico puede competir en coste con las baterías cuando se trata de gestionar grandes volúmenes y prolongados periodos de descarga. Si los datos respaldan esta experiencia, el modelo puede replicarse en otros desiertos del país y en regiones áridas de Asia Central.

Cada 2,07 TWh de electricidad limpia que el complejo produce anualmente sustituye generación de origen fósil y contribuye a la reducción de emisiones, lo cual es crucial en un sistema aún dependiente del carbón. Además, el hecho de que la planta proporcione potencia estable durante la noche disminuye la necesidad de mantener centrales térmicas solo para cubrir picos de demanda vespertinos.

En el ámbito geopolítico, China envía un mensaje claro: no solo está ampliando su capacidad renovable, también está avanzando en el control digital de la energía. La conjunción de infraestructuras como Hami con estrategias de inteligencia artificial aplicada a la red eléctrica refuerza su capacidad de negociación tecnológica y su potencial para ofrecer soluciones integrales a otros países que se encuentran en transición energética. Quien logre controlar la producción y el software que la regula, tiene el poder de marcar el ritmo.

Un “sol de noche” y algunas curiosidades

La instalación en el Gobi presenta detalles que, más allá del ingenio técnico, ayudan a visualizar su impacto. El campo termosolar se extiende como una suerte de “laguna metálica” de espejos que, desde las alturas, reflejan el cielo, conferiéndole a la zona un aspecto casi de ciencia ficción. Durante el día, muchos de estos espejos no generan un solo vatio de electricidad directa: se dedican a calentar las sales y a esperar la llegada de la noche.

Algunos datos curiosos:

La capacidad del complejo supera por 50 MW los récords anteriores de plantas híbridas en Oriente Medio.

los récords anteriores de plantas híbridas en Oriente Medio. La autonomía térmica ha sido diseñada para cubrir el periodo entre el atardecer y aproximadamente las 2 de la madrugada , cuando la demanda disminuye considerablemente.

, cuando la demanda disminuye considerablemente. En el argot técnico chino, ciertos documentos oficiales describen el sistema como una “batería solar externa” oculta en el desierto, una metáfora bastante certera de lo que sucede bajo la arena.

En definitiva, ese “sol que nunca se pone” sobre el Gobi no es un fenómeno mágico. Es el resultado de una cuidadosa combinación de espejos, sales a 550 ºC y algoritmos que aprenden rápidamente cómo mantener las luces encendidas incluso cuando el cielo se oscurece.