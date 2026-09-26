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Innovación y transformación digital

Madrid estrecha lazos con Silicon Valley para acelerar su apuesta por la inteligencia artificial

La Comunidad firma un acuerdo de intenciones con Plug and Play para diseñar su futuro Centro de Excelencia de IA, atraer inversión y talento internacional y desarrollar soluciones aplicadas a los servicios públicos y las ciudades inteligentes.

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Plug and Play PD.
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La Comunidad de Madrid quiere reforzar su posición en el mapa internacional de la innovación tecnológica y para ello ha puesto el foco en Silicon Valley. El Gobierno autonómico ha alcanzado un acuerdo de intenciones con Plug and Play, una de las principales plataformas internacionales de innovación y emprendimiento, con el objetivo de establecer conexiones entre ambos ecosistemas y sentar las bases de su futuro Centro de Excelencia de Inteligencia Artificial.

El acuerdo se produjo durante la visita del consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, a las instalaciones de la compañía en California, donde se reunió con su fundador y CEO, Saeed Amidi. El entendimiento contempla que representantes de ambas partes mantengan próximas reuniones para concretar las áreas de trabajo y estudiar posibles fórmulas de colaboración.

Entre las cuestiones que deberán abordarse figuran la definición de la estructura y funcionamiento del futuro centro, la búsqueda de socios y la identificación de oportunidades de cooperación. La iniciativa pretende, además, facilitar el intercambio de conocimiento y favorecer la llegada a Madrid de profesionales especializados y nuevos proyectos de inversión.

El futuro Centro de Excelencia de IA aspira a convertirse en un punto de conexión entre la Comunidad de Madrid y el ecosistema tecnológico de Silicon Valley, así como con la red internacional de Plug and Play, presente en alrededor de 60 países, entre ellos Reino Unido, Francia y Corea del Sur.

La intención del Ejecutivo autonómico es trasladar ese conocimiento al ámbito público mediante el desarrollo de herramientas basadas en inteligencia artificial que permitan modernizar la Administración y avanzar en el concepto de ciudad inteligente. La estrategia se enmarca en la apuesta de Madrid por consolidarse como un polo internacional de desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías.

La ciberseguridad, otro de los ejes de la visita

La agenda del consejero en California también incluyó una visita a Illumio, compañía especializada en seguridad de redes y protección de infraestructuras críticas. Allí, López-Valverde se reunió con su fundador y CEO, Andrew Rubin, para analizar posibles soluciones destinadas a mejorar la detección y contención de ciberataques.

El encuentro estuvo centrado en explorar nuevas herramientas que puedan contribuir a reforzar la protección de los sistemas tecnológicos de la Comunidad de Madrid ante un escenario de creciente digitalización.

López-Valverde defendió durante la visita que la seguridad informática debe ocupar un lugar central en la transformación digital, especialmente para garantizar la continuidad y protección de los servicios públicos, las instituciones y el tejido empresarial.

Con estas reuniones, el Gobierno regional busca ampliar sus vínculos con empresas y centros de referencia internacional tanto en inteligencia artificial como en ciberseguridad, dos ámbitos considerados estratégicos para su política de digitalización.

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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