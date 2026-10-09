Ayuso fija el rumbo tecnológico de Madrid: innovación, seguridad y libertad bajo un mismo marco

La Comunidad de Madrid quiere consolidarse como un referente en innovación tecnológica sin perder de vista los derechos y las necesidades de las personas. Su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido la necesidad de establecer reglas proporcionadas para el desarrollo y la aplicación de las nuevas tecnologías, de manera que favorezcan la innovación y mantengan como prioridad el bienestar humano, la vida y la libertad.

La dirigente autonómica trasladó este mensaje durante la clausura del Foro Tecnológico Global, organizado por la Asociación Española de Empresas de Consultoría (AEC) en San Lorenzo de El Escorial. En su intervención, destacó el potencial de Madrid para afrontar los retos de la transformación digital y señaló ámbitos como la inteligencia artificial, la computación cuántica, la protección frente a amenazas digitales y la capacitación tecnológica como ejes de la estrategia regional.

Ayuso aseguró que Madrid cuenta con las condiciones necesarias para desenvolverse en un escenario cada vez más digitalizado y conectado internacionalmente. A su juicio, los avances tecnológicos deben contribuir a mejorar la sociedad y ampliar las libertades, siempre desde una perspectiva equilibrada que permita compatibilizar el progreso con un uso responsable de estas herramientas.

La inteligencia artificial, al servicio de la Administración

Entre las iniciativas previstas por el Ejecutivo autonómico figura la elaboración de un Plan Estratégico Regional de Inteligencia Artificial. Este documento marcará las líneas de actuación para integrar esta tecnología en los servicios públicos, con el objetivo de mejorar su utilidad y eficiencia sin renunciar a la seguridad ni a la responsabilidad en su aplicación.

A esta hoja de ruta se suma la Ley de Administración Digital e Inteligencia Artificial, que se encuentra en fase de tramitación parlamentaria. Su futura entrada en vigor pretende facilitar una transformación de la Administración madrileña hacia un modelo más ágil y accesible, con mecanismos de transparencia, supervisión y protección para los ciudadanos.

Un modelo digital para anticipar las necesidades de Madrid

La planificación de infraestructuras y servicios también ocupará un lugar destacado en esta estrategia. Para ello, la Comunidad trabaja en el desarrollo de un Gemelo Digital de la región, una representación virtual del territorio que permitirá estudiar diferentes escenarios, prever necesidades futuras y respaldar la toma de decisiones públicas.

Esta herramienta podrá utilizarse para evaluar proyectos, planificar nuevas infraestructuras y analizar cómo responder ante distintas situaciones antes de trasladar las decisiones al entorno real.

En el ámbito de la investigación avanzada y las comunicaciones, Madrid participa además en el despliegue de infraestructuras europeas de comunicación cuántica segura, en el marco de la iniciativa EuroQCI. A ello se añade la previsión de que la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) albergue el que será el primer ordenador cuántico de España.

Con estas actuaciones, el Gobierno regional busca reforzar las capacidades tecnológicas del territorio y avanzar en la digitalización de los servicios públicos. El planteamiento defendido por Ayuso sitúa así el reto de la innovación en una doble dimensión: aprovechar las oportunidades que ofrecen las nuevas herramientas y garantizar que su desarrollo responda a criterios de seguridad, transparencia y respeto a las libertades individuales.