El Gobierno solicita la suspensión de TikTok en España ante la difusión de material relacionado con abuso sexual infantil

Más de mil vídeos de abuso sexual infantil han generado decenas de millones de visualizaciones, mientras que miles de perfiles están bajo la lupa, lo que pone a TikTok en el ojo del huracán. La investigación realizada por 20minutos ha llevado al Gobierno español a solicitar la implementación de medidas excepcionales.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha instado a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) a que paralice de forma cautelar las actividades de la plataforma. Además, ha solicitado a la Fiscalía General del Estado que actúe ante la gravedad de los hallazgos. El Gobierno argumenta que TikTok carece de los mecanismos adecuados para frenar la difusión de este contenido perjudicial.

Una investigación que duró 35 días

El trabajo realizado por Maldita.es se extendió durante 35 días y abarcó la revisión de perfiles, comentarios, vídeos y emisiones en directo. Para ello, el equipo creó cuentas con el fin de observar cómo funcionaba el algoritmo y cómo los usuarios interactuaban con los contenidos denunciados.

Los investigadores lograron identificar:

1.182 contenidos de abuso sexual infantil.

de abuso sexual infantil. Alrededor de 48 millones de visualizaciones acumuladas.

acumuladas. Más de 20.000 perfiles potencialmente implicados en la distribución o comercialización de material ilegal.

potencialmente implicados en la distribución o comercialización de material ilegal. Más de 7.000 perfiles activos en español.

La investigación subrayó que muchos vídeos permanecían en la plataforma semanas después de haber sido detectados. De acuerdo con la información publicada, TikTok habría eliminado solamente cerca del 10% de los más de mil contenidos denunciados. Esta cifra plantea una pregunta incómoda: si un usuario puede localizarlos, ¿por qué la plataforma no puede?

El Ministerio de Juventud e Infancia sostiene que el problema no se limita a la existencia de publicaciones ilegales. También pone en tela de juicio la capacidad de TikTok para detectar, retirar y evitar que su algoritmo amplifique este tipo de materiales. En una red social que se basa en recomendaciones automáticas, cada visualización puede traducirse en mayor difusión.

Limitaciones del Gobierno para cerrar la plataforma

La ministra Rego ha dejado claro que, si dependiera del Gobierno, TikTok ya no estaría activo. Sin embargo, el Ejecutivo no tiene la facultad de ordenar directamente el cierre cautelar de una red social. Este trámite debe pasar por las autoridades competentes y contar con el respaldo de una investigación que determine posibles responsabilidades.

Rego ha mantenido reuniones con representantes de TikTok, aunque, según el Gobierno, la compañía se limitó a prometer “estudiar y evaluar” la situación. No ofreció medidas técnicas concretas, auditorías independientes ni un calendario de acciones inmediatas.

TikTok, por su parte, ha solicitado a Maldita.es que comparta de manera completa su investigación para facilitar la localización y eliminación de los vídeos. La compañía argumenta que la falta de acceso a los hallazgos complica la retirada del material y la elaboración de informes dirigidos a las fuerzas de seguridad.

Este intercambio pone de manifiesto uno de los dilemas comunes en la moderación digital: las organizaciones que investigan buscan proteger sus métodos y evitar revictimizar a las víctimas, mientras que las plataformas demandan datos concretos para poder actuar. Mientras ambas partes discuten sobre estos procedimientos, el contenido perjudicial continúa circulando.

Un dilema tanto tecnológico como legal

La situación presenta múltiples facetas sobre la seguridad digital:

Riesgo Qué implica Moderación inadecuada El material ilegal puede permanecer accesible o tardar en ser eliminado Algoritmos de recomendación Los contenidos tienen potencial para alcanzar nuevas audiencias Perfiles coordinados Los usuarios pueden intercambiar o comercializar material Verificación de edad La plataforma debe evitar que menores accedan a entornos peligrosos Responsabilidad empresarial La inacción puede dar lugar a investigaciones administrativas o penales

En España, además, se debate la posibilidad de establecer nuevas restricciones para menores de 16 años. Algunas de las propuestas incluyen limitar el acceso a redes sociales que no demuestren que sus sistemas previenen la difusión de contenidos dañinos para la infancia. Se está considerando también exigir autorización de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y aumentar la responsabilidad de las plataformas y sus responsables.

La discusión no se centra exclusivamente en decidir si se debe prohibir o mantener una aplicación. También requiere un análisis de cómo operan los algoritmos, qué tipo de información reciben los supervisores y cuánto tiempo tardan las empresas en reaccionar ante las denuncias de contenido ilegal. Aunque la inteligencia artificial puede colaborar en la detección de patrones, no debe sustituir la supervisión humana ni el deber de proteger a las víctimas.

La respuesta de TikTok deberá medirse en acciones concretas: en la rapidez de la eliminación de contenido, la conservación de pruebas para futuras investigaciones y la implementación de controles que impidan que el material reaparezca a través de otras cuentas. En el entorno digital, eliminar un vídeo no es suficiente si el sistema ya tiene registrado cómo recomendarlo.