El triunfo demócrata limita el poder de los tecnoligarcas en Washington

El reciente triunfo demócrata en las elecciones legislativas de Estados Unidos marca el inicio de una nueva etapa para Silicon Valley. Por primera vez en muchos años, las grandes corporaciones tecnológicas se enfrentan a un Congreso dispuesto a poner en tela de juicio su acceso privilegiado a la Casa Blanca y sus ambiciosos planes de expansión.

Este cambio de rumbo no desmantela de inmediato el poder de los conocidos tecnoligarcas. Figuras como Elon Musk, Mark Zuckerberg, Sundar Pichai y Sam Altman aún poseen recursos, contactos y la habilidad para influir en el panorama político. Sin embargo, el nuevo equilibrio político podría forzarlos a modificar su enfoque: habrá menos reuniones en los pasillos de la Casa Blanca y más comparecencias ante el Parlamento.

Los demócratas tendrán el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, mientras que Donald Trump continúa en la Casa Blanca. Este reparto genera un escenario de bloqueo: el presidente puede vetar las leyes que apruebe el Congreso y los demócratas no cuentan con los dos tercios necesarios para superar dicho veto.

No obstante, la mayoría legislativa tiene a su disposición herramientas importantes. Los presidentes de las comisiones podrán iniciar investigaciones, convocar a ejecutivos y exigir documentos tanto a empresas como a organismos públicos. La supervisión parlamentaria podría afectar contratos federales, decisiones administrativas y eventuales conflictos de interés.

Un caso especialmente claro es el de Musk. Sus empresas mantienen relaciones significativas con el Gobierno de Estados Unidos: SpaceX colabora con la Fuerza Espacial y Starlink ofrece servicios a diversas agencias públicas. Su antigua conexión con Trump y su experiencia en el Departamento de Eficiencia Gubernamental podrían convertirlo en un objetivo clave de las investigaciones demócratas.

Inteligencia artificial bajo lupa

La regulación de la inteligencia artificial será otro terreno de batalla. Los demócratas han abogado por una mayor transparencia en los algoritmos, proteger a los menores y establecer normas de competencia que limiten la influencia de plataformas como Meta y Google.

Además, se muestran preocupados por la infraestructura que sustenta la expansión de la inteligencia artificial. Los centros de datos consumen enormes cantidades de electricidad y agua, y cada vez más comunidades empiezan a cuestionar su impacto medioambiental y económico. La oposición local a estas instalaciones fue un factor que contribuyó a la victoria de varios candidatos demócratas, según análisis citados por Reuters y Deutsche Welle.

El nuevo Congreso podría promover una supervisión más exhaustiva sobre los modelos de IA, los centros de datos y las empresas que los desarrollan. En septiembre, los senadores demócratas Michael Bennet y Peter Welch presentaron la propuesta de crear una Comisión Federal Digital con la facultad de exigir transparencia y sancionar infracciones.

Área Posible impacto Inteligencia artificial Más controles y transparencia Centros de datos Mayor escrutinio energético y ambiental Redes sociales Revisión de algoritmos y protección de menores Grandes plataformas Investigaciones por competencia Contratos públicos Revisión de acuerdos con empresas tecnológicas

Dinero político con rendimiento incierto

La campaña electoral también ha puesto en tela de juicio la eficacia del dinero de los multimillonarios. Musk invirtió cientos de millones de dólares en candidatos republicanos, pero eso no logró evitar la derrota del partido en ambas cámaras.

El mensaje que llega desde Silicon Valley resulta incómodo: financiar campañas puede abrir algunas puertas, pero no asegura que los votantes acepten de manera incondicional una agenda favorable a la desregulación. Las inquietudes sobre el empleo, la privacidad, la vigilancia y el impacto medioambiental de la inteligencia artificial han convertido a esta industria en un tema de gran relevancia electoral.

No cabe duda de que la influencia tecnológica no desaparecerá. Estados Unidos sigue inmerso en una competencia estratégica con China y necesita inversión privada para avanzar en el desarrollo de chips, centros de datos y sistemas de última generación. Esta prioridad podría moderar ciertas iniciativas demócratas, sobre todo si una regulación que avance con lentitud podría poner en jaque la ventaja industrial estadounidense.

Así que, el resultado no implica el fin de los tecnoligarcas, sino más bien el cierre de una etapa de comodidad. En Washington, las grandes fortunas tecnológicas tendrán voz; lo que importa ahora es que el Congreso también desea escuchar sus respuestas.