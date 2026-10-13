El día en que los hackers transformaron cientos de neveras francesas en hornos

La imagen parece extraída de una película de bajo presupuesto: congeladores repletos de comida que comienzan a calentar su interior mientras las tiendas están cerradas. Sin embargo, esta insólita situación se vivió en Francia. Un ataque cibernético logró apoderarse de los sistemas de refrigeración en numerosos supermercados, generando pérdidas millonarias, como recoge BBC News Mundo, que compiló los primeros datos sobre el acontecimiento.

Los atacantes alteraron el software que regula la temperatura. En algunos locales, los equipos llegaron a alcanzar hasta 50 °C durante aproximadamente seis horas. Ante el potencial riesgo sanitario, las cadenas de supermercados se vieron obligadas a retirar productos frescos y congelados. La fiscalía de París ha abierto una investigación por un ataque “a gran escala” contra varias empresas de distribución.

Una nevera también forma parte de la superficie de ataque

Las cifras reveladas apuntan a un impacto considerable, aunque todavía se consideran preliminares. Según los datos proporcionados por las cadenas de supermercados, unas 400 tiendas se vieron afectadas de un total cercano a 15.000 supermercados en Francia. Intermarché indicó que alrededor de 150 de sus establecimientos sufrieron el incidente; Netto, que también forma parte del grupo Les Mousquetaires, figuró entre las marcas impactadas. Coopérative U, Carrefour, Monoprix y E.Leclerc también reportaron problemas en algunos de sus centros.

Dos supermercados en Alsacia estimaron pérdidas conjuntas del orden de 270.000 euros. Si se toma en cuenta el impacto a nivel nacional, las pérdidas podrían ascender a varios millones, e incluso se estima que en una sola jornada podrían haber alcanzado decenas de millones de euros, según declaraciones recogidas por CNN. Además del desperdicio de alimentos, se registraron pequeños incendios y equipos que quedaron inoperativos.

El incidente habría aprovechado una vulnerabilidad en los sistemas de gestión de refrigeración suministrados por la empresa danesa Danfoss. La compañía aseguró que los equipos afectados estaban usando firmware desactualizado. Este aspecto pone de manifiesto uno de los problemas más comunes con la tecnología conectada: los dispositivos no suelen fallar por su sofisticación, sino porque continúan operando durante años con un software que no recibe actualizaciones.

Elemento Consecuencia Control remoto de la temperatura Calentamiento y descongelación de los equipos Firmware desactualizado Exposición a vulnerabilidades conocidas Conexión entre tiendas y proveedor Posible propagación simultánea Alimentos perecederos Destrucción de existencias y desperdicio Sistemas físicos conectados Riesgo de incendios y daños operativos

Este ataque también suscita interrogantes sobre la responsabilidad. Una tienda puede proteger sus ordenadores, pero a la vez tener expuesto el sistema que controla las cámaras frigoríficas, las puertas automáticas o la climatización. La seguridad ya no es simplemente una cuestión de contraseñas; afecta a la cadena de suministro, al mantenimiento industrial y a la continuidad del negocio.

La IA acelera tanto la defensa como el ataque

La inteligencia artificial no es directamente culpable del incidente en Francia, pero sí transforma el contexto. Los delincuentes pueden utilizar herramientas automatizadas para detectar sistemas vulnerables, identificar versiones antiguas de software y probar credenciales a gran velocidad. Esta misma capacidad permite a los equipos de seguridad reconocer comportamientos sospechosos, examinar miles de registros y bloquear órdenes que no se alinean con el funcionamiento habitual.

Un sistema de refrigeración que incrementa abruptamente la temperatura en cientos de tiendas debería activar una serie de alarmas. La IA puede aprender los patrones habituales de cada establecimiento y diferenciar entre un fallo local y una orden coordinada. Además, tiene la capacidad de priorizar vulnerabilidades críticas, aunque no sustituye la necesidad de actualizar equipos ni de contar con una infraestructura segura. Un algoritmo no resolverá por sí solo el problema de una contraseña reutilizada o un firmware que ha quedado obsoleto.

La dificultad aumenta porque muchas empresas operan con redes excesivamente integradas. Si un atacante logra ingresar a través de un proveedor externo, puede acceder a otros sistemas que no deberían estar interconectados. La segmentación es esencial: el software que gestiona una cámara frigorífica no debería comunicarse libremente con los sistemas de caja, terminales de pago o servidores corporativos.

Las medidas más urgentes son conocidas, aunque a menudo resultan incómodas:

Inventariar todos los dispositivos conectados y sus versiones de software.

Sustituir equipos que ya no admiten parches de seguridad.

Segmentar las redes industriales de las redes administrativas.

Exigir autenticación multifactor para el acceso remoto.

Mantener controles manuales y alarmas independientes de Internet.

Probar planes de emergencia que aborden la pérdida de alimentos, incendios y cierres temporales.

Revisar contratos con proveedores y pólizas de seguro para cubrir incidentes físicos.

El episodio ocurrido en Francia resalta que la transformación digital no concluye al conectar un dispositivo a la nube. Más bien, la aventura comienza ahí. Y, en ocasiones, la distancia entre una operación eficiente y un almacén repleto de comida echada a perder se reduce a una actualización pendiente. La próxima nevera inteligente tal vez no deba hablar tanto, pero sí es fundamental que entienda cuándo debe quedarse fría.