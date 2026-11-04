Una falsa entrevista de trabajo, la puerta de entrada al histórico robo de criptomonedas a Binance

La inteligencia artificial ha dejado de ser únicamente una herramienta para ayudar en tareas como la programación o la redacción de textos. En el inesperado caso de Binance, queda claro cómo una falsa entrevista de trabajo se entrelazó con la ingeniería social, el malware y el uso de sistemas internos de IA.

Este ciberataque culminó el 29 de octubre de 2026, con un robo a gran escala que ascendió a unos 6.300 millones de dólares en activos digitales, conforme a la información facilitada por Binance y recogida por Reuters. La plataforma atribuyó la operación a hackers procedentes de Corea del Norte, aunque esta afirmación es solo parte de su investigación y no se traduce en una confirmación legal.

Una entrevista que nunca existió

La trama comenzó en septiembre. Un atacante se puso en contacto con un ingeniero de software de Binance a través de una plataforma de búsqueda de empleo legítima. Se hizo pasar por el director de proyectos de una empresa ficticia y organizó entrevistas falsas: una con una supuesta responsable de recursos humanos y otra con alguien que decía ser el director ejecutivo.

El proceso estaba diseñado para generar confianza. Se llevaron a cabo videollamadas, se presentaron perfiles sociales con fotos y la conversación fluía de manera natural. Pero todo cambió con la prueba técnica, que transformó el aparente proceso de selección en una trampa.

El candidato recibió un repositorio de código que debía descargar en su ordenador de trabajo. Ese contenido ocultaba un malware personalizado, capaz de iniciar su ejecución durante la instalación y evadir las protecciones del dispositivo. Es decir, el clásico “haz esta pequeña prueba” adquirió un matiz mucho más siniestro.

La IA como catalizador, no como villano

No fue suficiente con obtener acceso inicial. Según Binance, el 20 de octubre los atacantes emplearon el ordenador comprometido y una herramienta interna de inteligencia artificial para infiltrarse en los equipos de dos desarrolladores vinculados a las carteras digitales de la firma.

Los datos actuales no especifican qué sistema de IA fue utilizado ni qué vulnerabilidad en particular se aprovechó. Sin embargo, subrayan un riesgo relevante: una herramienta interna puede facilitar el trabajo legítimo, pero también puede amplificar el alcance de un intruso si cuenta con permisos excesivos, acceso a información sensible o conexiones con otros sistemas.

La secuencia de los eventos combinó diversos factores:

Ingeniería social a través de entrevistas laborales falsas.

Código malicioso en una supuesta prueba de programación.

Compromiso de un ordenador de la empresa.

Uso indebido de una herramienta interna de IA.

Robo de credenciales y tokens de despliegue.

Acceso al servicio que autoriza transacciones desde las carteras.

Millones transferidos en cuestión de minutos

Nueve días tras la vulneración de los sistemas de los desarrolladores, los hackers utilizaron credenciales robadas desde otro equipo. Activaron un contenedor y lanzaron un script malicioso que les permitió acceder al servicio de firma de carteras.

En solo cuatro minutos, cinco carteras conectadas a internet enviaron 233,46 millones de tokens XRP a una dirección bajo el control de los atacantes. Posteriormente, salieron otros activos, como aproximadamente 970.500 tokens SOL y 44,2 millones de OP, según el informe ofrecido por Binance.

La compañía afirmó que había logrado congelar o detener alrededor de 2.850 millones de dólares y había recuperado el 98 % de los activos comprometidos hasta el 31 de octubre. Además, indicaron que reconstruyeron el sistema de carteras, revisaron los controles de acceso de la herramienta de IA y reemplazaron los dispositivos que habían sido vulnerados.

Este caso deja una enseñanza incómoda para las empresas tecnológicas: el perímetro de seguridad hoy no se limita al cortafuegos. También abarca las entrevistas, los repositorios de código, las credenciales y cada asistente inteligente conectado a la infraestructura. A veces, el ataque comienza con una oferta de trabajo que resulta demasiado buena para ser cierta; en este caso, además, tuvo un coste altísimo.