La Comunidad de Madrid acoge la Tech Week, referente en IA, ciberseguridad e innovación

La Comunidad de Madrid se prepara para situarse en el centro del panorama tecnológico internacional con la celebración de la segunda edición de Madrid Tech Week, una iniciativa que convertirá a la capital en punto de encuentro para empresas, especialistas y profesionales vinculados a la innovación. Entre el 28 de octubre y el 5 de noviembre, siete espacios de la ciudad acogerán una agenda que combinará inteligencia artificial, seguridad digital, economía tecnológica y avances industriales.

El programa contará con la participación de más de 1.200 compañías y 600 especialistas, que podrán intercambiar conocimientos y explorar nuevas oportunidades de colaboración. La oferta incluirá foros internacionales, exposiciones sectoriales y conferencias centradas en la evolución de los negocios digitales, la automatización y los nuevos modelos de producción.

La ciberseguridad y las finanzas digitales abren el calendario

La jornada inaugural tendrá lugar el miércoles 28 de octubre en el Centro Digitaliza Madrid, donde se celebrará CYSAT, una cita internacional centrada en los desafíos de la ciberseguridad en el ámbito espacial. El encuentro abordará un campo estratégico para la protección de satélites, infraestructuras y sistemas tecnológicos vinculados al espacio.

Ese mismo día arrancará en el Palacio de Cibeles Merge Madrid, cuya programación continuará el jueves 29. El congreso pondrá el foco en las infraestructuras digitales aplicadas a la gestión de activos, con especial atención a las criptomonedas y la tecnología blockchain. Reguladores, entidades bancarias, fondos de inversión y representantes del sector analizarán las posibilidades de conectar los sistemas financieros convencionales con los nuevos entornos de comercio digital.

La iniciativa también incorporará competiciones dirigidas a startups, con el propósito de impulsar proyectos emergentes y favorecer la proyección internacional del tejido empresarial tecnológico madrileño.

Marketing, industria avanzada e inteligencia artificial

La programación continuará el 3 de noviembre en Madnum, en la zona de Méndez Álvaro, con Bold Talks’26, una jornada dedicada a las tendencias que están transformando el marketing digital y las estrategias de comunicación empresarial.

Los días 4 y 5 de noviembre, IFEMA concentrará buena parte de la actividad con dos citas especializadas. Por un lado, Madrid Tech Show reunirá a empresas y profesionales para abordar las principales novedades del mercado tecnológico. Por otro, Advanced Manufacturing Madrid mostrará soluciones vinculadas a la robótica, la automatización industrial, los materiales innovadores y los procesos de fabricación avanzada.

A esta agenda se sumará el Singularity Summit Spain, que tendrá como escenario el Espacio Acciona. En este encuentro, los participantes analizarán cómo tecnologías como la inteligencia artificial y la biotecnología pueden modificar la actividad de las organizaciones y generar cambios en distintos ámbitos de la sociedad.

Antes del inicio oficial de Madrid Tech Week, los días 23 y 24 de octubre, la región acogerá XFutures 2026. Este foro internacional reunirá a más de 40 directivos y referentes de compañías como Microsoft, Google, Airbus, BBVA, Mastercard, IKEA, HP, Samsung, Sony Music y Danone. El debate girará en torno a los cambios que las tecnologías emergentes, especialmente la inteligencia artificial, están provocando en las empresas, la economía y las relaciones sociales.

Madrid reconocerá a los referentes de la innovación tecnológica

La agenda incluirá también una nueva iniciativa de reconocimiento al sector: los Global Tech Leaders Awards 2026, promovidos por el Gobierno regional para distinguir a profesionales, empresas y organismos que destaquen por su contribución al progreso tecnológico y la transformación digital.

La ceremonia se celebrará el 3 de noviembre en la Real Casa de Correos y contará con cinco categorías. Entre ellas figura el Global Tech Leader Award, destinado a reconocer la trayectoria de figuras destacadas de la industria, y el Global Tech Company Award, que premiará a compañías que hayan utilizado la tecnología como palanca de crecimiento y competitividad.

La inteligencia artificial y las tecnologías emergentes tendrán su propio reconocimiento a través del Global AI & Emerging Technologies Award, dirigido a profesionales y proyectos sobresalientes en estos campos.

Por su parte, el Global Tech Impact Award distinguirá iniciativas con repercusión social o medioambiental, así como propuestas centradas en la captación y el desarrollo del talento. Completa la lista el Global Public International Innovation Award, que reconocerá a administraciones y entidades públicas que impulsen la digitalización para mejorar la calidad y la eficiencia de los servicios públicos.

Con esta programación, Madrid Tech Week aspira a reforzar la conexión entre empresas, instituciones y profesionales, además de favorecer la difusión de nuevas soluciones tecnológicas y consolidar la posición de la región como espacio de referencia para la innovación.