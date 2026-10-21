Cómo vencer el temor a la inteligencia artificial a partir de los 65

No hay que tener miedo.

La inteligencia artificial ha dejado de ser un concepto relegado a laboratorios o a las películas de ciencia ficción. Hoy en día, la encontramos en motores de búsqueda, teléfonos móviles, entidades bancarias, sistemas de salud y aplicaciones que sugieren lecturas o películas.

Para muchos mayores de 65 años, el desafío no radica en comprender cómo opera un algoritmo, sino en lidiar con una herramienta que parece actualizarse continuamente. La clave no es convertirse en programador, sino avanzar de manera pausada, experimentar con tareas básicas y mantener el criterio personal.

El miedo no implica falta de capacidad

La inquietud puede tener múltiples orígenes: miedo a cometer errores, preocupación por la privacidad, confusión entre respuestas fiables y respuestas fabricadas, o el temor a que la tecnología reemplace relaciones humanas y empleos. Estas inquietudes no son infundadas. Los sistemas de IA pueden fallar, perpetuar sesgos y facilitar nuevas formas de engaño.

No obstante, la edad no determina la habilidad para aprender. Los mayores poseen experiencia, un entendimiento del contexto y la capacidad de identificar cuándo algo no tiene sentido. Estas capacidades son particularmente valiosas porque la IA puede generar texto rápidamente, pero no siempre capta bien las particularidades de una situación específica.

Es esencial cambiar el enfoque. No se trata de “dominar la IA”, un término que suena demasiado a examen final, sino de aprender a utilizar una herramienta concreta para necesidades reales.

Comenzar con tareas pequeñas

La primera experiencia debe ofrecer resultados palpables y suponer un bajo riesgo. Por ejemplo:

Resumir un texto extenso.

Definir una palabra técnica.

Elaborar una lista de preguntas para una visita al médico.

Escribir un mensaje y luego revisarlo.

Traducir una oración.

Organizar una receta o confeccionar una lista de compras.

Simplificar una explicación compleja en pasos claros.

Una solicitud precisa puede bastar: “Explícamelo con palabras sencillas y en cinco pasos”. También se puede solicitar una versión alternativa: “Hazlo más breve” o “Proporciona un ejemplo”. La IA no se ofende si se le corrige; no castiga a nadie por preguntar de manera incorrecta.

Una progresión práctica podría seguir este esquema:

Observar cómo reacciona la herramienta. Solicitar ayuda con tareas que ya se conocen. Comparar el resultado con el conocimiento personal. Corregir errores y volver a consultar. Utilizarla solo cuando realmente sea útil.

El aprendizaje resulta más efectivo cuando incluye ejemplos relevantes, texto claro, vídeos breves y un entorno en el que equivocarse no cause vergüenza. Las sesiones con familiares, en bibliotecas, centros de mayores o asociaciones pueden proporcionar ese espacio seguro.

La regla de oro: la IA colabora, pero no decide

Una respuesta convincente no siempre significa que sea correcta. La IA puede fabricarse datos, confundir fechas o presentar una opinión como si fuera un hecho. Por ello, es prudente revisar con especial atención cualquier información sobre:

Salud y medicación.

Finanzas, inversiones y banca.

Trámites administrativos.

Contratos y asuntos legales.

Noticias y mensajes alarmistas.

En estos aspectos, la herramienta puede ser útil para formular preguntas o entender un documento, pero la toma de decisiones debe ser realizada por un profesional o la entidad correspondiente. La IA brilla más como asistente que como autoridad.

También es recomendable pedirle que aclare sus dudas o que distinga entre hechos y sugerencias. Sin embargo, la revisión por parte de un humano sigue siendo absolutamente esencial. La experiencia adquirida durante años no se torna obsoleta ante un texto generado, al contrario, permite una mejor evaluación del mismo.

Privacidad: lo que es mejor no compartir

El temor a la IA puede incentivarnos a adoptar hábitos de seguridad. En ningún caso deberían ingresarse en herramientas abiertas datos como:

DNI o pasaporte.

Contraseñas y códigos de verificación.

Números de cuentas o tarjetas.

Fotocopias de documentos.

Historias clínicas completas.

Contactos de otras personas.

Información que identifique a un familiar vulnerable.

Para consultar un texto, basta con omitir nombres, números y direcciones. En lugar de copiar una carta con información personal, podrías formular: “Este documento trata sobre una renovación de contrato. ¿Qué preguntas debería plantear?”. Aunque la diferencia parezca mínima, reduce notablemente la exposición.

Además, las estafas se han vuelto más sofisticadas. La clonación de voces y vídeos manipulados pueden hacer que creas que un familiar necesita dinero con urgencia. Al recibir una llamada o mensaje extraño, es aconsejable colgar y comunicarse con esa persona a través de un número conocido. La urgencia suele ser mala consejera y excelente aliada del estafador.

Avances a comprender, sin necesidad de tragar el manual completo

La IA generativa ya tiene la capacidad de crear textos, imágenes, audio y vídeo. Los asistentes de voz responden a preguntas y ciertos servicios integran funciones que permiten resumir documentos o automatizar tareas. Estos avances ofrecen oportunidades, pero también incrementan la necesidad de verificar la información.

En la vida cotidiana, las aplicaciones pueden mejorar la accesibilidad a través de la lectura en voz alta, traducciones, subtítulos o interfaces guiadas. También sirven para organizar actividades, aprender un idioma o mantener conversaciones de práctica. En el ámbito de la salud, algunas soluciones analizan datos o identifican patrones, pero eso no convierte a la máquina en médico ni permite prescindir de la supervisión profesional.

Situación Uso razonable de la IA Precaución Carta complicada Pedir una explicación sencilla Confirmar obligaciones y fechas Cita médica Preparar preguntas No cambiar tratamientos Noticia dudosa Identificar qué datos verificar Consultar fuentes confiables Mensaje familiar Mejorar la redacción No compartir información sensible Trámite Ordenar los pasos Confirmar el procedimiento oficial

El truco está en diferenciar entre automatizar una tarea y delegar una decisión. Lo primero ahorra tiempo. Lo segundo requiere mucha más cautela.

Un plan en cuatro semanas

Una estrategia gradual puede ayudar a disminuir la ansiedad y recuperar la sensación de control:

Semana 1: conocer cuáles son las funciones de la herramienta y sus limitaciones.

conocer cuáles son las funciones de la herramienta y sus limitaciones. Semana 2: practicar con tareas simples y sin introducir datos personales.

practicar con tareas simples y sin introducir datos personales. Semana 3: repetir una actividad útil, como resumir documentos o redactar mensajes.

repetir una actividad útil, como resumir documentos o redactar mensajes. Semana 4: evaluar qué ha funcionado, qué errores se han presentado y lo que no vale la pena automatizar.

No es necesario dedicar largas horas. Quince minutos de práctica constante pueden resultar más productivos que una intensa sesión cargada de tecnicismos. También es recomendable limitar el consumo de noticias alarmistas sobre el futuro. La tecnología avanza rápidamente, pero no todas las innovaciones afectan a nuestra vida diaria.

Si el miedo causa insomnio, aislamiento o una ansiedad intensa, la solución no es forzarse a utilizar una aplicación. Consultar a un profesional de la salud podría ser lo más indicado. Aprender sobre tecnología debe incrementar la autonomía, no convertirse en otro motivo de presión.

La mejor manera de enfrentar una herramienta nueva no es entender cada detalle de su funcionamiento, sino saber cuándo usarla, cómo verificar la información y cuándo afirmar: “Esto lo revisa un ser humano”. Y esa última función, al menos por ahora, sigue conservando un matiz muy humano.