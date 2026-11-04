ChatGPT alcanza el 20 % del volumen de búsquedas de Google

La manera de buscar en internet se aleja progresivamente de simples listas de enlaces y se asemeja más a un diálogo. OpenAI ha declarado que ChatGPT alcanza ya el 20 % del volumen de consultas de Google. Una cifra impactante, aunque hay que tener en cuenta que no se basa en una medición completamente objetiva.

Esta afirmación proviene de Adam Fry, quien está al frente del desarrollo de productos de consumo de ChatGPT. Se refiere a aquellas preguntas que llevan al chatbot a realizar una búsqueda web. Por consiguiente, esto no significa que ChatGPT posea el 20 % del mercado de motores de búsqueda. Como suele pasar con el mundo de la inteligencia artificial, las explicaciones requieren un análisis más detallado.

Una comparación con matices

OpenAI categoriza como búsqueda cada consulta que provoca que ChatGPT busque en internet. Una sola conversación puede resultar en múltiples búsquedas, mientras que un usuario en Google suele contabilizarse de una forma diferente. Aún más, la compañía no ha hecho pública la fuente concreta del volumen que se ha usado para esta comparación entre ambos servicios.

Este porcentaje refleja el crecimiento de los asistentes que pueden ofrecer respuestas con contexto, resumir información y mantener una conversación. También indica un cambio en la conducta del usuario: cada vez más personas prefieren no tener que examinar diez resultados para obtener una respuesta, sino que desean una explicación directa. La comodidad tiene su atractivo, aunque la precisión sigue requiriendo el criterio humano.

Dato Qué significa 20 % Estimación de OpenAI sobre consultas que son similares a búsquedas Google Referencia usada para la comparación Medición independiente No disponible en el anuncio mencionado Unidad contada Pregunta que provoca una consulta web en ChatGPT

A pesar de estos avances, Google continúa teniendo una ventaja importante. Alcanzar una quinta parte del volumen de búsquedas no indica que se le haya superado, ni demuestra que los usuarios estén dejando el buscador. Las cifras surgen de metodologías diferentes que no permiten establecer comparaciones directas en cuanto a cuota de mercado, usuarios activos y cantidad de consultas.

El avance de la IA cambia el negocio

El avance de ChatGPT integra diversos desarrollos: modelos que pueden mantener el contexto, acceso a información actualizada, búsqueda multimodal y respuestas ajustadas a la intención del usuario. Este sistema tiene la capacidad de interpretar preguntas ambiguas, solicitar más detalles y reformular sus respuestas. A esto se suma una transformación en la búsqueda, que ahora se asemeja más a interactuar con un asistente que a introducir palabras clave.

Esta evolución tiene implicaciones para medios, anunciantes y empresas. Si un usuario encuentra la respuesta directamente en una interfaz de IA, es probable que visite menos páginas y vea menos anuncios tradicionales. Las organizaciones deberán concentrarse en mejorar la calidad de su contenido y asegurar que sus datos sean citados o resumidos por estos sistemas.

El crecimiento de ChatGPT no garantiza de manera automática su predominio. Fuentes externas citadas por medios de tecnología comentan sobre la creciente competencia entre ChatGPT, Gemini y Claude en el sector de servicios de IA. Además, las respuestas generadas pueden contener errores, mezclar fuentes o concluir de manera convincente sin un soporte adecuado. El buscador clásico puede ofrecer ruido, mientras que la IA podría dar una sensación excesiva de seguridad. Ninguna de las dos alternativas merece una confianza incondicional.

El dato del 20 % señala un giro en la escala de búsqueda, pero no el final de Google. La contienda que se avecina no girará solo en torno a encontrar información, sino en decidir quién la interpreta, quién controla su distribución y quién está dispuesto a pagar por figurar en esa respuesta.