El TJUE advierte de que el chatbot de Google podría vulnerar los derechos de la prensa

El debate sobre inteligencia artificial generativa, derechos de autor y periodismo ha llegado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El abogado general Maciej Szpunar advierte que el chatbot de Google podría afectar a los editores al reutilizar sus textos de forma que se reconozcan.

Cabe señalar que esta opinión aún no constituye una sentencia. Pero establece un límite significativo: una IA puede relatar los hechos de una noticia, aunque no debería reproducir su redacción hasta el punto de hacer que el artículo original se vuelva prescindible.

El caso que enfrenta a Like Company y Google

Este procedimiento, denominado C-250/25, se origina a raíz de una demanda interpuesta en Hungría por Like Company, que edita varios portales de información, en contra de Google. La empresa argumenta que sus publicaciones fueron utilizadas en relación con Gemini, el chatbot de inteligencia artificial de la compañía, y que luego fueron incluidas en las respuestas dirigidas a los usuarios.

Szpunar especifica que la legislación europea protege la manera concreta en que una editorial presenta una información, no los hechos en sí. Esta distinción impide que un medio reclame la propiedad exclusiva sobre un acontecimiento, pero a su vez resguarda el trabajo de redacción, selección y creación que convierte los datos en un artículo periodístico.

El posible incumplimiento dependería de varios aspectos:

Si el chatbot accedió al contenido eludiendo un muro de pago u otro tipo de barrera técnica.

Si la respuesta reproduce la expresión del artículo de forma reconocible.

Si el texto generado sustituye, en la práctica, la consulta de la publicación original.

Si el proveedor ha implementado medidas efectivas para evitar esos usos.

Además, la responsabilidad podría extenderse al proveedor en caso de que estas prácticas sean parte de su modelo de negocio o si no ha adoptado controles adecuados para impedirlas.

La ciberseguridad entra en el conflicto

Este caso no solo aborda el copyright, sino que también suscita un asunto de seguridad cibernética: cómo acceden los sistemas de IA a la información protegida. Saltarse controles técnicos, extraer contenidos tras un muro de pago o automatizar consultas contra sitios web puede transformar una herramienta de búsqueda en un instrumento de acceso no autorizado.

Para los medios, la protección exige más que una simple cláusula legal. Es necesario contar con autenticación, establecer límites de extracción, vigilar el tráfico automatizado y contar con sistemas que diferencien entre un lector humano y un proceso que descarga gran cantidad de páginas. Si bien ninguna barrera es infalible, dejar la puerta abierta y confiar en la cortesía de un rastreador automático parece una estrategia mejorable.

Para las empresas de IA, el desafío consiste en demostrar que sus modelos respetan estas restricciones y que son capaces de identificar cuándo una respuesta se asemeja demasiado al texto original. Un resumen informativo no presenta el mismo riesgo que una respuesta que reproduce la estructura, las frases y el enfoque de un artículo.

El entrenamiento queda en segundo plano

El abogado general sugiere no aceptar ciertas cuestiones relacionadas con el entrenamiento de los modelos puesto que, según la información disponible, no se ha demostrado que los artículos específicos de Like Company se hayan utilizado en ese proceso. También considera que el entrenamiento no necesariamente se ajusta a la categoría de uso en línea de las publicaciones.

La excepción europea para la minería de textos y datos podría permitir, en términos generales, determinados usos de obras protegidas durante el entrenamiento. Sin embargo, esta posible autorización no resuelve automáticamente lo que ocurre después: el momento en que el chatbot recupera una publicación, la procesa y ofrece al usuario una respuesta capaz de reemplazarla.

Aunque la opinión de Szpunar no es vinculante para el TJUE, los jueces europeos deberán emitir la sentencia definitiva y luego el tribunal húngaro decidirá sobre el litigio nacional. Hasta que eso suceda, Google y los editores enfrentan una incógnita con consecuencias económicas evidentes: ¿cuánto valor puede capturar una IA al responder con información periodística sin desviar tráfico ni ingresos hacia el medio que la generó?

La frontera europea comienza a trazarse: los hechos circulan libremente, pero la forma de contarlos sigue siendo propiedad de alguien.