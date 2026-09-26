Madrid estrecha lazos con Silicon Valley para acelerar su apuesta por la inteligencia artificial

La Comunidad de Madrid quiere reforzar su posición en el mapa internacional de la innovación tecnológica y para ello ha puesto el foco en Silicon Valley. El Gobierno autonómico ha alcanzado un acuerdo de intenciones con Plug and Play, una de las principales plataformas internacionales de innovación y emprendimiento, con el objetivo de establecer conexiones entre ambos ecosistemas y sentar las bases de su futuro Centro de Excelencia de Inteligencia Artificial.

El acuerdo se produjo durante la visita del consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, a las instalaciones de la compañía en California, donde se reunió con su fundador y CEO, Saeed Amidi. El entendimiento contempla que representantes de ambas partes mantengan próximas reuniones para concretar las áreas de trabajo y estudiar posibles fórmulas de colaboración.

Entre las cuestiones que deberán abordarse figuran la definición de la estructura y funcionamiento del futuro centro, la búsqueda de socios y la identificación de oportunidades de cooperación. La iniciativa pretende, además, facilitar el intercambio de conocimiento y favorecer la llegada a Madrid de profesionales especializados y nuevos proyectos de inversión.

El futuro Centro de Excelencia de IA aspira a convertirse en un punto de conexión entre la Comunidad de Madrid y el ecosistema tecnológico de Silicon Valley, así como con la red internacional de Plug and Play, presente en alrededor de 60 países, entre ellos Reino Unido, Francia y Corea del Sur.

La intención del Ejecutivo autonómico es trasladar ese conocimiento al ámbito público mediante el desarrollo de herramientas basadas en inteligencia artificial que permitan modernizar la Administración y avanzar en el concepto de ciudad inteligente. La estrategia se enmarca en la apuesta de Madrid por consolidarse como un polo internacional de desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías.

La ciberseguridad, otro de los ejes de la visita

La agenda del consejero en California también incluyó una visita a Illumio, compañía especializada en seguridad de redes y protección de infraestructuras críticas. Allí, López-Valverde se reunió con su fundador y CEO, Andrew Rubin, para analizar posibles soluciones destinadas a mejorar la detección y contención de ciberataques.

El encuentro estuvo centrado en explorar nuevas herramientas que puedan contribuir a reforzar la protección de los sistemas tecnológicos de la Comunidad de Madrid ante un escenario de creciente digitalización.

López-Valverde defendió durante la visita que la seguridad informática debe ocupar un lugar central en la transformación digital, especialmente para garantizar la continuidad y protección de los servicios públicos, las instituciones y el tejido empresarial.

Con estas reuniones, el Gobierno regional busca ampliar sus vínculos con empresas y centros de referencia internacional tanto en inteligencia artificial como en ciberseguridad, dos ámbitos considerados estratégicos para su política de digitalización.