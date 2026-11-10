Didier Dinamou, ingeniero de Camerún, inventa un aire acondicionado que funciona con barro, agua y sol

El calor aprieta y, en muchas ocasiones, la red eléctrica no está disponible. Además, el aire acondicionado tradicional consume una gran cantidad de energía. Ante este panorama, el ingeniero Didier Dinamou, de Camerún, ha encontrado una solución innovadora: barro, agua y sol.

Su invento, conocido como DinaBreeze, se basa en el principio del enfriamiento por evaporación. En diversas pruebas realizadas, un salón de aproximadamente 30 metros cuadrados logró bajar de 36 °C a alrededor de 25 °C, lo que supone una reducción de 11 grados.

Una idea antigua con piezas renovadas

El concepto no es del todo novedoso. Las vasijas de barro, comunes en muchas regiones del Sahel, son capaces de mantener el agua fresca al permitir que el líquido se evapore lentamente a través del material, contactando con el aire. Este proceso absorbe el calor del entorno. Dinamou ha convertido este principio en un sistema de ventilación.

El dispositivo incorpora tubos de tierra cocida que se mantienen húmedos gracias a un pequeño depósito y una bomba. A través de un ventilador, el aire cálido se hace pasar por estas superficies. Al evaporarse parte del agua, el aire pierde calor antes de ingresar al espacio cerrado.

A diferencia de los sistemas tradicionales, el DinaBreeze no necesita compresor ni fluidos refrigerantes. Un panel solar se encarga de proporcionar energía a la bomba y al ventilador, lo que permite que el dispositivo funcione sin conexión a la red eléctrica. Además, el diseño incluye iluminación y puertos USB para cargar dispositivos móviles.

Esta iniciativa proviene de Diwa Innovation, una empresa fundada por Dinamou, que logró el primer premio y una mención especial del jurado en el certamen EDF Pulse Africa, celebrado en París en marzo de 2024.

Los 11 grados tienen su trampa

La cifra de 11 grados resulta cautivadora, aunque no debe tomarse como una promesa universal. Los sistemas de climatización por evaporación son más eficaces en climas cálidos y secos. Con altos niveles de humedad, el aire ya contiene una mayor cantidad de vapor de agua, lo que disminuye la capacidad del proceso evaporativo para enfriar.

También intervienen el tamaño de la habitación, la velocidad del aire, la cantidad de agua disponible y la ventilación, que es clave. Estos sistemas requieren una renovación del aire; una ventana, puerta o conducto de salida ayuda a evitar la acumulación de humedad en el interior.

Factor Efecto sobre el rendimiento Ambiente seco Favorece una mayor bajada de temperatura Humedad elevada Reduce la eficacia del enfriamiento Buena ventilación Facilita la salida del aire caliente y húmedo Suministro de agua Mantiene activas las superficies evaporativas Radiación solar Alimenta la bomba y el ventilador

Por ello, el rendimiento de 36 °C a 25 °C se refiere a una situación concreta, no a una garantía para toda vivienda. Algunas fuentes sobre el prototipo indican que las reducciones más comunes oscilan entre cinco y ocho grados.

Una alternativa para hogares y centros sanitarios

La tecnología está dirigida a las regiones donde el calor extremo se combina con un acceso poco regular a la electricidad. En tales circunstancias, adquirir y mantener un equipo convencional resulta complicado. La utilización de arcilla y otros materiales locales podría simplificar tanto la fabricación como las reparaciones, aunque el sistema aún requiere agua y mantenimiento regular.

El precio propuesto para el dispositivo ronda los 90.000 francos CFA, aproximadamente 137 euros según las referencias consultadas. Esta cifra lo posiciona muy por debajo del coste de muchos sistemas tradicionales, aunque el precio final puede variar en función de la producción, el transporte y la instalación.

Este sistema no reemplaza a un aire acondicionado por compresión en todos los contextos. No es ideal para lograr temperaturas extremadamente bajas ni para un control preciso de la humedad. Su mayor ventaja radica en su capacidad de ofrecer un alivio térmico con un bajo consumo eléctrico y sin la dependencia de gases refrigerantes.

El proyecto también resalta que la innovación en el ámbito climático no siempre implica añadir más componentes. En ocasiones, se trata de observar una simple vasija de barro, comprender la física que la mantiene fresca y equiparla con un panel solar para que continúe funcionando cuando el calor se vuelve insoportable.