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Los emprendedores de la región son los más jóvenes y formados del país, con una media de 37,9 años

Más del 40% de las startups madrileñas utiliza la Inteligencia Artificial como su tecnología principal

La consejera Albert ha asistido a la presentación del Mapa del Emprendimiento 2026, estudio internacional elaborado por South Summit

Más del 40% de las startups madrileñas utiliza la Inteligencia Artificial como su tecnología principal
Rocío Albert PD.
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El 42% de las startups de la Comunidad de Madrid utiliza Inteligencia Artificial como tecnología principal, un porcentaje al nivel de la media mundial, como refleja el Mapa del Emprendimiento 2026, elaborado por la plataforma global de innovación South Summit, y a cuya presentación este viernes en la IE Tower de la capital ha asistido la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert.

Entre los aspectos más destacados del estudio figura la juventud de las personas que emprenden en la región, con una edad media de 37,9 años, tres menos que en el resto de España, mientras que un 47,1% lo hace por debajo de los 35.

Además, el 53,5% ha completado un máster y el 53,7% procede de un empleo corporativo, once puntos más que el dato estatal.

El ecosistema madrileño sobresale también por su carácter digital. Así, el 63,6% vende software puro, frente al 54,9% nacional, y la mitad atiende a más de un tipo de cliente. Asimismo, el 41,9% incorpora al menos una mujer entre sus socios fundadores.

De las 497 firmas españolas reseñadas en el Mapa, que analiza 2.753 de todo el mundo, 220 están radicadas en la Comunidad de Madrid, el 44,3% del total.

Asimismo, el informe retrata un tejido empresarial emergente en plena renovación: el 80,8% tiene menos de cinco años, frente al 74,1% del resto de España y al 68,9% del promedio internacional.

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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