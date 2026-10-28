Google presenta Genie 4, un modelo capaz de generar mundos virtuales interactivos

Un bosque, una metrópoli del futuro o una habitación repleta de robots pueden surgir a partir de una simple descripción escrita. Genie 4, que ha sido presentado por Google DeepMind, convierte esas indicaciones en entornos virtuales que pueden ser explorados y modificados a demanda, tal como explica Bloomberg Línea.

La gran diferencia respecto a un vídeo generado por inteligencia artificial radica en la interactividad. Este sistema no se limita a ofrecer una secuencia cerrada: calcula el mundo a medida que el usuario lo explora. Permite desplazarse con el teclado, cambiar las condiciones climáticas o introducir nuevos elementos utilizando lenguaje natural. La escena, por lo menos durante breves periodos, intenta conservar la coherencia.

Un simulador, más allá de un simple generador de imágenes

Los modelos generativos, en su mayoría, producen imágenes, textos o vídeos. Genie 4 pertenece a una categoría mucho más ambiciosa: los modelos del mundo. Su propósito es representar el funcionamiento de un entorno y predecir posibles eventos futuros. Por ejemplo, si una pelota rueda por una pendiente, el sistema calcula su trayectoria. Si aparece un personaje, debe determinar cómo se desplaza, reacciona y responde a las circunstancias.

Google afirma que esta versión mejora notablemente el realismo visual, el movimiento de los personajes y la simulación de fenómenos físicos, como colisiones y efectos aerodinámicos. Además, puede mantener la coherencia de una escena durante un tiempo aproximado de hasta dos minutos, casi el doble que su antecesor, Genie 3.

Su funcionamiento integra distintas capacidades de la familia Gemini. Un modelo contribuye con referencias sobre la apariencia y comportamiento del mundo real, mientras que otros sistemas ayudan a planificar los acontecimientos y a asegurar la coherencia de la simulación. Todo se genera fotograma a fotograma, en lugar de depender de un escenario completamente renderizado con antelación.

Un avance significativo es el sonido. Genie 4 incorpora de forma nativa ambientes, música y diálogos interactivos. El susurro del viento entre los árboles, el bullicio de una calle o la conversación entre dos personajes pueden ser parte de la escena y variar según las acciones del usuario.

Capacidad Qué aporta Creación desde texto o imagen Transforma una idea en un entorno exploratorio Edición en tiempo real Posibilita cambios en el clima, la cámara, personajes u objetos Física simulada Optimiza colisiones, movimientos y comportamientos de elementos Audio nativo Integra ambiente, música y diálogos Interacción Responde a controles y órdenes durante la experiencia

Del videojuego al laboratorio

La industria del videojuego es uno de los ámbitos más evidentes. Un diseñador podría convertir una idea en un prototipo jugable sin la necesidad de construir cada escenario, personaje y regla de interacción desde cero. También serviría para realizar pruebas rápidas de niveles, analizar comportamientos de los jugadores o crear mundos que varían según sus decisiones.

El cine y la televisión podrían utilizarlo como herramienta para la preproducción. Antes de filmar una escena, un equipo podría investigar de manera virtual una localización, modificar la iluminación, mover la cámara o verificar cómo funciona una secuencia de acción. Esto no reemplazaría necesariamente el rodaje, pero sí reduciría el tiempo dedicado a visualizar ideas. Para un director, sería como contar con un boceto audiovisual potenciado.

La simulación también abre nuevas puertas en áreas como educación, arquitectura y periodismo. Un estudiante podría caminar por una ciudad romana recreada, observar una reacción química en un entorno seguro o practicar un procedimiento médico sin riesgo para nadie. Un arquitecto podría implementar cambios en un edificio y explorar cómo influyen en la circulación, la luz o el contexto.

Entrenar robots y agentes de inteligencia artificial

Uno de los usos más prometedores está fuera del ámbito del entretenimiento. Los robots necesitan aprender a desenvolverse en entornos dinámicos: identificar objetos, calcular distancias, sortear obstáculos y adaptarse a situaciones imprevistas. Capacitarles en el mundo físico puede resultar costoso, lento y, en algunas ocasiones, peligroso. Un entorno virtual permite experimentar miles de escenarios sin poner en riesgo a una máquina real en cada intento.

La misma lógica se puede aplicar a los agentes de inteligencia artificial. Un sistema podría aprender a planificar un recorrido, coordinar tareas o reaccionar ante una emergencia dentro de una simulación. Posteriormente, se evaluarían sus resultados antes de implementarlo en un entorno real.

No obstante, este avance tiene sus limitaciones. Genie 4 aún se encuentra en fase experimental y el acceso ha sido limitado inicialmente a un grupo de evaluadores. Los análisis realizados sobre el modelo indican que los detalles visuales pueden variar, que algunos objetos no siempre permanecen y que ciertas modificaciones complejas pueden comprometer la continuidad de la escena.

Google tiene la intención de expandir el acceso a suscriptores de Google AI Ultra y a desarrolladores seleccionados a través de Gemini API y Google AI Studio. Aún quedan cuestiones por resolver, como el costo computacional, la duración de las simulaciones, la fiabilidad de las leyes físicas y la posibilidad de controlar con precisión lo que ocurre en ellas.

Algunas curiosidades de Genie 4

Es capaz de generar un mundo a partir de instrucciones escritas y permitir que el usuario lo explore utilizando el teclado.

Las órdenes pueden emitirse mientras la escena está activa: “cambia el tiempo”, “agrega una persona” o “mueve la cámara” pasan a ser parte de la experiencia en lugar de ser simples instrucciones previas.

El modelo es capaz de crear diálogos entre personajes, además de sonidos ambientales.

La simulación se calcula en tiempo real, lo que significa que no se trata de reproducir un vídeo predefinido.

Sus primeros probadores son desarrolladores de videojuegos y profesionales del cine.

La duración anunciada de hasta dos minutos puede parecer modesta, pero mantener la identidad, objetos, física y sonido durante ese intervalo es uno de los desafíos técnicos más relevantes.

Por el momento, Genie 4 se asemeja menos a una película finalizada y más a una ventana abierta hacia un mundo que sigue en construcción. La novedad radica en que, ahora, basta con escribir lo que debería suceder para que el escenario intente ajustarse a ello.